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Российские оккупанты пытали и убили 6 мирных жителей в Буче и пытались их сжечь, - Офис ГПУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Буче оккупанты пытались сжечь тела 6 убитых мирных жителей. Начато расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Офис ГПУ.

"Бучанская окружная прокуратура приступила к уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Во время оккупации города Буча военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, в нарушение норм международного гуманитарного права, убили гражданских  и с целью сокрытия преступления подожгли их тела.

В ходе следственных действий установлено, что на телах погибших есть следы насильственной смерти и пыток.

На месте работают прокуроры Бучанской окружной и Киевской областной прокуратуры совместно с работниками полиции. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

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Российские оккупанты пытали и убили 6 мирных жителей в Буче и пытались их сжечь, - Офис ГПУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
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05.04.2022 20:02
+19
Всі кацапські вбивці мають бути знайдені та покарані...
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05.04.2022 20:02
+17
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05.04.2022 20:03
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05.04.2022 20:02 Ответить
Всі кацапські вбивці мають бути знайдені та покарані...
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05.04.2022 20:02 Ответить
якась дивна назва поста. Всього 6?? чи 406? чи 1406?

чому не написано : виявили ще 6???
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05.04.2022 21:31 Ответить
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05.04.2022 20:03 Ответить
... из Бучи.
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05.04.2022 20:04 Ответить
Соску потрібно негайно зупинити 😠
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05.04.2022 20:06 Ответить
А прикордонники чим займаються, треба полякам стукнути.
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05.04.2022 20:09 Ответить
Це в СБУ тре писати. А то може ця баба тобі просто не дала а ти хочеш щоб їй за це голову пробили..
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05.04.2022 20:10 Ответить
Может и не дала. Может и наводчица. проверяется это налегкую.
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05.04.2022 20:12 Ответить
Джерело???
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05.04.2022 20:13 Ответить
Проверяется это налегкую!!! (повтор для неумных) если лажа, то я первый извинюсь...
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05.04.2022 20:38 Ответить
не только в Польщу , є ще Молдова, Румунія, Угорщина...кидайте в розшук..
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05.04.2022 20:34 Ответить
Є мрія в мене що цей день прийде
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
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05.04.2022 20:06 Ответить
дозволю собі (вибачте) трохи підкорегувати :
***
Є щира впевненість - що цей день прийде
Знов буде квітнути щаслива Україна !!
Хай в лютих муках здохне кожен кривдник
І кожен вбивця, як вся його родина
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05.04.2022 20:23 Ответить
фашисты путина проиграют 100% - украинцам главное выжить, а для этого нужно брать в руки оружие и убивать этих нелюдей. Маньяка слезами не остановишь. Его можно остановить только пулей между рог.
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05.04.2022 20:08 Ответить
100% необходимо именно тяжёлое наступательное оружие включая не только танки ЗСЗО , САУ и байрактары а и ракеты малой и средней дальности и корабельные в том числе , что бы достойно отвечать и наносить ощутимые потери врагу , военные не подведут ну и конечно + ПВО, сейчас не 1914 год ,автоматом искандер и калибр не остановишь , разрушения от которых кошмарные и длительно восстанавливаемые
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05.04.2022 20:41 Ответить
І ракети ВЕЛИКОЇ дальності. Буча - кремль!
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08.04.2022 20:04 Ответить
На дворі 21 сторіччя, а тут навала людожерів пекло на землі робить
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05.04.2022 20:08 Ответить
В ірпені та гостомелі масово гвалтували жінок та дітей, найжахливіші випадки не розгллошують, судячи з усього в туреччині домовились і вивели росіян із трикутника буча-ірпінь-гостомель, катам гвалтівгикам дали вийти, симетрично з їхнім відводом військ наших почали перекидати з київських позицій, дали вийти організовано без бою.
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05.04.2022 20:10 Ответить
Сомневаюсь я что высшее руководство знало,чем занимались местные асвабадители,разве только в общих чертах-если б знало-то следы подчистили бы быстро-трупы вывезли,свидетелей убили бы
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05.04.2022 20:16 Ответить
Дані про повішених голих дівчат біля гостомеля з'явилися в перші тижні війни.
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05.04.2022 20:24 Ответить
Ось тобі щось гірше ніж те про що всі говорятьhttps://t.me/oko_xx/10705
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05.04.2022 20:26 Ответить
чим докажеш свої слова?солдати які діяли в тому напрямку кажуть що ніхто їм виходити не давав і по ним лупили з усього що було
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05.04.2022 20:19 Ответить
Так, ми теж знаємо таку інформацію- смажили, аж пір'я летіло. Просто 700 одиниць технікі, всю знищить не можливо.ЗСУ не підпорядковуються шапітолію, роблять свою справу.
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05.04.2022 20:41 Ответить
Це така хвороба під назвою "зрадофилія", або свиня завжди знайде багно
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05.04.2022 20:44 Ответить
https://t.me/truexanewsua/39235
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05.04.2022 20:11 Ответить
Тіла моїх рідних сьогодні знайшли в Гостомелі. Їх катували і вистрелили в потилиці. Облич нема. Як думаєте, я хочу, щоб зелешобла з катами моїх рідних вела перемовини, чи дивитись інтерв'ю з нетакими москалями... Окрім спустошення і люті взагалі нічого нема всередині.
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05.04.2022 20:14 Ответить
щирі співчуття...
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05.04.2022 20:25 Ответить
Дякую, це нестерпно. Просто неможливо усвідомити як можна бути такими виродками...
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05.04.2022 20:42 Ответить
Колаборанти з "ОПЗЖ" у Маріуполі фактично стали корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру.https://t.me/mariupolrada/9139?fbclid=IwAR3XdudgYIuXymrVTl4XmylLmFhiRWTyHLaQStXN7EJjs_oEiL0x1pJOklMЗараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців:

Іващенко Костянтин Володимирович
Хаджинов Дмитро Михайлович
Хармишев Євген Олександрович
Сотнікова Наталя Анатоліївна
Карпенко Олена Василівна".
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05.04.2022 20:16 Ответить
Треба завдати удару Точкою по окупаційній адміністрації
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05.04.2022 21:09 Ответить
ЗСУ відніше куди і що використати.
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05.04.2022 21:31 Ответить
Є питання, може не такі очевидні, але принципові й подекуди важать більше за підбитий корабель. Але, звісно, вирішувати ЗСУ. Головне - не жОПі.
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05.04.2022 21:35 Ответить
Але, очевидно, жОПа буде проти ))
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05.04.2022 21:38 Ответить
В окупаційній адміністрації можуть бути ще люди, крім цих п'ятьох. А може бути, що як раз цих п'ятьох немає. ЗСУ таки видніше.
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05.04.2022 23:26 Ответить
Подлежат заключению в лагерях и каждодневному труду на развалинах.
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07.04.2022 06:29 Ответить
В ад сук, В АААД!!!
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05.04.2022 20:21 Ответить
 
 