Российские оккупанты пытали и убили 6 мирных жителей в Буче и пытались их сжечь, - Офис ГПУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Буче оккупанты пытались сжечь тела 6 убитых мирных жителей. Начато расследование.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Офис ГПУ.
"Бучанская окружная прокуратура приступила к уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Во время оккупации города Буча военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, в нарушение норм международного гуманитарного права, убили гражданских и с целью сокрытия преступления подожгли их тела.
В ходе следственных действий установлено, что на телах погибших есть следы насильственной смерти и пыток.
На месте работают прокуроры Бучанской окружной и Киевской областной прокуратуры совместно с работниками полиции. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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чому не написано : виявили ще 6???
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
***
Є щира впевненість - що цей день прийде
Знов буде квітнути щаслива Україна !!
Хай в лютих муках здохне кожен кривдник
І кожен вбивця, як вся його родина
Іващенко Костянтин Володимирович
Хаджинов Дмитро Михайлович
Хармишев Євген Олександрович
Сотнікова Наталя Анатоліївна
Карпенко Олена Василівна".