Мужчина погиб от взрыва своего заминированного автомобиля в Киевской области, - полиция. ФОТОрепортаж

Житель села на Киевщине, не дожидаясь зачистки освобожденной территории, забрал свой автомобиль. Машина оказалась заминированной оккупантами. Мужчина погиб от взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции Киевской области.

"4 апреля, 32-летний житель села Гоголев направлялся в село Плоское, где обнаружил свой автомобиль. Мужчина пренебрег инструкциями правоохранителей, не дождался зачистки территории, сел в авто и поехал домой. Во дворе усадьбы мужчина открыл багажное отделение легковушки, после чего произошел взрыв. Мужчина получил травмы живота и таза, несовместимые с жизнью. Как оказалось, автомобиль был заминирован российскими военными, - говорится в сообщении.

Правоохранители просят граждан, которые возвращаются на освобожденные от оккупантов территории, не трогать предметы и вещи, заранее не проверенные специалистами.

"Советуем возвращаться в помещения после того, как взрывотехники проведут проверку дорог и помещений. В случае обнаружения подозрительных предметов, не прикасайтесь к ним, огородите территорию и немедленно звоните по телефону на спецлинию "102", - добавили в полиции.

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