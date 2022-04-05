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Мужчина погиб от взрыва своего заминированного автомобиля в Киевской области, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Житель села на Киевщине, не дожидаясь зачистки освобожденной территории, забрал свой автомобиль. Машина оказалась заминированной оккупантами. Мужчина погиб от взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции Киевской области.

"4 апреля, 32-летний житель села Гоголев направлялся в село Плоское, где обнаружил свой автомобиль. Мужчина пренебрег инструкциями правоохранителей, не дождался зачистки территории, сел в авто и поехал домой. Во дворе усадьбы мужчина открыл багажное отделение легковушки, после чего произошел взрыв. Мужчина получил травмы живота и таза, несовместимые с жизнью. Как оказалось, автомобиль был заминирован российскими военными, - говорится в сообщении.

Правоохранители просят граждан, которые возвращаются на освобожденные от оккупантов территории, не трогать предметы и вещи, заранее не проверенные специалистами.

"Советуем возвращаться в помещения после того, как взрывотехники проведут проверку дорог и помещений. В случае обнаружения подозрительных предметов, не прикасайтесь к ним, огородите территорию и немедленно звоните по телефону на спецлинию "102", - добавили в полиции.

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Мужчина погиб от взрыва своего заминированного автомобиля в Киевской области, - полиция 01
Мужчина погиб от взрыва своего заминированного автомобиля в Киевской области, - полиция 02
Мужчина погиб от взрыва своего заминированного автомобиля в Киевской области, - полиция 03
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Мрази кацапские!
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05.04.2022 20:28 Ответить
Скільки ще можна писати "російські військові"?!!!!!!!!!!!!!! Автори, ви не розумієте?!!!! Це вбивці, нелюди, гірші за фашистів. Це - не військові. Вживайте відповідну термінологію
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05.04.2022 20:34 Ответить
Кацапи звісно не люди і вбивати їх потрібно скрізь всюди . Але голова на плечах - не тільки , щоб на ній шапку носити . Про це теж не треба забувати .
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05.04.2022 21:04 Ответить
Приберіть з посилань усміхнену морду Кабаєвої. Гидко дивитись.
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06.04.2022 07:53 Ответить
 
 