"Руины человеческих судеб": Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области. ФОТОрепортаж

Жителям села Светильня в Киевской области доставили гуманитарную помощь.

Об этом в Facebook сообщил мэр Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Руины... Руины не только недавно светлых и уютных домов. Руины человеческих судеб. Вот что мы увидели сегодня в с.Светильня Броварского района, куда доставили гуманитарную помощь для местных жителей и жителей соседнего села Кулажинцы. Сегодня людям доставили самое необходимое - продукты питания , одежда, средства гигиены. С завтрашнего дня наладим доставку хлеба в район.

Пообщался с людьми. Ужас оккупации в каждом слове, но в глазах – вера в нашу победу!" – отметил глава города.

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