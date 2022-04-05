"Руины человеческих судеб": Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Жителям села Светильня в Киевской области доставили гуманитарную помощь.
Об этом в Facebook сообщил мэр Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.
"Руины... Руины не только недавно светлых и уютных домов. Руины человеческих судеб. Вот что мы увидели сегодня в с.Светильня Броварского района, куда доставили гуманитарную помощь для местных жителей и жителей соседнего села Кулажинцы. Сегодня людям доставили самое необходимое - продукты питания , одежда, средства гигиены. С завтрашнего дня наладим доставку хлеба в район.
Пообщался с людьми. Ужас оккупации в каждом слове, но в глазах – вера в нашу победу!" – отметил глава города.
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+25 Garry Grant
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показать весь комментарий05.04.2022 20:47
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Але не розумію, чому той, хто знав, що готується, міг, мав час в можливості і мусив щось зробити, щоб запобігти, не зробив НІЧОГО?!