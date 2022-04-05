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"Руины человеческих судеб": Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Жителям села Светильня в Киевской области доставили гуманитарную помощь.

Об этом в Facebook сообщил мэр Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Руины... Руины не только недавно светлых и уютных домов. Руины человеческих судеб. Вот что мы увидели сегодня в с.Светильня Броварского района, куда доставили гуманитарную помощь для местных жителей и жителей соседнего села Кулажинцы. Сегодня людям доставили самое необходимое - продукты питания , одежда, средства гигиены. С завтрашнего дня наладим доставку хлеба в район.

Пообщался с людьми. Ужас оккупации в каждом слове, но в глазах – вера в нашу победу!" – отметил глава города.

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Руины человеческих судеб: Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области 01
Руины человеческих судеб: Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области 02
Руины человеческих судеб: Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области 03
Руины человеческих судеб: Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области 04
Руины человеческих судеб: Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области 05
Руины человеческих судеб: Освобожденное от российских оккупантов село Светильня в Киевской области 06
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Топ комментарии
+25
"Рюзьгє мір" заходив в гості. Приніс свою "духовнасть".
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05.04.2022 20:43
+24
Нейтральный статус - это кино я где то уже видел. Ах да! Кадыров сначала убивал русню самыми жесткими методами, а потом Бац! Герой рашки... Нейтральный статус это - Сначала мы говорим что будем строить государство способное себя защитить, а потом Бац! Нах армию - дороги строить надо...
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05.04.2022 20:46
+16
После просмотра фоток желание только одно - запустить ракету на Красную площадь. И не одну.
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05.04.2022 20:47
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"Рюзьгє мір" заходив в гості. Приніс свою "духовнасть".
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05.04.2022 20:43 Ответить
Нейтральный статус - это кино я где то уже видел. Ах да! Кадыров сначала убивал русню самыми жесткими методами, а потом Бац! Герой рашки... Нейтральный статус это - Сначала мы говорим что будем строить государство способное себя защитить, а потом Бац! Нах армию - дороги строить надо...
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05.04.2022 20:46 Ответить
После просмотра фоток желание только одно - запустить ракету на Красную площадь. И не одну.
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05.04.2022 20:47 Ответить
Все важче дивитись на ці фото. І фото тіл, закатованих і спалених. Розумію, що на їх місці міг бути і я, і хтось інший.
Але не розумію, чому той, хто знав, що готується, міг, мав час в можливості і мусив щось зробити, щоб запобігти, не зробив НІЧОГО?!
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05.04.2022 20:48 Ответить
Рашисти не люди, не звірі та навіть не істоти а якась не одухотворена субстанція що здатна нести тільки руйнування
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05.04.2022 20:51 Ответить
Словом кацапи.
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05.04.2022 20:59 Ответить
Зато дароґі у нас харошіє...
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05.04.2022 20:59 Ответить
кацапські танки трохи їх зіпсували, але буде нове "велике_крадівництво" і їх відновлять. За вдвічі вищу ціну
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05.04.2022 21:35 Ответить
 
 