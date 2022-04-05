С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тысячи людей в Калуше Ивано-Франковской области пришли провести в последний путь защитников Украины - братьев Романа и Леонида Бутусиных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Церемония прощания началась в 11.00 во дворце культуры "Минерал".

Отец погибших Олег Бутусин рассказывает, что его сыновья – Роман и Леонид подписали контракт с ВСУ в 2020 году. Бойцы воевали в зоне ООС, а также защищали Украину с начала полномасштабного вторжения российских военных.

Они погибли, защищая один из населенных пунктов Украины.

Под звуки оркестра гробы вынесли на улицу. Люди погибших героев встречали на коленях. Похоронная процессия отправилась в собор Святых Земли Украинской. Там священники совершили службу, а оттуда - на кладбище. Романа и Леонида похоронили в Калуше на Аллее Славы.

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