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С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Тысячи людей в Калуше Ивано-Франковской области пришли провести в последний путь защитников Украины - братьев Романа и Леонида Бутусиных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Церемония прощания началась в 11.00 во дворце культуры "Минерал".

Отец погибших Олег Бутусин рассказывает, что его сыновья – Роман и Леонид подписали контракт с ВСУ в 2020 году. Бойцы воевали в зоне ООС, а также защищали Украину с начала полномасштабного вторжения российских военных.

Они погибли, защищая один из населенных пунктов Украины.

Под звуки оркестра гробы вынесли на улицу. Люди погибших героев встречали на коленях. Похоронная процессия отправилась в собор Святых Земли Украинской. Там священники совершили службу, а оттуда - на кладбище. Романа и Леонида похоронили в Калуше на Аллее Славы. 

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С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области 01
С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области 02
С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области 03
С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области 04
С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области 05
С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области 06
С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области 07
С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области 08
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