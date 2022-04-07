Мать предателя, который хотел вывезти ее с оккупированной Херсонщины, поддерживает "русский мир" и ненавидит Революцию Достоинства. ФОТО

Украинец Вячеслав Войцешко, родившийся в селе Архангелское Херсонской области, воюет в составе российской оккупационной армии и, вероятно, совершает преступления против своих же земляков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании "Следствия.Инфо".

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Журналисты проанализировали перехваченный разговор СБУ, во время которого он говорит со своей матерью из Херсона и пытается эвакуировать ее. Напомним, Херсон и часть области оккупированы россиянами, там продолжаются бои.

Журналисты нашли российского военного и идентифицировали его пророссийскую семью, проживающую в Херсонской области.

Мать военного зовут Антонина Войцешко, она живет в селе Архангельское Херсонской области, работает в местной больнице. Там же живет ее муж Николай Войцешко.

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У супругов двое детей: старший сын - Александр Войцешко, которому 37 лет, и младший — Вячеслав Войцешко, которому 30 лет. Дети родились и выросли в Херсонской области.

В 2011 году старший сын Александр пошел служить в Военно-морские силы Украины. Он служил на украинской подводной лодке "Запорожье", которая базировалась в Севастополе. Когда весной 2014 года российские войска аннексировали Крым, старший сын Александр Войцешко изменил присяге и перешел на сторону врага. Он продолжил служить в Крыму, но уже под флагами России. В Украине его объявили в розыск. А мама, папа и брат осталась жить в родном селе Херсонской области.

Еще через несколько лет младший сын, Вячеслав Войцешко, пошел по пути брата и тоже решил стать русским солдатом. Он уехал в Симферополь и вступил в русскую оккупационную армию.

Их мать, работница сельской больницы, так и осталась в Херсонской области. Судя по ее соцсетям, она регулярно посещала детей и внуков на оккупированном полуострове.

Антонина Войцешко откровенно поддерживала "русский мир". Праздновала день военно-морских сил России, лайкала русские пропагандистские картинки типа "Больше пота в учениях — меньше крови на войне". А также ненавидела Революцию достоинства и прославляла убийц из милицейского "Беркута".



