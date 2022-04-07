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Новости Фото Происшествия
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Одесская область (3106) СБУ (18712) таможня (1916) Бутусов Юрий (3911) тероборона (293)

Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

мода,модель,бренд,стиль,одяг

Служба безопасности Украины проверяет действия руководителя Одесской таможни Заколодяжного, который без таможенного оформления передал на нужды 122-й одесской бригады териториальной обороны крупную партию брендовой одежды и обуви известных мировых марок.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Впечатляющее уголовное дело расследуется Службой безопасности в Одессе. Проверяются действия руководителя Одесской таможни Заколодяжного, который согласно постановлению Кабмина "О передаче имущества Вооруженным силам" передал без таможенного оформления на нужды 122-й одесской бригады Териториальной обороны, военная часть А 7051, большую партию брендовой одежды и обуви известных мировых брендов указал он.

Бутусов интересуется, почему именно возникла необходимость одевать защитников Одессы в Louis Vitton – неужели бригаде не досталось военной формы?

Читайте: Враг активизирует воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

Главред Цензор.НЕТ опубликовал документы, согласно которым общая стоимость переданной теробороне одежды составляет 1 млн 124 тыс. 253 грн. При этом сама одежда недорогая: футболки стоят по 54 грн, ремни – по 14 грн. Возможно, под видом брендовой одежды в Украину завезли подделку. Или настоящую продукцию престижных марок ввезли по заниженной цене.

Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов 01
Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов 02
Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов 03
Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов 04
Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов 05
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Топ комментарии
+51
Скоты.......... займитесь вопросом, как сбежал мертвечук.
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07.04.2022 16:42
+38
мертвечука выпустил Татаров ,и ещё Портнова с сыном призывного ВОЗРОСТА ,Погребинского не арестовали и дали сбежать !Он уже в Германии !Кстати ,а где Шуфрич ,фотографировавший БЛОКПОСТЫ ???
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07.04.2022 16:54
+34
жесть. Пуховики Хуго Босс по таможенной стоимости 300 грн.
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07.04.2022 16:40
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На заздрість маскалям, які тепер цього лишені.
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07.04.2022 16:39 Ответить
правда? а мені здається, що ця тварюка як раз москалям на роzzію і продала це шмоття.
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07.04.2022 16:48 Ответить
продал стопро-***** етот митник
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07.04.2022 16:39 Ответить
жесть. Пуховики Хуго Босс по таможенной стоимости 300 грн.
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07.04.2022 16:40 Ответить
Я по скидке за 520 евро покупал.
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07.04.2022 17:05 Ответить
Це і є їхня реальна вартість
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07.04.2022 18:35 Ответить
" Кому війна, а кому і мають родна " баблос косити.
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07.04.2022 16:40 Ответить
Скоты.......... займитесь вопросом, как сбежал мертвечук.
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07.04.2022 16:42 Ответить
Та й його гАварящую голову, погребінського, хтось випустив.
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07.04.2022 16:44 Ответить
мертвечука выпустил Татаров ,и ещё Портнова с сыном призывного ВОЗРОСТА ,Погребинского не арестовали и дали сбежать !Он уже в Германии !Кстати ,а где Шуфрич ,фотографировавший БЛОКПОСТЫ ???
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07.04.2022 16:54 Ответить
Где шуфрич - а наверно падло глаз лечит для новых приключений
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07.04.2022 18:37 Ответить
А навіщо їм цим займатеся?
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07.04.2022 17:47 Ответить
Ты дурак? Коррупция во время войны - это предательство. Ни чем не меньшее, чем пособничество мертветчуку. При чем тут "скоты" ?
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07.04.2022 20:32 Ответить
А Семен досі за гратами...
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08.04.2022 01:17 Ответить
Скоро тероборона почне на фірарі та ламборджині кацапів чавити 😁
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07.04.2022 16:42 Ответить
"Феррари" имеет низкий силуэт и в нее трудно попасть,поэтому необходима теробороне в городских условиях для разведки и патрулирования
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07.04.2022 16:50 Ответить
Это подделки, почему не передать. Если Турция то 100%
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07.04.2022 16:43 Ответить
Что за смешные цены?
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07.04.2022 16:43 Ответить
Мне стыдно за Одессу, наверное самый коррумпированный город. Тут куча муток происходит на которые киев закрывает глаза. Взять того же мэра труханова. По хорошему, он должен сидеть вместе со своим ростдорстроем
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07.04.2022 16:43 Ответить
Ты лучше переживай за воронеж, "одессит"! Как там говорят? Мамку твою сношал?
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07.04.2022 16:51 Ответить
Ох, оказывается, я с Воронежа. Ну ок, приходи к мавританской арке, кофе выпьем.
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07.04.2022 17:00 Ответить
Забавно, воронеж у тебя с большой, а Киев с маленькой! Шо скажешь? Или быть может пожалуешь в дом профсоюзов? Бензин с собой бери...ну как в прошлый раз
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07.04.2022 17:04 Ответить
По сути - ты лососнул на полное горло, "одессит"! Прошу прошение за то что я тебя загнал в когнитивный диссонанс ...работа такая

А ты иди паси гусей....хотя какие там гуси
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07.04.2022 17:14 Ответить
Я никогда не был в Одессе, не знаю, как там и что, но называть весь город коррумпированным очень подозрительно звучит. Такое ощущение, что во второй части вашего сообщения должно было бы быть что-то вроде "вот при хутине такого бы не было". Вполне возможно, что я ошибаюсь, но лично мне очень тянет другехрюске душком от вашего коммента.
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07.04.2022 17:10 Ответить
Правда ваша, не можна так огульно - Львів може образитись. Там теж заступник мера Пустомитів гуманітарку продає. А митниця по команді з ДБР пропускає через кордон тих, хто косить від фронту за скромну суму 20тис баксів.
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08.04.2022 05:38 Ответить
Ну как зачем? Мокши здохнут от зависти и злобы.
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07.04.2022 16:45 Ответить
та да - футболка келвин кляйн за 30 гривен))) на мокщандии у телок будет продолжительный оргазм...
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07.04.2022 16:54 Ответить
Херасе если Украина воюет в Prada и Hugo Boss то кто тогда вторая армия?
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07.04.2022 16:46 Ответить
Обрыганные бомжеподобные ваньки с "фтарои "армеи" мира"
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07.04.2022 17:04 Ответить
Так, охороні Барабашово з Польщі їде одяг від трусів і носків.
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07.04.2022 16:47 Ответить
Хороший піар хід, який зверне увагу на заході.
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07.04.2022 16:48 Ответить
Після такої ганьби як наші партнери мають нам щось давати??? Одні гуманітаркою торгують, інші мразі в бріоні типу військових вдягають!

Я вважаю що в такий ситуації митниця має бути розпущена і набрана за 2 дні як патрульна поліція, просто укомплектувати людьми з вулиці. Нехай неосвічені, але порядніше разів в 100. Або просто з добробатів сформувати підрозділи які візьмуть митницю на контроль. Бісять ці потвори які як гієни і шакали, роками не нажрались так зараз під час війни продовжують!
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07.04.2022 16:49 Ответить
Підтримую.
Одеську митницю розігнати, львівську туди ж, а на додаток - ДБР і ОП на чолі з Єрмаком.
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08.04.2022 05:34 Ответить
Там усі мокшанці збігуться. Нагородити митників шибенецею
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07.04.2022 16:50 Ответить
VIP войска, на геликах, huge boss и сумках гуччи.
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07.04.2022 16:51 Ответить
еще каждому выдать по лазерному бластеру и по золотому пистолету
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07.04.2022 17:02 Ответить
На закарпатській митниці люди татарова продають перепустки для виїзду чоловікам закордон. В Одесі - схєматоз з одягом. Тільки не кажіть, це все порошенко, а зе-команда тут не причому.
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07.04.2022 16:51 Ответить
Я так понимаю, у тебя достоверные данные? В СБУ уже обращался? Или в трамвае услышал и побежал писать на Цензор?
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07.04.2022 20:35 Ответить
необычный ход..., вот как познаются в войне разные руководители разных таможен..., одни зажимают там разное, а другие готовы снять с себя последнюю футболку ЛуиВитон, ну или предпоследнюю...
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07.04.2022 16:52 Ответить
не говори за всю Одессу,лишенец....
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07.04.2022 17:12 Ответить
Курва перед вами в зеркале
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07.04.2022 17:20 Ответить
ТО ЗАРАЗ ЦЕ - ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ СБУ?
А З ТИМ НАЧАЛЬНИЧКОМ СБУшним В ХЕРСОНІ, ЯКИЙ ВИЯВИВСЯ ЗРАДНИКОМ, ВЖЕ РОЗІБРАЛИСЬ?
А ЧОМУ ПІСЛЯ "НАВЧАНЬ" СБУ НА ПІВДНІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ВІЙНИ МИННІ ПОЛЯ БУЛИ ЗНЯТІ, ВЖЕ РОЗІБРАЛИСЬ?
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07.04.2022 16:59 Ответить
Чудес в світі - вдосталь.

Є ще таке: Народні депутати і депутати Київської міськради з ЄвроСолідарності прийшли до керівництва концерну РРТ з вимогою відновити мовлення трьох телеканалів. Керівництво концерну виявилось... у відпустці
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07.04.2022 17:02 Ответить
прихватили собі прикриваючись армією
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07.04.2022 17:02 Ответить
в каждом украинском городе есть такие суки как татаровы и е.п.,у нас 20лет оПЗЖшники распиливали город по карманам вместе с батькивщиной и силой людей,эти твари до сих пор без четкой гражданской позици и
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07.04.2022 17:04 Ответить
Ничё так...
Може они заодно и покажут, как одобно во всём этом воевать?
Я имею в виду таможеников...
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07.04.2022 17:04 Ответить
Простите я не понял... Он эти шмотки передал для того что-бы их продали и на эти деньги купили военное обмунирование и оружие на нужды обороны, да? Правда? Так? Ну правда же?...
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07.04.2022 17:07 Ответить
Не хвилюйтесь, там фізично нічого не було, просто передали документи. Старий трюк всякого завсклада. Ці речі давно вже знайшли покупця, а Остапи їх просто списали. А військові просто образились, бо на них падуть шишки. Як з ДБР. Відкрив ******* бюро пропусків на Венгрію, в режимі реального часу проводили через вікно, як у свій час Остапа Бендера, а тільки хмарки на небі - зразу ж кримінал проти тих хто виконував розпорядження. Як говориться -сам дурак, я таких розпоряджень не давав.
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07.04.2022 17:10 Ответить
Яким боком митники до перетину кордону особою?
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07.04.2022 17:43 Ответить
Одесские фраера за Одессу кацапов порвут - так шо пусть хорошо выглядят в этот момент
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07.04.2022 17:11 Ответить
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07.04.2022 17:11 Ответить
Наверное с целью маскировки..Ведь не сразу определишь ,что под пиджачком знаменитой марки, на поясе, весит оружие..
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07.04.2022 17:13 Ответить
як це мимо Баканова??
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07.04.2022 17:15 Ответить
Сумніваюсь що це рішення не було погоджене з ким потрібно... Просто хтось злив журналістам... І залишився лише той хто ставив підпис під документом...
Буду ванною, ні товар, ні отримувачі до відповідальності притягнуті не будуть.
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07.04.2022 17:23 Ответить
Когось з тероборони "попросили" підписати документи про начебто отримання-оприходування вантажу, а цей хтось не лише відмовився, а ще й допоміг оприлюднити схему. Мабуть, так.
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07.04.2022 17:36 Ответить
Настають, курва, часи офігенних історій... закарпатські митники пропустили 25 мільйонів долярів в чемоданах, одеські в Молдову лише якихось 2,5 плюс півтори євриками, а тепер он Луї Вітон. Вони що там, созмагання влашували? 100% їх Коля Котлета влаштував, зуб даю...
А ви кажете, чому ж то вони телеканали прикрили?
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07.04.2022 17:37 Ответить
Залишиться жуйка х дебільною назвою Укр. Нет.
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07.04.2022 17:48 Ответить
Опять мутные схемы, в решении - для ЗСУ оно нафиг ненада.
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07.04.2022 17:39 Ответить
Ну так кто не дал Михо очистить Од таможню? Кому рашинская крыса Труха оказался ближе и роднее?
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07.04.2022 18:06 Ответить
Власть в Одесской области вся насквозь продажная и стучит рашке обо всем. Их всех там менять надо и каждого второго в тюрьму.
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07.04.2022 18:26 Ответить
Анатолий Гаженко - стукач в Одессе.
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07.04.2022 18:27 Ответить
Одесситы, они и в Африке Одесситы!
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07.04.2022 19:17 Ответить
Новость и хайп для быдла.
Передали футболки, куртки, обувь, а на картинке выставили рекламное фото с молокососами в костюмах.
И быдломасса сразу ааааааа, зрада!

Как легко управлять эмоциями людей.

Я считаю что таможня сделала все правильно и по совести. А тех кто разгоняет пургу надо вылавливать.
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07.04.2022 20:11 Ответить
СБУ розбереться?!
Та ви гоните!
Ось в цій статті наптсано про організований на Волині склад для продажу гуманітарки.
Один із фігурантів на прізвище Корнєв нещодавно поновлений на посаді в СБУ!
https://www.volynnews.com/ua/news/all/pokazaly-shcho-zberihaiut-na-lutskomu-skladi-z-humdopomohoiu-na-iakyy-ne-puskaly-teroboronu/?fbclid=IwAR17vKY7iEvBIvVaJVA-W4o2VIv3wg5Zu84AgkcG2WNbfz6LLxVwIEfirx4
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07.04.2022 20:47 Ответить
ЛУЧШЕ Б ПОМЕНЯЛИ НА КАЧЕСТВЕННУЮ ФОРМУ !!!
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07.04.2022 23:56 Ответить
Наверно поставили военную форму, это все прикрытие
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09.04.2022 23:54 Ответить
 
 