Google Maps покажет панорамы разрушенных войной украинских городов, - МВД. ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google начали проект по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель проекта - фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах", - говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко рассказал, что этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень.

"Одновременно работу начинают несколько команд. Мы максимально хотим охватить все города, которые получили наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на Картах Google и будет доступна для широкого круга. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор", - подчеркнул он.

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