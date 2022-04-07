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Google Maps покажет панорамы разрушенных войной украинских городов, - МВД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google начали проект по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель проекта - фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах", - говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко рассказал, что этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень.

"Одновременно работу начинают несколько команд. Мы максимально хотим охватить все города, которые получили наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на Картах Google и будет доступна для широкого круга. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор", - подчеркнул он.

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Google Maps покажет панорамы разрушенных войной украинских городов, - МВД 01
Google Maps покажет панорамы разрушенных войной украинских городов, - МВД 02
Google Maps покажет панорамы разрушенных войной украинских городов, - МВД 03
Google Maps покажет панорамы разрушенных войной украинских городов, - МВД 04
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07.04.2022 20:54 Ответить
це дуже важливо і якнайшвидше..
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07.04.2022 20:56 Ответить
Ой, молодці які.
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07.04.2022 21:02 Ответить
Лучше один раз увидеть.
А увидят тысячи людей
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07.04.2022 21:12 Ответить
рашистська агресія проти України 2022 відкрила принципово новий тип війни. У всіх попередніх збройних конфліктах (Афган, Чечня, Грузія, Донбас-2014, Сирія), рашисти діяли за одним і тим же сценарієм: вчиняли злочини проти людяності, заливати змі фейками і пропагандою, тупо ігнорували міжнародне право і їм все сходило з рук. Війна 2022 - це реально перша в світі війна, яка йде у прямому ефірі. Безпілотники, супутникова зйомка, міжнародна розвідка, телебачення, інтернет, соцмережі, все це дає можливість людям з усього світу бачити що насправді відбувається майже з перших вуст. Відповідно зараз фахівці з будь-якого куточка планети можуть досліджувати джерела і робити висновки. Тому для міжнародного трибуналу над рашизмом буде стільки доказів, що викрутитися кацапським виродкам буде просто неможливо.
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07.04.2022 21:16 Ответить
чудова ідея, думаю можна буде одразу дистанційно залучити й експертів з підрахування збитків
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07.04.2022 21:17 Ответить
после такого гугл точно заблочат на рашке
хоть повод найдут

хотя не, есть же выход
сказать что это сами укрАинцы свои города разрушили...
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07.04.2022 22:03 Ответить
Отличная идея. Рашка наверно запретит показывать. А весь остальной мир пусть видит.
Лишь бы гуман ********** типа Амнести и Красн креста не начали выть о псих травмах....
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07.04.2022 22:09 Ответить
Гарна ідея, на випадок, якщо хенпрокуратура захоче патірять разом усі докази
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07.04.2022 23:37 Ответить
 
 