Google Maps покажет панорамы разрушенных войной украинских городов, - МВД. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google начали проект по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"Цель проекта - фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах", - говорится в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко рассказал, что этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень.
"Одновременно работу начинают несколько команд. Мы максимально хотим охватить все города, которые получили наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на Картах Google и будет доступна для широкого круга. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
А увидят тысячи людей
хоть повод найдут
хотя не, есть же выход
сказать что это сами укрАинцы свои города разрушили...
Лишь бы гуман ********** типа Амнести и Красн креста не начали выть о псих травмах....