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аэропорт (1480) Николаев (2010)

Аэропорт Николаева полностью разрушен. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В сети появилось фото разрушенного после обстрелов и сражений международного аэропорта в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости N, снимки разместил фотограф johnniezigger.

На фото видно, что как такового здания аэропорта, на восстановление которого совсем недавно были потрачены миллионы гривен, больше не существует.  Также есть фото интерьера – там сплошные обломки стекла, все разбито.

Состояние взлетно-посадочной полосы не зафиксировано на камеру, однако вряд ли оно лучше.

Напомним, бои в Николаевском аэропорту проходили 7 марта – тогда захватчики смогли зайти на его территорию. Наши воины отбили их.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрел Николаева российскими ракетами. ВИДЕО

Аэропорт Николаева полностью разрушен 01
Аэропорт Николаева полностью разрушен 02
Аэропорт Николаева полностью разрушен 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Твари кацапские, сама живут в дерьме и соседям жить не дают.
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08.04.2022 00:49
+18
Тварі кацапські! Вас чекає тільки смерть в віках! Горіти вам і на Землі і в Пеклі! Смерть, смерть і тільки смерть вам!
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08.04.2022 00:49
+15
Главное ,что Николаев не пал в рашистские руки..а новый ,ещё более красивый аэропорт обязательно будет выстроен
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08.04.2022 01:19
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Твари кацапские, сама живут в дерьме и соседям жить не дают.
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08.04.2022 00:49 Ответить
Тварі кацапські! Вас чекає тільки смерть в віках! Горіти вам і на Землі і в Пеклі! Смерть, смерть і тільки смерть вам!
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08.04.2022 00:49 Ответить
Ну скажим так, Чёрнобаевке досталось точно больше

Ксто не ф курсе - это Херсона еропорт.
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08.04.2022 00:54 Ответить
Не Чорнобаївці дісталось, а кацапні, що там ошивалась.
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08.04.2022 01:20 Ответить
Ок, чтоб быть точным: коцапне и еродрому, который всё равно не в Чернобаевке, а в киорметре за. Ну +/-

Кстате был ровно таким типичным совковым, как на фото в статье. По старой памяти из сесеер - в последние 20 лет сто раз мимо проезжал небыло никакого желания проверить. Ну терь уж точно заскочу как токо орков погонят.
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08.04.2022 01:32 Ответить
А Чернобаевка это не украинский аэропорт? чему ты радуешся?
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08.04.2022 08:26 Ответить
суки рашистські! горіти вам в пеклі!
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08.04.2022 01:01 Ответить
Смерть кацапії з бункерською молю не за горами.
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08.04.2022 01:14 Ответить
Главное ,что Николаев не пал в рашистские руки..а новый ,ещё более красивый аэропорт обязательно будет выстроен
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08.04.2022 01:19 Ответить
Причому новий Миколаївський аеропорт буде побудований за кацапські кошти.
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08.04.2022 07:34 Ответить
откуда у них деньги будут?
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08.04.2022 08:27 Ответить
В європейських і американських банках, заморожено більше 300 млрд баксів орди. Після війни, всі ці гроші підуть на відшкодування збитків Україні.
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08.04.2022 10:34 Ответить
я тебя умоляю, сколько бы бабла не дали, оно все идет в карман Бени, Ахметмену и т.д. За последние ТРИ года выстроили уже такую вертикаль коррупции, даже суды принадлежат кому-то, садят патриотов...
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08.04.2022 12:21 Ответить
Головне щоб більш-менш цілою була злітно -посадкова смуга, а будівля терміналу -то як казав Мирон Маркевич"то таке..."😉
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08.04.2022 01:24 Ответить
Дивлячись на руйнування та на жертви серед мирного населення, яка кінцева мета є путлера?
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08.04.2022 06:08 Ответить
Уничтожить Украину и украинцев физически! А если не удастся (что и происходит) - то экономически: уничтожая промышленные объекты, разрушая инфраструктуру, здания и т.п.
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08.04.2022 08:39 Ответить
Замість того аби витрачати сотні мільярдів на вєлике будівництво перед війною, можна було б витратити пару мільярдів на тактичні ракети середньої дальності від українських ракетобудівників. Таким чином, всі кацапські і бульбашські аеропорти, з яких злітали рашистські літаки і гелікоптери могли б мати такий самий вид як сьогодні Миколаївський.
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08.04.2022 07:33 Ответить
Знайомий будівельник перед виборами нив "армія, мова віра" то другорядне. Люди їсти хочуть. Сам за все життя ні разу не працював офіційно, податків не платив.
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08.04.2022 08:14 Ответить
Наїлись асфальту..
Мову ж на хліб не намажеш.
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08.04.2022 08:17 Ответить
 
 