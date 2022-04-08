Аэропорт Николаева полностью разрушен. ФОТОрепортаж

В сети появилось фото разрушенного после обстрелов и сражений международного аэропорта в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости N, снимки разместил фотограф johnniezigger.

На фото видно, что как такового здания аэропорта, на восстановление которого совсем недавно были потрачены миллионы гривен, больше не существует. Также есть фото интерьера – там сплошные обломки стекла, все разбито.

Состояние взлетно-посадочной полосы не зафиксировано на камеру, однако вряд ли оно лучше.

Напомним, бои в Николаевском аэропорту проходили 7 марта – тогда захватчики смогли зайти на его территорию. Наши воины отбили их.

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