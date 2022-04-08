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Аэропорт Николаева полностью разрушен. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В сети появилось фото разрушенного после обстрелов и сражений международного аэропорта в Николаеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости N, снимки разместил фотограф johnniezigger.
На фото видно, что как такового здания аэропорта, на восстановление которого совсем недавно были потрачены миллионы гривен, больше не существует. Также есть фото интерьера – там сплошные обломки стекла, все разбито.
Состояние взлетно-посадочной полосы не зафиксировано на камеру, однако вряд ли оно лучше.
Напомним, бои в Николаевском аэропорту проходили 7 марта – тогда захватчики смогли зайти на его территорию. Наши воины отбили их.
Топ комментарии
+26 Игорь Гоптарев ded417ec
показать весь комментарий08.04.2022 00:49
+18 Andrii Pushkarchuk
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+15 Shanna Castellanos 84782519
показать весь комментарий08.04.2022 01:19
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Ксто не ф курсе - это Херсона еропорт.
Кстате был ровно таким типичным совковым, как на фото в статье. По старой памяти из сесеер - в последние 20 лет сто раз мимо проезжал небыло никакого желания проверить. Ну терь уж точно заскочу как токо орков погонят.
Мову ж на хліб не намажеш.