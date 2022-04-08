Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Спасатели продолжают разбирать завалы в освобожденной от рашистов Бородянке.
Об этом в Facebook сообщил Александр Хоменко, передает Цензор.НЕТ.
"Спасатели извлекают из-под завалов тела четырех человек, скрывавшихся в подвале от бомбардировки, Бородянка, 7 апреля 2022 года. Этих людей убила авиабомба, которую русня целенаправленно сбросила на жилой дом 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
M M 99e94582
показать весь комментарий08.04.2022 01:01 Ответить Мне нравится 0
Антип61
показать весь комментарий08.04.2022 01:13 Ответить Мне нравится 8
Evgeniy Petrenko
показать весь комментарий08.04.2022 01:15 Ответить Мне нравится 2
Kirill-lvov Doroshenko
показать весь комментарий08.04.2022 10:20 Ответить Мне нравится 0
Krotow
показать весь комментарий08.04.2022 11:02 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий08.04.2022 09:57 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...