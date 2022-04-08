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"Putin=Stalin", - советский мемориал в Берлине расписали антироссийскими лозунгами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Неизвестные расписали объекты мемориала советским воинам, погибшим в битве за Берлин в 1945 году, в Трептовпарке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Несколько частей мемориального ансамбля были замазаны краской и лозунгами, где Путина приравнивают к Сталину. Также неизвестные нарисовали символ "Z", который используют российские вооруженные силы в войне в Украине и свастику.

Также смотрите: Организатор пророссийского автопробега в Берлине: Меня завалили фото трупов. Если бы я знал о трагедии, отменил бы. ВИДЕО

Putin=Stalin, - советский мемориал в Берлине расписали антироссийскими лозунгами 01
Putin=Stalin, - советский мемориал в Берлине расписали антироссийскими лозунгами 02
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Топ комментарии
+25
Пуйло больше похож на Гитлера, т.к. прячется в бункере.
Но когда будет лежать на обоссаном ковре, то сразу станет похож на Сталина.
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08.04.2022 02:40
+14
Чья, интересно, это была идея? Это же для ***** и его стада - комплимент. Бо Гуталин для русни - вообще эталон царя, чуть ли не божество.
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08.04.2022 02:26
+12
Ой, та ладно.
Уйло нікчемний другосортний наслідувач!
Слава Богу, йому до "злого генія" Сталіна, як на вприсядки до Місяця.
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08.04.2022 02:24
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Ой, та ладно.
Уйло нікчемний другосортний наслідувач!
Слава Богу, йому до "злого генія" Сталіна, як на вприсядки до Місяця.
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08.04.2022 02:24 Ответить
Чья, интересно, это была идея? Это же для ***** и его стада - комплимент. Бо Гуталин для русни - вообще эталон царя, чуть ли не божество.
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08.04.2022 02:26 Ответить
Селям алейкум, Максе!

як то зараз кажуть в на роZZіє "если бы этого не сделали украинцы, то это сделали солдаты НАТО"

руZZкие в таком состоянии, что им хоть палец покажи, будут вопить "нацисты".
этих уродов может достать только голод
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08.04.2022 04:03 Ответить
Пуйло больше похож на Гитлера, т.к. прячется в бункере.
Но когда будет лежать на обоссаном ковре, то сразу станет похож на Сталина.
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08.04.2022 02:40 Ответить
Ну... Гитлер прятался в бункере, когда боевые действия уже шли на территории Германии и в непосредственной близости от Берлина. А вот пУкин....
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08.04.2022 08:24 Ответить
С Гитлером на порядок больше общего ведь, Сталин хоть Киев не бомбил в 4 утра.
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08.04.2022 02:52 Ответить
Порівняли хер навіть не зі звичайним пальцєм , а з мізинцєм ...

Сралін може й був такий же тупий , але тому , що він був вбивцем не тільки теоретиком як Члєнін , Троцький чи Зінов"єв . Сралін власноруч був вбивцем , він був практиком-терорістом , кримінальним авторитетом й тому переграв й Члєніна , й Троцького , й Зінов"єва з Бухаріним . Хоча кожний з переліченних був більш інтелектуально розвинутим . Але саме Сралін винайшов найбільш досконалу у світі систему залякування , вбивств й репресій й тому природно , що саме в його часи кривава Московьска імперія була найбільша в її гидотній й кривавій історії .
***** ніколи не був практиком ... Він усе робить сторонніми руками , й тому й опинився в маренні властноруч зтворенного їм же лялькового уявлення про навколошній світ ! Оточив себе виключно майстрами глибокого буріння його бупи язиками .
А Йоська кривавий навпаки був параноїком й не довіряв не тільки подозрілим вільнодумцям , але розтрілював пачками й дуполізів .
***** скорійше близчий до Івана Четвертого , при правлінні якого Московія була захопленна Кримським Ханом , а потім коли воно зконало , згагалом хто ту Москву не брав ... Росгвардія це його опричники й в ролі улюблінців цілих три опричника -- Кадирка , Шойгу й Золотов ...
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08.04.2022 03:09 Ответить
Тю, так для кацапів putin=stalin - це про-російське, а не анти-російське гасло
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08.04.2022 03:44 Ответить
а свастику Z они выкладывают из онкобольных детей !
так в чем тогда надругательство ?
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08.04.2022 04:05 Ответить
так в чем тогда надругательство ?

В існуванні итого меморіалу у Берліні
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08.04.2022 07:59 Ответить
*отого
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08.04.2022 08:00 Ответить
памятник савецким салдатам - садистам и убийцам мирных жителей Германии должен быть вообще снесен...
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08.04.2022 04:15 Ответить
Цей пам'ятник у Трептов парку німці називають пам'ятником гвалтівнику.Про злочини кацапів в Німеччині читайте спогади Нікуліна ,Астаф'єва та ін.
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08.04.2022 09:01 Ответить
так, я за те, щоб цей пам'ятник знесли... тому що радянський солдат не був визволителем... він, як зараз кацапи, вбивця та гвалтівник...
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08.04.2022 09:24 Ответить
...
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08.04.2022 04:17 Ответить
Путлер это еще и гитлер.Так как он ставит национальность выше гражданства и вторгаеться в другие страны под предлогом защиты этой нации.Также он проводит геноцид,тактику выжженой земли ,отменил обязательное изучение языка в национальных республиках в расеи,лишил автономии коми пермяцкий автономный округ и присоединил его к пермской области,раскритиковал национальное устройство при ссср.Еще жириновский трындел что у рашки должны быть границы с польшей и афганистаном и заместо национальных республик нужны округа и губернии.От сталина у него лживость ,
намеренное совершение злодеяний и обвинение в этом противника с целью пропаганды
либо для избежания вины.
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08.04.2022 05:46 Ответить
До пам"ятника альоші ще квіточки понесуть цьогоріч?
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08.04.2022 06:52 Ответить
Алоша у Болгарії. Вангую, що понесуть, бо болгари ватяні до неможна. На жаль
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08.04.2022 20:21 Ответить
Тре знести нах отой "комплекс", як то вже місцева влада планувала десь у 2012 році. Бо задрались за свій кошт то все перебудовувати та ремонтувати. І немає там ніякого кладовища. І зроблене воно все "на тяп-ляп". Позгрібали бульдозерами грунт, та купки тієї землі обрамили плитами - готова стела. Вона там після кожного дощу розпадалося. Сам я ходив мацав - так і є. Кожна та стела, що на фото - то типу памятник фронту: 1-му Українському, 2-му... Ідею не зрозумів.
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08.04.2022 07:35 Ответить
Невірно написано,треба так putin = hitler !
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08.04.2022 09:02 Ответить
А як там справа з меморіалами сталінських окупантів в Україні?
Кожний день бачу кончену залізну бабіще на співочому полі
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08.04.2022 10:26 Ответить
 
 