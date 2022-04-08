"Putin=Stalin", - советский мемориал в Берлине расписали антироссийскими лозунгами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Неизвестные расписали объекты мемориала советским воинам, погибшим в битве за Берлин в 1945 году, в Трептовпарке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Несколько частей мемориального ансамбля были замазаны краской и лозунгами, где Путина приравнивают к Сталину. Также неизвестные нарисовали символ "Z", который используют российские вооруженные силы в войне в Украине и свастику.
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Уйло нікчемний другосортний наслідувач!
Слава Богу, йому до "злого генія" Сталіна, як на вприсядки до Місяця.
як то зараз кажуть
вна роZZіє "если бы этого не сделали украинцы, то это сделали солдаты НАТО"
руZZкие в таком состоянии, что им хоть палец покажи, будут вопить "нацисты".
этих уродов может достать только голод
Но когда будет лежать на обоссаном ковре, то сразу станет похож на Сталина.
Сралін може й був такий же тупий , але тому , що він був вбивцем не тільки теоретиком як Члєнін , Троцький чи Зінов"єв . Сралін власноруч був вбивцем , він був практиком-терорістом , кримінальним авторитетом й тому переграв й Члєніна , й Троцького , й Зінов"єва з Бухаріним . Хоча кожний з переліченних був більш інтелектуально розвинутим . Але саме Сралін винайшов найбільш досконалу у світі систему залякування , вбивств й репресій й тому природно , що саме в його часи кривава Московьска імперія була найбільша в її гидотній й кривавій історії .
***** ніколи не був практиком ... Він усе робить сторонніми руками , й тому й опинився в маренні властноруч зтворенного їм же лялькового уявлення про навколошній світ ! Оточив себе виключно майстрами глибокого буріння його бупи язиками .
А Йоська кривавий навпаки був параноїком й не довіряв не тільки подозрілим вільнодумцям , але розтрілював пачками й дуполізів .
***** скорійше близчий до Івана Четвертого , при правлінні якого Московія була захопленна Кримським Ханом , а потім коли воно зконало , згагалом хто ту Москву не брав ... Росгвардія це його опричники й в ролі улюблінців цілих три опричника -- Кадирка , Шойгу й Золотов ...
так в чем тогда надругательство ?
В існуванні итого меморіалу у Берліні
намеренное совершение злодеяний и обвинение в этом противника с целью пропаганды
либо для избежания вины.
Кожний день бачу кончену залізну бабіще на співочому полі