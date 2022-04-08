"Putin=Stalin", - советский мемориал в Берлине расписали антироссийскими лозунгами. ФОТО

Неизвестные расписали объекты мемориала советским воинам, погибшим в битве за Берлин в 1945 году, в Трептовпарке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Несколько частей мемориального ансамбля были замазаны краской и лозунгами, где Путина приравнивают к Сталину. Также неизвестные нарисовали символ "Z", который используют российские вооруженные силы в войне в Украине и свастику.

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