Жертвы российских оккупантов в Буче. ФОТОрепортаж (21+)
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появились новые фотографии жертв рашистов в Буче. Внимание, просмотр фото не рекомендован людям до 21 года и людям с неустойчивой психикой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
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+40 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий08.04.2022 02:46
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+9 Ksenia VB
показать весь комментарий08.04.2022 08:20
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Жах...
Їх не просто вбивали, а катували , страчували.
То есть уроки 2й мировой они пропустили... ? Захват домьабве и концлагеря, казни там 8 лет - они не знали ?!
Просто они из тех, кто был халатен к собственной жизни, или их родители были халатны к их жизням...
А некоторые,возможны были из числа , которым все равно при ком жить...
Людей жаль... Но они не могли не знать что война - это смерть !
Побачив кац..па- вбий. Це не люди, це якісь нелюди-садисти.
Немає про шо з ними розмовляти.
Знищувати.