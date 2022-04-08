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Жертвы российских оккупантов в Буче. ФОТОрепортаж (21+)

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появились новые фотографии жертв рашистов в Буче. Внимание, просмотр фото не рекомендован людям до 21 года и людям с неустойчивой психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Жертвы российских оккупантов в Буче 01
Жертвы российских оккупантов в Буче 02
Жертвы российских оккупантов в Буче 03
Жертвы российских оккупантов в Буче 04
Жертвы российских оккупантов в Буче 05
Жертвы российских оккупантов в Буче 06
Жертвы российских оккупантов в Буче 07
Жертвы российских оккупантов в Буче 08
Жертвы российских оккупантов в Буче 09
Жертвы российских оккупантов в Буче 10
Жертвы российских оккупантов в Буче 11
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Топ комментарии
+40
Це жахливо,але ми ще не знаємо, масштаби вбивств в Маріуполі.
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08.04.2022 02:46
+28
И не узнаем. Теперь они будут вычищать оккупированные территории - крематории у них есть, трупов на улице уже не будет.
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08.04.2022 03:13
+9
Якби ці люди знали по небезпеку , вони би рятувались.
Жах...
Їх не просто вбивали, а катували , страчували.
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08.04.2022 08:20
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Це жахливо,але ми ще не знаємо, масштаби вбивств в Маріуполі.
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08.04.2022 02:46 Ответить
И не узнаем. Теперь они будут вычищать оккупированные территории - крематории у них есть, трупов на улице уже не будет.
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08.04.2022 03:13 Ответить
После сравнения списков уцелевших и регистрированных убытих, безвести пропавшие по большому - как раз те, которых убили.
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08.04.2022 11:05 Ответить
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08.04.2022 05:24 Ответить
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08.04.2022 05:26 Ответить
Якби ці люди знали по небезпеку , вони би рятувались.
Жах...
Їх не просто вбивали, а катували , страчували.
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08.04.2022 08:20 Ответить
Хм... Очень странное убеждение...
То есть уроки 2й мировой они пропустили... ? Захват домьабве и концлагеря, казни там 8 лет - они не знали ?!
Просто они из тех, кто был халатен к собственной жизни, или их родители были халатны к их жизням...

А некоторые,возможны были из числа , которым все равно при ком жить...
Людей жаль... Но они не могли не знать что война - это смерть !
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10.04.2022 19:53 Ответить
Царство Небесне...
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08.04.2022 08:25 Ответить
Катомор
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08.04.2022 08:36 Ответить
А нелюди до цих пір стверджують, що це постанова. Москаль не має права на існування.
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08.04.2022 08:59 Ответить
По ТВ і деякі укр. зірки муз. блогери, ведучі і експерти досить шукають хороших росіян да ************ що народ рос. невинен. Ну ну ....
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08.04.2022 09:08 Ответить
Запам'ятовуйте хто ці люди. Вони будуть викинуті зі суспільного життя після перемоги.
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08.04.2022 09:19 Ответить
Будь-який кац..п на території України має бути знищенний не тільки на цій війні, а і після нашої перемоги.
Побачив кац..па- вбий. Це не люди, це якісь нелюди-садисти.
Немає про шо з ними розмовляти.
Знищувати.
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08.04.2022 09:11 Ответить
господи, как это можно понять..., обычные пожилые люди..., какие-то несчастные бабушки, убитые на пороге собственного дома, за что? это точно сделали не люди, это изверги, не о чем говорить и не надо никаких судов, суды - это для людей, а тут - просто зло, которое надо уничтожить
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08.04.2022 09:24 Ответить
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08.04.2022 10:25 Ответить
конечно, жертвы страшные, но, у меня вопрос, идёт захоронение, трупы выносят из домов и забирают на улицах ----ГДЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ, КТО ПОВЕРИТ В ТО ,ЧТО, ЭТО СДЕЛАЛИ КОЗЛОМОРДЫЕ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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08.04.2022 10:30 Ответить
Найдённых трупов всё таки осматрывают. Трупы только с пулевыми ранениями и особенно с связанными руками сами по себе не появляется.
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08.04.2022 11:06 Ответить
 
 