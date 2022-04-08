Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. ФОТОрепортаж

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров "Бушмастер" на 38 млн долларов.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Австралийские специалисты по вопросам национальной безопасности мне говорят, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. 31.03 Президент Владимир Зеленский обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеров Бушмастер. На следующее утро Премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. В украинское время все произошло в один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование. По приглашению Министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент", – рассказал он.

Читайте: "Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский

















