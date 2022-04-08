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Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров "Бушмастер" на 38 млн долларов.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Австралийские специалисты по вопросам национальной безопасности мне говорят, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. 31.03 Президент Владимир Зеленский обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеров Бушмастер. На следующее утро Премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. В украинское время все произошло в один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование. По приглашению Министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент", – рассказал он.

Читайте: "Если мир хочет, чтобы война закончилась, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие", – Зеленский

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Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster 09
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Топ комментарии
+49
Отак і назбираємо зі світу по нитці..
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08.04.2022 08:33
+29
Ну це не БТР, а бронемашина, але те, що треба. Для оперативної евакуації поранених і для перекидання розрахунків з протитанковою зброєю на позиції.
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08.04.2022 08:39
+27
Йошкін-кошкін! Де та Австралія, а й та щось старається.
Респект, мужики. Шана й дяка від усіх нас. Ми з цими тачками швидше управимся з кацапським бидлом.
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08.04.2022 08:48
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Отак і назбираємо зі світу по нитці..
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08.04.2022 08:33 Ответить
Україна вже сама інтернаціональна зброярня в світі ☺️
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08.04.2022 08:38 Ответить
А берували ото ушидкое самі робити, але 73%...
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08.04.2022 09:21 Ответить
зелена шобла все продумала - гроші з доріг собі у кишеню, про якість доріг не відстежиш тепер, а зброю нададуть безплатно інші. Тепер ще прибарахляться при відбудові - там калькуляцію тільки лінивий не робить. Тай таке.
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08.04.2022 09:38 Ответить
Скажи - Путін *****!
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08.04.2022 09:58 Ответить
я не угомонюсь..А что тама Франция и Израиль (на двух стульях уселись)
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08.04.2022 08:35 Ответить
они мысленно поддерживают решение Австралии... ну, или не поддерживают... это же мысленно...
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08.04.2022 08:42 Ответить
Старый еврей с балкона наблюдает во дворе большую драку, говорит жене:
- Сара, позвони Мойше, путь везет сюда свою бочку кваса, 10% мои, они тут скоро все захотят пить!
Поворачивается к внуку, говорит:
- Запомни, мой мальчик, когда дураки дерутся, умные должны делать деньги!
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08.04.2022 08:47 Ответить
Так таки выхожит, что евреи совсем не умные. Как начали драться с двоюродными братьями-арабами лет 100 назад, так и дерутся до сих пор.
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08.04.2022 09:00 Ответить
В Израиле живет сейчас 30% арабов (почему тема отдельная), через пару десятков лет будет 50%... а далее..
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08.04.2022 09:08 Ответить
Австралії за цю техніку Україна не буде платити.
По-друге, ніде не написано, що вони приїхали пусті
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08.04.2022 09:10 Ответить
Угу ... Потім репарації потихеньку розтечуться на відшкодування допомоги союзникам.
Назагал це справедливо.
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08.04.2022 11:05 Ответить
Про Израиль можно забыть, если верить тому что говорят наши военные.
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08.04.2022 08:57 Ответить
Чого люде до Ізраіля чіпляються ?! Вони з 1946 р. воюють у оточенні. І не скиглять.
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08.04.2022 11:06 Ответить
Потому что с 1946 года их поддерживаеют США финансово, материально, дипломатически и технологически.
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08.04.2022 11:29 Ответить
Дивився скільки військ. техніки у них. Таке враження, що літаки, БТР і танки у них по домівках стоять.
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08.04.2022 11:50 Ответить
Кизда вам Орки!!!
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08.04.2022 08:38 Ответить
Ну це не БТР, а бронемашина, але те, що треба. Для оперативної евакуації поранених і для перекидання розрахунків з протитанковою зброєю на позиції.
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08.04.2022 08:39 Ответить
По ТТХ бронирование выше чем у бтр, потому и выше прайс.
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08.04.2022 12:30 Ответить
Я не дивлюсь ТТХ, а бачу вікна машини.
Вона не пристосована вести боротьбу з бронетехнікою.
Звичайно, це класний захищений бронеавтомобіль.
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08.04.2022 12:55 Ответить
А німці щось ніяк не розродяться - два кроки вперед, крок назад. Досі тягнуть з танками.
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08.04.2022 08:40 Ответить
Ну, БМП-1 уже дают.
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08.04.2022 08:55 Ответить
Дают. Точнее продают. Чехия а не ФРГ.
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08.04.2022 08:58 Ответить
Дуже хороші машини. Протимінний захист, зручний відсік. Треба розуміти, що це не бойова машина, а саме транспортер. Австралія не виготовляє власну важку бойову техніку, хоча пробувала робити її під час Другої Світової війни в умовах напівблокади Японією. Не можна сказати, що цей дочюсвід був вдалим, тому від власного виробництва танків та іншої важкої зброї Австралійці відмовились, отримуючи її від США зокрема. Але що стосується саме броньованих транспортних платформ, то поставлені в Україну машини - одні з найкращих у світі у своєму класі. І у багатьох збройних конфліктах, зокрема у Афганістані їх широко використовували західні союзники в основному у якості машин для транспортування поранених і особового складу.
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08.04.2022 08:42 Ответить
У Росії готуються ініціювати низку законопроєктів, які дозволять усиновлювати дітей, вивезених із тимчасово окупованих територій України до РФ, за спрощеною процедурою.
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08.04.2022 08:45 Ответить
Ти ба - "аттракцион невиданной щедрости" якийсь. Ну-ну ...
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08.04.2022 12:18 Ответить
Йошкін-кошкін! Де та Австралія, а й та щось старається.
Респект, мужики. Шана й дяка від усіх нас. Ми з цими тачками швидше управимся з кацапським бидлом.
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08.04.2022 08:48 Ответить
Моя ж ти ясочка!

Що ж тобі таварішчь майор спати не дає? Оце з самого раночку та з похмєла ротом срать примушує. Немає демократії в твоїй динири, чи звідки ти там вєщаєш, болєзний. Ніякого, *****, чєловєколюбия!

Повезло ординцям, нехай забирають. Їм тре на чомусь двохсотих катать.
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08.04.2022 09:00 Ответить
Админ , присмотритесь к только сегодня зарегестированному , но уже вовсю разгоняет фейки русни Сивочолий Отаман
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08.04.2022 09:00 Ответить
Ты лаптеногое ипанулось с горя что ли?? Эти Бушмастеры до сего дня дырявые могли захватить только в Австралии...в Украине их не было...
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08.04.2022 09:01 Ответить
Дрыщ лапотный, ты такой-же долбень, как и твой куратор. Машинки эти еще на доставлены, а ты, ******* обосранный уже кукарекаешь. Поэтому твое место в спаме. Да, и потише кукарекай, а то тебя найдут жидобандеровцы, надругаются в извращенной форме и прикопают. Твой айпишник, быдло, уже зафиксирован.
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08.04.2022 09:04 Ответить
Они прямо из Австралии их забирали? Сказочники.
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08.04.2022 09:12 Ответить
я вижу они без пулеметов(((
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08.04.2022 08:51 Ответить
пулеметьі прикрутить не сложно...
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08.04.2022 19:57 Ответить
Кацаби сунуть компотом що не можуть подорожувати в Домінікану і Шрі-Ланку…. А ми можемо хіба через цих виродків https://youtube.com/shorts/p0zhQB6Ta00?feature=share
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08.04.2022 08:51 Ответить
Є кулемети на них???
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08.04.2022 08:52 Ответить
Ну место для установки есть, в чем проблема поставить?
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08.04.2022 08:57 Ответить
А я вот не сильно высокого мнения от таких поставок. Если они поломаются, кто их починит, кто оперативно передаст детали для них? Поставки должна осуществлять одна страна или группа стран, но технику одного вида и комплектующие для техники. В Украину еще в 2015 году передали выведенные из оборота британские старые броневики. Не видно их на полях сражения. В общем, австралийцы должны добавить и должны обязаться давать и комплектующие... Иначе это не помощь совсем
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08.04.2022 08:58 Ответить
БТР Саксон были переоборудованы в КШМ и санитарки. Активно использовались.
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08.04.2022 09:04 Ответить
Це ж не кацапське гівно щоб одразу "ломатся", на нормальних машинах можно кілька років їздити і нічого не робити крім заміни масла та фільтрів
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08.04.2022 09:05 Ответить
" ...

- ПервоЄ, второЄ ...
- А компот?!

..." (с)

То що повернути чи відмовитися - які ваші пропозиції?
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08.04.2022 12:25 Ответить
Ось нам дійсно не вистачало для перемоги якраз цих 20 монстрів ціною в 1,9 міліона баксів кожен? Ніхуа не розумію...
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08.04.2022 08:58 Ответить
ВАМ не знаю, а НАМ будь які поставки техніки до вподоби.
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08.04.2022 10:02 Ответить
І де вы воюєте, вподобанець наш сміливий?
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08.04.2022 10:38 Ответить
А ви, певно, "з палаючого танка" пишете?
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08.04.2022 12:27 Ответить
!!!!!!!!!!! Thanks !!!!!!!!!!!
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08.04.2022 08:59 Ответить
сподіваюся українське ДБР, прикордонники та митникі не затримають на кордоні і не вимагатимуть якісь відкати
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08.04.2022 09:00 Ответить
Таке може бути.ДБР доблесно воює з волонтерами та патріотами.
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08.04.2022 09:08 Ответить
Подібних машин на Заході повно. Вони їх вивезли з Афганістану, та ускладнені без діла. Звісно, велика подяка Австралії, але таких машин треба сотні.
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08.04.2022 09:06 Ответить
Их не было в Афгане...и в Европе их до сотни всего...
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08.04.2022 09:23 Ответить
При вторжении СССР в Афган - не было. Когда в Афгане были США - были
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08.04.2022 09:33 Ответить
Не было...их и выпущено всего чуть больше 1000 штук..
На вооружении

Австралия

Армия Австралии - 1020 единиц, по состоянию на 2019 год[2]
Южноавстралийская лесная служба - 15 единиц в противопожарном варианте FireKing, по состоянию на 2016 год[3]

Индонезия - 3 единицы, по состоянию на 2019 год[4]
Нидерланды - 60 единиц Bushmaster IMV, по состоянию на 2019 год[5]
Фиджи - 10 единиц Bushmaster IMV, по состоянию на 2019 год[6]
Ямайка - 12 единиц, по состоянию на 2019 год[7]
Япония - 8 единиц, по состоянию на 2019 год[8]
Украина - 20 единиц, на момент передачи 2022 год[9][10]
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08.04.2022 09:38 Ответить
Я не мав на увазі ,,Бушмастери", але подібні типу mrap. Їх багато типів, та на озброєнні НАТО їх багато.
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08.04.2022 09:42 Ответить
"Бойове кенгуру "..
Подяка.
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08.04.2022 09:14 Ответить
З усього імпортного вже можна укомплектувати легку бригаду або створити ще по одному батальйону в існуючих. Досить щоб ці машини протримались хоча б кілька місяців, втрати бувають. Велика подяка західним друзям.
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08.04.2022 09:23 Ответить
После распада Союза Украина была одной из самых милитаризированных стран мира. Запасов боевой техники и боеприпасов хватало на десятки лет беспрерывных боевых действий.
Всё успешно разворовали и продали за копейки аборигенам Африки и Азии.
А теперь выпрашиваем подаяние по всему миру.
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08.04.2022 09:44 Ответить
Онотоле, Саламатін, зелупа..... які питання?
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08.04.2022 10:05 Ответить
Ну так , а хто в цьому винен,30 років країна МАЙЖЕ нічого не створювала і не будуваля для саме Держави , тільки маєтки будувались для багатих і ТРЦ, що ви хотіли!?
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08.04.2022 10:11 Ответить
А потрібно не 20 а хотя б 2000
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08.04.2022 10:06 Ответить
З миру по нитці - голому сорочка!
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08.04.2022 10:12 Ответить
Nemci dumajet dat Ukraine 100 tankov i drugoje.Vydymo pro leopardi rec idiot
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08.04.2022 10:34 Ответить
Своё по распродавали на миллиарды, а теперь побираются по всему миру- дайте нам хоть шо небудь.
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08.04.2022 11:41 Ответить
ничего, что это разные люди и разное время? продавали правительства до 2014 года существовавшие.
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08.04.2022 11:49 Ответить
Типа после 14-го шото другое было.))
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08.04.2022 12:01 Ответить
Та воно просто кукурікає - в спам.
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08.04.2022 12:33 Ответить
 
 