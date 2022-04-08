Войска РФ атаковали с вертолета Угледар и нанесли ракетный удар по Славянску, - Кириленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуация в Донецкой области стабильно напряжена. Самое сложное положение – в Мариуполе, где защитники города почти полтора месяца ведут героическую оборону города, сковывая большие силы противника.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, войска РФ продолжают обстреливать мирное население по всей линии фронта. 7 апреля они нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску. В результате обстрелов:

– в Славянске ранен 1 человек, повреждено более 10 домов;

– в Угледаре известно об 1 раненом, много разрушениях;

– в Марьинской общине ранены 4 человека, повреждены 2 дома.

"На Марьинском направлении бои идут, ситуация на фронте не изменилась. На Авдеевском направлении россияне за сутки предприняли несколько попыток атаковать – все они были отбиты. Также враг пытается атаковать на Очеретинском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях. Безуспешно", – отмечает Кириленко.

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Кроме того, как информирует глава региона, теперь россияне не только не дают уехать гражданским с оккупированной территории, но и препятствуют эвакуации из свободной части Донбасса. Вчера эвакуация автобусами из Угледара производилась под вражеским огнем, а в районе Славянска удар крылатой ракетой временно заблокировал выезд трех эвакуационных поездов. Ближе к полуночи движение было восстановлено – теперь около 4 тысяч человек уже на безопасном расстоянии от фронта.

Также сообщается, что ночью россияне совершили обстрелы в Очеретинской и Торецкой громадах. Тем не менее, в Нью-Йорке возобновлено газоснабжение, местная администрация организовывает подвоз воды и эвакуацию населения.

"Сегодня утром под удар попала Авдеевская громада - уже известно о 1 погибшем и 1 раненом человеке, повреждено по меньшей мере 5 домов. Все преступления российской армии тщательно фиксируем! Никто не избежит наказания!", - добавляет Кириленко.