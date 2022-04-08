Войска РФ наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре Луганщины, произошло 24 пожара, - Гайдай. ФОТО

За сутки в Луганской области произошло 24 пожара в жилом секторе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Утром враг целился по домам в Горском и Попасной, днем сосредоточил усилия на Рубежном, вечером – Лисичанске, где загорелись еще два дома. На территории области произошло 24 пожара в жилом фонде в результате обстрелов. Все эти удары – по мирным жителям, по их домам. Россияне лишают их имущества и, что самое страшное, жизни, а на фронте несут потери", – сообщил он.

Гайдай добавил, что враг наносит авиационные удары и обстреливает гражданскую инфраструктуру, в частности, и с применением реактивных систем залпового огня в районах Кременной, Северодонецка, Новотошковского, Попасной, Новозвановки.

Вблизи Рубежного, Попасной, Нижнего, Новотошковского, Золотого и Боровского оккупанты пытались совершать штурмовые действия, но успеха не имели.

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Всего на Луганщине и Донетчине отбиты еще семь атак врага – уничтожены четыре танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, сбит один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата.