15 тонн гуманитарной помощи передано на передовые позиции, - Наев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При содействии командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения прибыл в военную группировку, выполняющую боевые задания на юго-восточном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины
По словам командующего, помощь состоит из пищевых продуктов длительного хранения, средств гигиены, спальных мешков и других необходимых в военном обиходе вещей.
"Гуманитарный груз был передан для Командования благодаря нашим друзьям из Польши. Растаможку, складирование груза и другие необходимые процедуры совершили представители благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины" руководителем которого является Ольга Чуйко", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Командующий добавил, что важную роль в совместных гуманитарных программах Командования объединенных сил ВС Украины играют украинские перевозчики во главе с президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонидом Костюченко.
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Наверное только благодаря этим "громким именам" груз не тормознули на таможне наши "доблестные" таможенники, ГБР, СБУ и прочие радетели за безопасность Украины, скрывающиеся от боевых действий на самых "опасных и важных" участках фронта - на тыловых таможнях.