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15 тонн гуманитарной помощи передано на передовые позиции, - Наев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При содействии командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения прибыл в военную группировку, выполняющую боевые задания на юго-восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины

По словам командующего, помощь состоит из пищевых продуктов длительного хранения, средств гигиены, спальных мешков и других необходимых в военном обиходе вещей.

"Гуманитарный груз был передан для Командования благодаря нашим друзьям из Польши. Растаможку, складирование груза и другие необходимые процедуры совершили представители благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины" руководителем которого является Ольга Чуйко", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий добавил, что важную роль в совместных гуманитарных программах Командования объединенных сил ВС Украины играют украинские перевозчики во главе с президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонидом Костюченко.

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15 тонн гуманитарной помощи передано на передовые позиции, - Наев 01
15 тонн гуманитарной помощи передано на передовые позиции, - Наев 02
15 тонн гуманитарной помощи передано на передовые позиции, - Наев 03
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Сколько громких имен: И Наев, и "Міжнародна асоціація підтримки України", и "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України".
Наверное только благодаря этим "громким именам" груз не тормознули на таможне наши "доблестные" таможенники, ГБР, СБУ и прочие радетели за безопасность Украины, скрывающиеся от боевых действий на самых "опасных и важных" участках фронта - на тыловых таможнях.
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08.04.2022 10:00 Ответить
ну, не всё ж оккупантам гуманитарку возить ... что то и нашим бойцам надо.
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08.04.2022 10:08 Ответить
ясно панятно...хай краще наїв займається гуманітаркою ніж верещук
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08.04.2022 10:10 Ответить
верещучка типова зекоманда. Вміє перетворити на гімно будь яку добру справу.
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08.04.2022 10:22 Ответить
Вся Україна стала волонтерами, які забезпечують тисячі тонн гуманітарки, бронежилети, каски, джипи і мікроавтобуси для ЗСУ, а тут посприяв не роздерибанити по дорозі - герой. Да в моїй громаді скоро багатьом людям самим знадобиться гуманітарна допомога, бо вони кожний день щось закуповують для постраждалих регіонів і ЗСУ скоротивши свої потреби до аскетичних. А от забезпечити можливість її доставки це обов'язок чиновників і військового командування за невиконання якого потрібно карати, Стидно повинно бути за похвальні медальки.
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08.04.2022 13:45 Ответить
 
 