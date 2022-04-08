15 тонн гуманитарной помощи передано на передовые позиции, - Наев. ФОТО

При содействии командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения прибыл в военную группировку, выполняющую боевые задания на юго-восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины

По словам командующего, помощь состоит из пищевых продуктов длительного хранения, средств гигиены, спальных мешков и других необходимых в военном обиходе вещей.

"Гуманитарный груз был передан для Командования благодаря нашим друзьям из Польши. Растаможку, складирование груза и другие необходимые процедуры совершили представители благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины" руководителем которого является Ольга Чуйко", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий добавил, что важную роль в совместных гуманитарных программах Командования объединенных сил ВС Украины играют украинские перевозчики во главе с президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонидом Костюченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты украли фуры и автобусы с гуманитарной помощью для Мелитополя, - Федоров









