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Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупнты применили в селе Новоселовка под Черниговом ковровые бомбардировки, уничтожив дома до фундамента.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Остатки села Новоселовка под Черниговом.

Здесь примерялись ковровые бомбардировки. Дома уничтожены под фундамент. Под завалами местами остаются тела местных жителей.

Так выглядит геноцид украинского народа", - написал Казанский.

Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 01

Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 02
Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 03
Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 04

Также смотрите: Войска РФ наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре Луганщины, произошло 24 пожара, - Гайдай. ФОТО

Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 05
Село Новоселовка под Черниговом практически уничтожено авиаударами оккупантов, - Казанский 06

Також дивіться: Наслідки варварських обстрілів Чернігівщини російськими окупантами. ФОТО
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Топ комментарии
+1
На последнем фото Стерненко?
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08.04.2022 10:37
+1
***** думало, що в цьому селі жили нацисти, бо там розмовляли українською мовою...
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08.04.2022 11:54
+1
Нашивка СБУ на правом предплечье.
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08.04.2022 13:36
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08.04.2022 10:16 Ответить
спам
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08.04.2022 10:41 Ответить
сразу видно порохобота,а как же демократия и свобода слова??вот изза таких как ты вашего кумира не любят и ненавидят больше чем изза его барыжных проделок
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08.04.2022 10:57 Ответить
У кого нет телеграм, вот ютуб:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtA73sV-oRs
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08.04.2022 11:07 Ответить
И какая разница между тобой и ушлепком из рашатудей?оба упоротые деграданты!!😁😁😁
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08.04.2022 12:18 Ответить
На последнем фото Стерненко?
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08.04.2022 10:37 Ответить
Он не хвастался что его взяли в СБУ.
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08.04.2022 11:13 Ответить
В смысле? Я просто интересуюсь Стерненко или нет. Вроде похож на него.
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08.04.2022 11:19 Ответить
Ага, з бородою такою....
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08.04.2022 13:36 Ответить
Нашивка СБУ на правом предплечье.
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08.04.2022 13:36 Ответить
Пишут про авиаудары, а самоетики в последнее время не падают как так то? Или они не заходят в зону наших ПВО?
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08.04.2022 11:19 Ответить
Да.
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08.04.2022 11:19 Ответить
***** думало, що в цьому селі жили нацисти, бо там розмовляли українською мовою...
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08.04.2022 11:54 Ответить
 
 