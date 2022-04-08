РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15105 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажЗа рубежом
6 528 35
война (47249) Латвия (1163) Стефанчук Руслан (578)

Латвия рассматривает возможность лишения гражданства за поддержку военных преступлений РФ, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Саэйм Латвии рассматривает изменения в Закон о гражданстве, которые создадут правовую основу для лишения гражданства лиц, поддерживающих военные преступления РФ.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время онлайн-выступления поблагодарил латвийский парламент за солидарность и поддержку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Красноречивым является факт, что со времени российского вторжения в Украину Службой государственной безопасности Латвии начато уже 14 уголовных производств в отношении жителей Латвии, которые героизировали преступления россиян в Украине", - подчеркнул украинский спикер.

Он также напомнил об очень важной поддержке Латвией усилий Украины по привлечению РФ к ответственности в международных институциях.

Также читайте: Латвия приняла решение об отказе от российского газа

Среди важных инициатив Саэйма Латвии по политической поддержке Украины Глава ВР отметил прекращение деятельности групп дружбы с РФ и Беларусью; установление административной ответственности за использование враждебной символики РФ; расторжение сотрудничества с русскими и белорусскими городами и т.д.

Латвия рассматривает возможность лишения гражданства за поддержку военных преступлений РФ, - Стефанчук 01

Стефанчук также поблагодарил за поддержку в вопросе введения бесполетной зоны над Украиной; предоставление вооружения, медицинских и продовольственных товаров, разрешения латвийским добровольцам участвовать в боевых действиях против российского захватчика в Украине.

"С особой благодарностью хотел бы отметить принятие Саеймой Латвии закона о поддержке граждан Украины, благодаря которому тысячи граждан нашей страны в поиске спасения от бесчеловечной войны РФ против Украины смогли найти убежище в гостеприимной щедрой Латвии", - отметил спикер.

Он отметил и ценный вклад Латвии в продвижение вопроса скорейшего присоединения Украины к ЕС и введения жестких санкций против России.

Латвия рассматривает возможность лишения гражданства за поддержку военных преступлений РФ, - Стефанчук 02

"Украина высоко ценит позицию высшего руководства Латвии по поводу необходимости полного прекращения торгово-экономических отношений со страной-агрессором. Особо хотел отметить акцию "Покупай украинское", - добавил Глава ВР.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
В Украине нужно такое в первую очередь сделать, принять закон или внести изменения
показать весь комментарий
08.04.2022 10:26
+22
показать весь комментарий
08.04.2022 10:27
+22
Нам треба такий закон якнайшвидше!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине нужно такое в первую очередь сделать, принять закон или внести изменения
показать весь комментарий
08.04.2022 10:26 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 10:27 Ответить
Так там і так за ***** нєгражданє...
показать весь комментарий
08.04.2022 10:28 Ответить
граждане, понаехавшие, получившие гражданство много себе позволяют
показать весь комментарий
08.04.2022 10:29 Ответить
Так вони громадянами переважно не стали - там для громадянства мову і історію Латвії треба вивчити і екзамени здати...
показать весь комментарий
08.04.2022 10:39 Ответить
В Латвии русни полым полно.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:28 Ответить
Так они же ну точно как чума. Расползаются по Европе, сидят там в нормальных условиях для жизни и один хрен чем-то недовольны. Ну точно рашисты.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:42 Ответить
Когда в 1994 стоял вопрос - оставить руснявых колонистов совка или армию Россию вместе с базами, выбор был очевиден. И как история показала - правильный.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:50 Ответить
А у нас за 8 років війни не спромоглися навіть закон про колабораціонізм прийняти.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:29 Ответить
когда вносили это предложение, то голоса не все отдавали, так как ВР кишила коллаборантами и сепарами
показать весь комментарий
08.04.2022 10:31 Ответить
Ото ж.
Але зустрічне питання - хто їх привів у ВР?
показать весь комментарий
08.04.2022 10:38 Ответить
Порошенко
показать весь комментарий
08.04.2022 10:41 Ответить
І за іронією долі зараз якраз в тих регіонах, де в більшості своїй голосували за опезежопників та зелебобіків і відгрібають, прости господи. Може хоч після Перемоги до них дойде причинно-наслідковий зв'язок.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:55 Ответить
Нічого до них не доходить. Знаю по наших совкодрочерах. Їх всіх треба депортувати в Росію або в ОРДЛО. А в їх квартири вселити неватних переселенців з неокупованих територій. Отакий обмін.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:12 Ответить
Недолугий закон про люстраці
показать весь комментарий
08.04.2022 11:42 Ответить
Нам треба такий закон якнайшвидше!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:29 Ответить
Так, може підійми свою величезну дупу і хоча б зарееструй подібний законопроєкт! Ліберторіанець ти наш...
показать весь комментарий
08.04.2022 10:33 Ответить
то потрібно в нас зробити- відправити усю ******* в магадан
показать весь комментарий
08.04.2022 10:36 Ответить
Браво! Москалям Москву!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:43 Ответить
круто, треба просувати таку ідею в ЄС,

підтримуєш парашу? іди нах туди жити, а не в ЄС сидіти
показать весь комментарий
08.04.2022 10:44 Ответить
Як щиро захоплюється сеймом Латвії "щирий патріот" пан Стефанчук! Так війна на нашій землі. Чого ж "слуга урода" ще й досі не прийняла подібний закон в Україні?! У вас же монобільшість.
Чи ви всі боїться, що самі можете потрапити під його дію?
показать весь комментарий
08.04.2022 10:50 Ответить
Этот закон нужно принять в Украине!
СРОЧНО!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:53 Ответить
Должно быть не 14, а СОТНИ уголовных производств! В одной партии Русский Союз Латвии минимум половина ОТКРЫТО поддерживает руSSких фашистов! А такие личности как Татьяна Жданок греют сраку В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ, получают зарплату из наших налогов и одновременно являются (ВИДЕО) спонсорами и вдохновителями руSSких фашистов "Суть времени". Это видео выступления накануне оккупации Крыма и Донбасса. Члены из "Суть времени" пестрят в Миротворце!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:55 Ответить
100% prav.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:15 Ответить
По всей Европе надо бы так...
показать весь комментарий
08.04.2022 10:56 Ответить
Так, треба депортувати всю росіянську вату з Європи, позбавывши їх эвропейського громадянства, бо вони являються небезбечними "консервами" Кремля. Вони вже зараз влаштовують мітинги і автопробіги в підтримку фашизму кремля, показуючи єдність і готовність виконувати любі його накази. А як настане час, то вони дадуть під дих Європі, як тільки Кремль віддасть наказ.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:17 Ответить
Жахливі кадри з Латвії про ту саму бидлорусню, на 7:45 хвилині. Саме це викликало таку реакцію:

https://www.youtube.com/watch?v=cmuqCXC1U7o
показать весь комментарий
08.04.2022 11:19 Ответить
К сожалению от совка осталось и такое наследствие. Даугавпилс исторически был городом с большим числом проживающих русских и евреев. После второй мировой вместо евреев приехало самы понимаете кто.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:58 Ответить
Да. Но пришло время что-то с єтим решать прямо сейчас.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:07 Ответить
Uze seichas nagchili... Nachale 90godov bil vibor, esli xotite voti ES i NATO togda nelzja vigonjat zaexavshix sovetsko-roZZijskix okupantov, no prietom mozem nedavat im Latvijas grazhdanstvo. Vibor zddelali pravilniji, popali v ES i NATO, no etot vibor stoit nam mnogo, mnogo kacapov i 5kolana.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:32 Ответить
И вот сейчас как раз новое временнОе окно возможностей навести порядок в своем доме, вьітравить дихлофосом кацапских тараканов. Рад, что Сейм взялся за єту работу.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:39 Ответить
Усі хто підтримує рашку будь-де - у Прибалтиці, Україні, Іспанії та ще десь, хоча б на Брайтон-Біч - всі вони потенційно небезпечні тому що можуть стати приводом для агресії рашки. Таму - за росіянським воєнним кораблем з країни на історичну "родіну"-уродіну
показать весь комментарий
08.04.2022 11:27 Ответить
А кацапня з українськими паспортами і далі буде "аніжебратья"?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:35 Ответить
гоните всю кацапню из латвии засратой метлой!
показать весь комментарий
08.04.2022 14:38 Ответить
 
 