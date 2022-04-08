Авиационные бомбы, остатки "Искандера", кассетные боеприпасы и противопехотные мины: Нацполиция завершила первый этап разминирования Ирпеня. ФОТОрепортаж

Специалисты профильных служб проверили места базирования армейцев РФ и ведение активных боевых действий, заброшенные боевые позиции и все улицы города Ирпень, а затем только взрывотехники Нацполиции изъяли более 3000 взрывоопасных предметов.

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил сегодня, 8 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Весь мир увидел последствия пребывания российских военных на Киевщине и зверства, которые армейцы совершали в отношении мирных людей. После освобождения от оккупантов работа полицейских в первую очередь была направлена ​​на усиление там полицейского присутствия для патрулирования, зачистки от диверсионно-разведывательных групп, реагирование на все сообщения граждан и на помощь местным жителям. Но не менее важной задачей было и разминирование освобожденных поселков и городов.

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"Сводный отряд взрывотехников Нацполиции совместно с пиротехниками ГСЧС сразу приступили к зачистке, ведь военные РФ оставили после себя тысячи опасных "сюрпризов". И это не только неразорвавшиеся боеприпасы и укрытия боекомплекта, но и специально установленные растяжки и заминированная техника" – сообщил Глава Национальной полиции Украины.

По словам Игоря Клименко, только в Ирпене взрывотехники Нацполиции изъяли более 3000 взрывоопасных предметов. А это – авиационные бомбы, остатки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", противотанковые ракетные комплексы, кассетные боеприпасы, противопехотные мины ОЗМ-72, снаряды к пушкам, минометные мины, автоматические гранатометы, самодельные взрывные устройства и патроны разного калибра. Все эти предметы будут уничтожены в специально отведенном месте и уже никогда не будут представлять опасность для мирных жителей.

"И сегодня мы можем говорить, что завершен первый этап разминирования Ирпеня: в городе зачищены места базирования армейцев и ведение активных боевых действий, заброшенные боевые позиции и улицы. Следующим этапом разминирования будет зачистка от опасных предметов жилищного фонда города", - отметил глава Нацполиции.





















