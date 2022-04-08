"Огромное спасибо за детство!": 9-летний мальчик из Гостомеля написал письмо маме, которую расстреляли российские оккупанты. ФОТО

Российские войска расстреляли машину, на которой из Гостомеля убегала женщина со своим сыном. Мать погибла на месте, 9-летний мальчик выжил, люди вытащили его из машины. Он написал письмо маме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо мальчика публикуют соцсети.

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Мальчик благодарит маму за детство и лучшие 9 лет жизни. Сказал, что постарается прожить жизнь хорошо, чтобы потом встретиться с ней в раю.