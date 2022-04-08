РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14947 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
19 323 21
дети (6026) смерть (9028) Гостомель (90)

"Огромное спасибо за детство!": 9-летний мальчик из Гостомеля написал письмо маме, которую расстреляли российские оккупанты. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские войска расстреляли машину, на которой из Гостомеля убегала женщина со своим сыном. Мать погибла на месте, 9-летний мальчик выжил, люди вытащили его из машины. Он написал письмо маме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, письмо мальчика публикуют соцсети.

Также читайте: С начала вторжения РФ в Украине погибли 169 детей, 306 - ранены, - Офис Генпрокурора

Мальчик благодарит маму за детство и лучшие 9 лет жизни. Сказал, что постарается прожить жизнь хорошо, чтобы потом встретиться с ней в раю.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Суки рашистські. Не пробачимо ніколи в житті. І на тому світі також.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:04
+24
Прочитайте. Этот ребенок умнее и добрее всех руских вместе взятых.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:11
+18
Пленных не брать.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не можу заставити себе прочитати…
показать весь комментарий
08.04.2022 11:03 Ответить
Прочитайте. Этот ребенок умнее и добрее всех руских вместе взятых.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:11 Ответить
Суки рашистські. Не пробачимо ніколи в житті. І на тому світі також.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:04 Ответить
покажіть то мишебратським скотам які гордяться терористами і горді за війну з Україною.
Да воздасть їм Господь за Україну. Амінь
показать весь комментарий
08.04.2022 11:04 Ответить
Так, а вони і так все знають... Вони хочуть смерті українців!!! Немає хароших рускіх!
показать весь комментарий
08.04.2022 11:09 Ответить
Зачем показывать тем выродкам? Чтобы они хлопали и радовались?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:10 Ответить
Їх нічого не переконає.....тільки куля поміж очі
показать весь комментарий
08.04.2022 11:16 Ответить
Куля, це дуже швидко. Треба їх ПОВІЛЬНО різати на частини, щоб гади відчули весь біль нашої землі.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:29 Ответить
нема коли, їх, ********* багато
показать весь комментарий
08.04.2022 11:50 Ответить
Пленных не брать.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:07 Ответить
УМНЕЧКА!Такой маленький ,но какая в нем добрая,любящая и сильная личность уже выросла..Мама воспитала хорошего человека..Уверена ,что Бог для него определил светлую дорогу жизни..он не оставит сироту .в беде
показать весь комментарий
08.04.2022 11:08 Ответить
І написано ж російською!
Тварі «асвабадітєлі» відбирають дитинство, майбутнє, щастя, життя…
Ненавиджу.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:11 Ответить
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), которая попросила главу украинских шахмат Виктора Капустина обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:18 Ответить
А говорят шахматы мозги не отбивают
показать весь комментарий
08.04.2022 11:33 Ответить
Надо им провести прием "Ухи! ... ухи!!!" при помощи шахматных досок!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:14 Ответить
Все семьи зверей и организаторов должны пройти такую же казнь жертв Бучи и других городов.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:24 Ответить
Страшное и гарусное письмо …
Только не могу понять последнее предложение , он маму называл по имени ???
показать весь комментарий
08.04.2022 11:25 Ответить
Схоже що так, на ім'я
показать весь комментарий
08.04.2022 11:31 Ответить
Заметте, написано на руzком. Вот так Раzzейа защищает руzкоязычных. Ето для тех идиотов которые верят что кремль просто хочет сделать в Украине руzкий язык государствнным и они от нас отцепятся.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:28 Ответить
Для этого мальчика детство закончилось.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:05 Ответить
Кто знает где находится мальчик? Напишите пожалуйста
показать весь комментарий
09.04.2022 12:02 Ответить
 
 