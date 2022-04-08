Британский Vogue поместил фото из Николаева на обложку. ФОТО

Британский Vogue посвятил новый номер кризисам с беженцами в мире и поместил на обложке фотографию, сделанную в Николаеве.

В журнале опубликованы 16 историй людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов в их странах. Три из этих историй рассказали украинки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Фотографию, размещенную на обложке журнала, снял 9 марта под Николаевом фотограф Уильям Кео.

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