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Британский Vogue поместил фото из Николаева на обложку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Британский Vogue посвятил новый номер кризисам с беженцами в мире и поместил на обложке фотографию, сделанную в Николаеве.
В журнале опубликованы 16 историй людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов в их странах. Три из этих историй рассказали украинки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Фотографию, размещенную на обложке журнала, снял 9 марта под Николаевом фотограф Уильям Кео.
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5 копійок
показать весь комментарий08.04.2022 11:34 Ответить Мне нравится 3
Борменталь Незабаром
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Ig Shu
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