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Британский Vogue поместил фото из Николаева на обложку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Британский Vogue посвятил новый номер кризисам с беженцами в мире и поместил на обложке фотографию, сделанную в Николаеве.

В журнале опубликованы 16 историй людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов в их странах. Три из этих историй рассказали украинки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Фотографию, размещенную на обложке журнала, снял 9 марта под Николаевом фотограф Уильям Кео.

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Британский Vogue поместил фото из Николаева на обложку 01
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І шо видно на цій світлині? Звичайна дорога. Асфальтована і освітлена.
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08.04.2022 11:34 Ответить
британцям здається, дивлячись на цю фотографію, що там відбувалася ядерна війна між термінаторами і людством протягом тисячи років
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08.04.2022 11:43 Ответить
не можу уявити, які б не забутні враження вони отримали від тамбурів приміських потягів чи дірок у підлозі громадських туалетів...
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21.09.2022 14:37 Ответить
 
 