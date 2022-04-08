Зеленский об обстреле вокзала Краматорска: Зло, не имеющее предела. Если его не наказать – оно никогда не остановится. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Не имея сил и смелости противостоять украинским воинам на поле боя, войска РФ цинично уничтожают гражданское население.
Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте", - информирует Зеленский.
"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - добавляет он.
Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. Внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених.
Пожалуйста, подождите...
Не брехати людям, що все під контролем, як перед окупацією Бучи, Ірпіня, а казати правду.
Правда, тоді нікого не зможуть евакуювати, але то таке...
І це зло повинно бути знищено
Ахерамія, скотиняка, десь лазить, узгоджує...
Хіба ні?
зрозумів тепер, що до чого? чи ще будеш ху*лу в очі заглядати?
Мінагро допустило до харчових закупівель більше десятка фірм з російськими власниками - Наші Гроші
До переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану внесено щонайменше 13 компаній, які належать власникам з Росії та Білорусі.
https://investigator.org.ua/ua/news-2/241610/
Точка У в Беларуси
«То́чка» (индекс ГРАУ - 9K79, по договору РСМД - ОТР-21) - советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена (с конца 1980-х годов переведён в армейское звено[2]) разработки Коломенского КБ машиностроения под руководством Сергея Павловича Непобедимого.
РК 9К79-1 «Точка-У» (обозначение НАТО - Scarab B) с увеличенной до 120 км дальностью стрельбы проходила государственные испытания с 1986 по 1988 год[3]. В войска стал поступать в 1989 году.
Точка У в Беларуси
під резонансною новиную вони починають активно вкидувать діч.
дата реєстрації таких ублюдків співпадає з актуальною датою
Реєстрація: 08 квітня 2022
відео з точками У тобі, мразь, показали.
не треба вивчати сторону фашизму щоб дізнатись що це виродки
https://t.me/oko_xx/11036
Не спасётся царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.
Слово Божье - живо и действенно, законы сеяния и жатвы никто не отменит. россия пожнет то, что она сеяла многие годы и сеет в Украине.
Мы увидим воздаяние от Господа