Зеленский об обстреле вокзала Краматорска: Зло, не имеющее предела. Если его не наказать – оно никогда не остановится. ФОТОрепортаж

Не имея сил и смелости противостоять украинским воинам на поле боя, войска РФ цинично уничтожают гражданское население.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте", - информирует Зеленский.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - добавляет он.

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Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. Внаслідок обстрілу понад 30 загиблих та більше 100 поранених.