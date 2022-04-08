РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15550 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
13 468 34
консульство (448) Львов (4436) мародерство (434) россия (91360)

Под российское консульство во Львове принесли "окровавленную" технику, ковры, собачью будку и унитаз. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

У здания во Львове, где до полномасштабного вторжения РФ размещалось Генконсульство России, 8 апреля состоялась акция под названием "Русское консульство – памятник мародерству".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Люди принесли бытовую и компьютерную технику, обувь, косметику, бижутерию, которые облили красной краской, что символизирует кровь убитых, изнасилованных, обворованных российскими военными в украинских городах и селах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После огласки об оккупантах-мародёрах российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной

Этой акцию львовяне хотят еще раз привлечь внимание мира к действиям российской армии на территории Украины, говорят активисты.

"Очень много российских консульств еще действуют в мире, российские консулы не отрекаются от своих почетных миссий. Мы хотим пристыдить российскую армию, российских граждан, чтобы они знали, чем на самом деле занимаются их российские представители, которые пришли захватывать украинские земли, убивать украинцев, грабить, насиловать. Мы хотим, чтобы такую ​​акцию повторили возле каждого российского консульства в мире", – говорит Ляна Мицько, активистка из Львова.

На воротах львовяне повесили плакат на английском языке: "Русская армия – толпа убийц, насильников, мародеров".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У ликвидированного российского оккупанта в карманах обнаружили золотые коронки. ФОТО

Генеральное консульство России во Львове приостановило работу 22 февраля. Россия арендовала помещение у частных лиц. Нацгвардейцы продолжают охранять пустое здание. Как пояснили журналистам, соглашение заключено с физическим лицом. До сих пор на заборе есть вывеска под названием дипучреждения России.

Под российское консульство во Львове принесли окровавленную технику, ковры, собачью будку и унитаз 01
Под российское консульство во Львове принесли окровавленную технику, ковры, собачью будку и унитаз 02
Под российское консульство во Львове принесли окровавленную технику, ковры, собачью будку и унитаз 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
очистите эту территорию откройте ворота и национализируйте все там для нужд города. Все равно никаких отношений уже нет
показать весь комментарий
08.04.2022 12:47
+23
Крутая будка...у среднестатистического бурята или тувинца в паРаше юрта меньшего размера...
показать весь комментарий
08.04.2022 12:47
+6
Ви з Німеччини даєте вказівки Національній гвардії? Do dupy вас!
показать весь комментарий
08.04.2022 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очистите эту территорию откройте ворота и национализируйте все там для нужд города. Все равно никаких отношений уже нет
показать весь комментарий
08.04.2022 12:47 Ответить
Краще б нацгвардія ЧАЕС охороняла ,а не лапки доверху...чуже майно не стріляє
показать весь комментарий
08.04.2022 12:47 Ответить
Ви з Німеччини даєте вказівки Національній гвардії? Do dupy вас!
показать весь комментарий
08.04.2022 14:40 Ответить
Крутая будка...у среднестатистического бурята или тувинца в паРаше юрта меньшего размера...
показать весь комментарий
08.04.2022 12:47 Ответить
І що, допомогла ця акція чимось біля недіючого консульства?? Цікаво що то за їбанати придумали таке у Львові..
показать весь комментарий
08.04.2022 12:49 Ответить
Це картинка для західної преси, вони майже всі зараз у Львові сидять
показать весь комментарий
08.04.2022 13:00 Ответить
Ну і що, коли там все одно нікого нема?

А якби й були - краще б дєрьмаку голову відрізали і туди через паркан перекинули
показать весь комментарий
08.04.2022 12:49 Ответить
А може краще *****, чи може добкіну, царьову, мураєву. Я би хотів щоб єрмака взяли за яйця, а ваші закиди дуже на користь параші. Тому злий ронін з України, краще направте вашу енергію на щось більш конструктивне.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:57 Ответить
найти орендодателя и провести с ним беседу, что бы снял все вывески, закон военного времени один для всех
показать весь комментарий
08.04.2022 12:53 Ответить
В тому консульстві нікого немає,потрібно такі акції робити перш за все в європейських країнах там де політики до сих пір мають ілюзії на рахунок рашистів.Непогано було б організувати людей біля посольств росії у Будапешті Берліні,Гамбурзі,Мілані,Ліоні та Берні там зараз черги з російських багатіїв ,нахай подивляться, що вони наробили із своїм фюрером путіним.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:53 Ответить
Та кацапам це все до лампочки! В посольстві такі самі мародери, вивозять за собою викручені лампочки та скручені ручки з дверей.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:54 Ответить
Краще вішати рашистів.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:59 Ответить
А почему это консульство закрыто? Почему в нем как минимум не живут беженцы?
показать весь комментарий
08.04.2022 13:00 Ответить
Ковра на стіну не вистачає. Кацапи без коврів на стінах жити не можуть.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:03 Ответить
ТА ТАМ ЖЕ В ЦЬОМУ КОНСУЛЬСТВІ ВЖЕ НЕМАЄ МОСКАЛІВ.
МИ ЗАРАЗ ПО ІНШОМУ ПРАЦЮЄМО - СКИДАЄМО ФОТКИ З БУЧІ, З ІРПЕНЯ, З БОРОДЯНКИ НАШИМ ДРУЖИНАМ, ЯКІ В ЕВАКУАЦІЇ В ЄВРОПІ, І ВОНИ ТАМ ПО СОЦМЕРЕЖАХ І ГРУПА ПОШИРЮЮТЬ ЦІ ФОТКИ З ВІДПОВІДНИМИ КОМЕНТАМИ.
ЗАРАЗ ОСЬ З ВОКЗАЛУ КРАМАТОРСЬКА ФОТКИ ПОЧАЛИ З'ЯВЛЯТИСЬ...
ПРИЄДНУЙТЕСЬ!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:05 Ответить
а воно ще працює в УКРАЇНІ??????
Тобто, зелене небрите створіння, цей грьобаний ангел миру і захисник всіх обездоленних, гнівно обвинувачує у цій війні всіх навколо, і вимазує їхні руки в крові наших дітей - ще не дійшов до того, щоб вигнати нахєр всіх кацапських ублюдків з країни? і це в той час, як Європа пакує десятками цих шпигунів вслід за їхнім кораблем? Чи це теж не на часі, і Люська завтра повідомить чергову сенсаційну спецоперацію - чому саме так а не інакше?
***** зелені....ви хочаб щось відчуваєте зараз окрім як поржать?
показать весь комментарий
08.04.2022 13:07 Ответить
Після всього що ці тварі накоєїли в Україні, вони ще тут???????? Треба припинити всі відносини з цим мордором!!!!! ще, що ти чекаєш?????? Це треба було зробити ще 24 лютого!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:16 Ответить
Зелені ніколи не розірвуть відносини з кацапами.Як мінімум там їхні начальники та бізнес.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:40 Ответить
Маскальске консульство у Львові це ганьба. Геть маскалів з України!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:18 Ответить
я думав ці *********** виїхали - так ні.
це ганьба, вигнать в сибір нахер
показать весь комментарий
08.04.2022 13:22 Ответить
І ця вивіска консульства на стовпі ще до цього часу висить? Ганьба владі.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:24 Ответить
А який сенс? У консульстві давно нікого нема. Тільки срач на вулиці розвели. Такі перформанси в Європі треба робити.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:27 Ответить
А що вони ці підераси там роблять?Європа їх єене сцяними тряпками.це якийсь піzдец.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:41 Ответить
Дійсно не зрозуміло, що робить консульство москвабаду в Україні? З огляду на Бучу, Краматорськ, Маріуполь і всі інші постраждалі міста України наявність консульства рфії у Львові виглядає як мінімум дивно.
показать весь комментарий
08.04.2022 14:01 Ответить
Кацапське консульство треба нацiоналiзувати.
показать весь комментарий
08.04.2022 14:03 Ответить
В смысле консульство? Это шутка? Там есть московиты?
показать весь комментарий
08.04.2022 14:17 Ответить
Зеленский что то недоговаривает?
показать весь комментарий
08.04.2022 14:18 Ответить
"Российское консульство"?
*****, - "Во Львове"??
Вы серьёзно???
В МАРИУПОЛЬ СУК, В ХАРЬКОВ, В 3/14ЗДУ!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 14:34 Ответить
А я ось щось не розумію:яке може бути консульства росії у Львові? Невже в 1942 році в Саратові було консульство Німеччини?
показать весь комментарий
08.04.2022 14:36 Ответить
Зеленський , тобі відомо , що в посольствах та консульствах московії (не закритих по при те . що іде війна) ведеться антиукраїнська діяльність ? Вважаю , що тобі це відомо ...
показать весь комментарий
08.04.2022 15:09 Ответить
Надеюсь принисли и красовки "ФИРМЕНИЕ" б/у, а то они в рф нас босоногие. Даже работая убийцами-контратниками у путина им на покупку нових нехвотает

Поберушки
показать весь комментарий
08.04.2022 15:21 Ответить
а что там делает кацапское консульство ? повесить пидоров
показать весь комментарий
08.04.2022 15:27 Ответить
іронія, але під статею список новин, перша з них датована 30.12.2021
"
Чоловіка, що кинув "коктейль Молотова" у російське консульство у Львові, затримано, - МВС Джерело: https://censor.net/ua/n3308008
показать весь комментарий
18.04.2022 22:38 Ответить
 
 