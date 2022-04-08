Под российское консульство во Львове принесли "окровавленную" технику, ковры, собачью будку и унитаз. ФОТО

У здания во Львове, где до полномасштабного вторжения РФ размещалось Генконсульство России, 8 апреля состоялась акция под названием "Русское консульство – памятник мародерству".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Люди принесли бытовую и компьютерную технику, обувь, косметику, бижутерию, которые облили красной краской, что символизирует кровь убитых, изнасилованных, обворованных российскими военными в украинских городах и селах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После огласки об оккупантах-мародёрах российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной

Этой акцию львовяне хотят еще раз привлечь внимание мира к действиям российской армии на территории Украины, говорят активисты.

"Очень много российских консульств еще действуют в мире, российские консулы не отрекаются от своих почетных миссий. Мы хотим пристыдить российскую армию, российских граждан, чтобы они знали, чем на самом деле занимаются их российские представители, которые пришли захватывать украинские земли, убивать украинцев, грабить, насиловать. Мы хотим, чтобы такую ​​акцию повторили возле каждого российского консульства в мире", – говорит Ляна Мицько, активистка из Львова.

На воротах львовяне повесили плакат на английском языке: "Русская армия – толпа убийц, насильников, мародеров".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У ликвидированного российского оккупанта в карманах обнаружили золотые коронки. ФОТО

Генеральное консульство России во Львове приостановило работу 22 февраля. Россия арендовала помещение у частных лиц. Нацгвардейцы продолжают охранять пустое здание. Как пояснили журналистам, соглашение заключено с физическим лицом. До сих пор на заборе есть вывеска под названием дипучреждения России.





