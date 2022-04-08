Под российское консульство во Львове принесли "окровавленную" технику, ковры, собачью будку и унитаз. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
У здания во Львове, где до полномасштабного вторжения РФ размещалось Генконсульство России, 8 апреля состоялась акция под названием "Русское консульство – памятник мародерству".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Люди принесли бытовую и компьютерную технику, обувь, косметику, бижутерию, которые облили красной краской, что символизирует кровь убитых, изнасилованных, обворованных российскими военными в украинских городах и селах.
Этой акцию львовяне хотят еще раз привлечь внимание мира к действиям российской армии на территории Украины, говорят активисты.
"Очень много российских консульств еще действуют в мире, российские консулы не отрекаются от своих почетных миссий. Мы хотим пристыдить российскую армию, российских граждан, чтобы они знали, чем на самом деле занимаются их российские представители, которые пришли захватывать украинские земли, убивать украинцев, грабить, насиловать. Мы хотим, чтобы такую акцию повторили возле каждого российского консульства в мире", – говорит Ляна Мицько, активистка из Львова.
На воротах львовяне повесили плакат на английском языке: "Русская армия – толпа убийц, насильников, мародеров".
Генеральное консульство России во Львове приостановило работу 22 февраля. Россия арендовала помещение у частных лиц. Нацгвардейцы продолжают охранять пустое здание. Как пояснили журналистам, соглашение заключено с физическим лицом. До сих пор на заборе есть вывеска под названием дипучреждения России.
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А якби й були - краще б дєрьмаку голову відрізали і туди через паркан перекинули
МИ ЗАРАЗ ПО ІНШОМУ ПРАЦЮЄМО - СКИДАЄМО ФОТКИ З БУЧІ, З ІРПЕНЯ, З БОРОДЯНКИ НАШИМ ДРУЖИНАМ, ЯКІ В ЕВАКУАЦІЇ В ЄВРОПІ, І ВОНИ ТАМ ПО СОЦМЕРЕЖАХ І ГРУПА ПОШИРЮЮТЬ ЦІ ФОТКИ З ВІДПОВІДНИМИ КОМЕНТАМИ.
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Тобто, зелене небрите створіння, цей грьобаний ангел миру і захисник всіх обездоленних, гнівно обвинувачує у цій війні всіх навколо, і вимазує їхні руки в крові наших дітей - ще не дійшов до того, щоб вигнати нахєр всіх кацапських ублюдків з країни? і це в той час, як Європа пакує десятками цих шпигунів вслід за їхнім кораблем? Чи це теж не на часі, і Люська завтра повідомить чергову сенсаційну спецоперацію - чому саме так а не інакше?
***** зелені....ви хочаб щось відчуваєте зараз окрім як поржать?
це ганьба, вигнать в сибір нахер
*****, - "Во Львове"??
Вы серьёзно???
В МАРИУПОЛЬ СУК, В ХАРЬКОВ, В 3/14ЗДУ!!!
Поберушки
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Чоловіка, що кинув "коктейль Молотова" у російське консульство у Львові, затримано, - МВС Джерело: https://censor.net/ua/n3308008