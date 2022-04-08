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Нацполиция об обстреле вокзала Краматорска: Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, среди погибших есть дети. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области Россия ударила по железнодорожной станции в Краматорске. Ракета попала во временный зал ожидания, именно там находились сотни людей, ожидавших эвакуационный поезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, это еще одно доказательство того, что Россия жестоко, варварски уничтожает мирное население Украины, с единственной целью – убить.

"Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Уже известно о погибших, среди которых есть дети. Также есть раненые. Помощь оказывается всем, кто в ней нуждается. За каждое преступление, за каждую отобранную жизнью, Россия ответит перед законом", – говорится в сообщении.

Нацполиция об обстреле вокзала Краматорска: Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, среди погибших есть дети 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ целенаправленно нанесла ракетный удар по вокзалу Краматорска: Царев и другие пособники убийц накануне призвали уничтожать вокзалы на Донбассе

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Как уже сообщалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным "Укрзализныци", в результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых. По данным пресс-секретаря главы Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, в результате обстрела вокзала Краматорска 27 человек погибли.
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Топ комментарии
+57
русня має бути різана і стріляна всюди і в Україні так і за її межами.
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08.04.2022 12:56
+30
І що ще потрібно нашим миролюбивим партнерам, щоб нарешті зрозуміти, що кацапстан має бути ліквідований???????
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08.04.2022 12:57
+22
там ватніків на жаль достатньо, щоб здійснити наведення ворожих ракет
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08.04.2022 13:00
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русня має бути різана і стріляна всюди і в Україні так і за її межами.
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08.04.2022 12:56 Ответить
Еще 4 вчера поплыли кормить камбалу
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08.04.2022 13:04 Ответить
Детальніше будь ласка
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08.04.2022 13:10 Ответить
Детально докладываю агенту ху@ла!!!-они утонули
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08.04.2022 16:01 Ответить
Ти просто йолоп, якщо в тому хто в тебе запитав ти вже побачив агента ху@ла
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08.04.2022 20:30 Ответить
кацап- от слова цап -цап это животное
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08.04.2022 13:43 Ответить
Согласен! "і в Україні так і за її межами" Хватит прощать, в ответ за это запустите что то действительно на Белгород, и несколько точек "У" по Донецку. Но нет, жалеют.
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08.04.2022 15:12 Ответить
І що ще потрібно нашим миролюбивим партнерам, щоб нарешті зрозуміти, що кацапстан має бути ліквідований???????
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08.04.2022 12:57 Ответить
Они то уже понимают. Да не хотят излишне напрягаться.
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08.04.2022 13:09 Ответить
нічого вони не розуміють, бо їм набагато вигідніше мати справу з одним ******, ну так, вбивцею, терористом, ініціатором геноцидів(як мінімум чеченського і українського народів), але поки ще досить зручним - ніж з 10-ком таких же ******, з кожним з яких прийдеться домовлятися окремо і у кожного з яких буде при цьому ядерний арсенальчик - це я про потенційні нові державні утворення на розвалинах парашки - і це ж наскільки газ/нафта подорожчають, якщо будуть йти через стільки кордонів? вони б і Україну ліквідували, якби вийшло швидко(як ***** і обіцяв за 2-3 дні) - то ще б дешевше стало(не платила б рашка Україні за транзит), а те що зараз відбувається - то просте лицемірство континентальної Європи(крім наших друзів з Польщи та країн Балтії, так, ну і ВБ - не контінентальна)...
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08.04.2022 13:18 Ответить
Ціна на нафту може в ручному режимі управлятися США і країнами ОПЕК.

А кордони до жопи. Продадуть по ринковій вартості бареля, а дорогу логістику через 5 коржонів оплатять самі продавці. І нікуди не дінуться. Бо хоч якісь гроші.

Так що, твої фантазії залиш для жінки.
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08.04.2022 13:32 Ответить
Все меняется. ***** зашло слишком далеко. Ключевые игроки Запада это уже усвоили. Моль будут душить. Правда нашими руками.
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08.04.2022 13:45 Ответить
ніякої ялерної зброї для касавії. повне торгівельне ембарго й програма "ядерна зброя в обмін на провольство"
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08.04.2022 23:10 Ответить
Нужно проводить посадку на промежуточных станциях о которых знают только местные, русня очевидно и дальше будет бить по центральным жд вокзалам
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08.04.2022 12:57 Ответить
там ватніків на жаль достатньо, щоб здійснити наведення ворожих ракет
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08.04.2022 13:00 Ответить
На жаль, в 2017-році тож сідав в ведомандрі в Краматорську, на, цім вокзалі, до Райгородка і далі до Крейдяної Флори. Дзвоню мамі в Житомир, українською, без акцентів отих, а навкіл пасажири перелякано якось шепочуть "западенщина приїхала" 🙄...
пс: ніяких полонених немає бути, вже після Бучі. Це тварюки, як колорадський жук на городині - тіко палити і знищувати! А кому "руський мір" - то він недалечко, хай спробують. Тіко без права повернення! 😼
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08.04.2022 13:09 Ответить
А вони хто? Це вони на чужій землі. Бо саме їхніх дідів і бабусь привезли з російських територій на індустріалізацію Донбасу
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08.04.2022 13:35 Ответить
Був якось ще в середині 2000-х в Ірпіні у відрядженні. Там було народу з усієї України. Сам я родом з Одеської області.
На рецепшені питають "Вас можна селити до хлопців із Західної України?" Я взагалі спочатку не впетрав про що йде мова. Але суть не в цьому, підселили мене до хлопця із Сумської області, потім до нас приєднався третій з Миколаївської області.
Хлопець із Сумської області принципово розмовляв українською, тому ми потрохи, спочатку суржиком, а потім уже більш-менш перейшли на українську і нам було по кайфу.

Познайомилися ми в перший день із дівчатами з номера поруч. Дві дівчини із Донецька, одна з Криму. Пили-гуляли більше тижня. Потім одна з Донецька питає "А ти точна із Адєси?", "А шо такоє?", "А пачєму ти на украинском язике разговаріваєшь?"
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08.04.2022 14:56 Ответить
Грусні реалії і стереотипи різномовної і насильно русифікованої за радянщини Вкраїни 😤.
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08.04.2022 15:00 Ответить
Як можуть зватись людьми ті, хто закликає до цього, робить це і схвалює?!
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08.04.2022 12:59 Ответить
Нахера было всем сми трезвонить что поезда заблокированы на этой станции? В итоге жертвы в результате обстрела тварями нашего мирного города.
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08.04.2022 12:59 Ответить
Не має значення для москалів де скупчуються цивільні.
Вони до ЗСУ дістати не можуть, тому вбивають тих, кого бачать. Вважайте що місцевому базару або будинку поруч просто пощастило у цій москальській рулетці.
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08.04.2022 13:27 Ответить
****** ватные за всё КРОВЬЮ СВОЕЙ УМОЮТСЯ !
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08.04.2022 13:00 Ответить
В скором времени кацапы заверещат про прекращение огня. ВСУ уже знают, как действовать в таком случае.
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08.04.2022 13:03 Ответить
Прокацапленого ОБСЄ вже немає, так що всі їхні верески мімо каси)
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08.04.2022 13:38 Ответить
Страшний жахливий теракт вчинений державним військовим підрозділом РФ. Збройні сили Російської Федерації мають бути визнані - терористичною організацією!
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08.04.2022 13:03 Ответить
Спочатку нанесли удар по залізничних шлях щоб викликати накопичення людей, потім вдарили для максимальної шкоди в скупчення касетними ракетами, це холодний розрахунок.
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08.04.2022 13:04 Ответить
.Нехай не брешуть кацяпсячі виродки , вони чудово розуміли що стріляють по цивільним .
Вони розуміють що - військові ешелони не можуть розвантажуватись на пасажирському вокзалі . Бо пасажирські вокзали не пристосовані для цього .
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08.04.2022 13:05 Ответить
І що тепер скажуть наші німецькі "партнери"?...
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08.04.2022 13:07 Ответить
это сделали дыровцы, ****, из горловки и енакиево.
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08.04.2022 13:08 Ответить
8 лет их ублажали и перед ними унижались
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08.04.2022 13:18 Ответить
А кто дал ракеты дыровцам? А дыровцы не входят в 1 АК Южного округа параши?
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08.04.2022 13:44 Ответить
рашисты просят ирину андреевну предупреждать за день, на каких вокзалах и к которому часу будут собираться беженцы, что бы они успели передислоцировать и развернуть ПУ "Точки-У". А то кужугетович просил "калибры" и "искандеры" экономить.
И просят еще подать заправленных автобусов с продовоьствием и медикаментами в Мариуполь, а то своя логистика и снабжение нихера не работает, и нечем вывозить население Мариуполя в ростовскую область.
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08.04.2022 13:11 Ответить
А ещё новую сельхозтехнику, ковры, телевизоры и обязательно трусы.
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08.04.2022 13:38 Ответить
это везётся на БТРах и БМПешках, когда на доукомлектование новыми мародёрами выводят.
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08.04.2022 13:46 Ответить
Меньше рекламуйте евакуацію, розпорошіть людей на меньші группи.
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08.04.2022 13:12 Ответить
а як людям взнати, що є можливість евакуюватись і коли?
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08.04.2022 13:16 Ответить
Я думаю операторы мобильной связи "точечно" могут передавать информацию (смс)
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08.04.2022 13:31 Ответить
Только если ирина андревна объявит за день по радио, где и в котором часу сбиться в кучу, шоб тремя поездами поехать. Иначе никак.
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08.04.2022 13:42 Ответить
Надалі не можна називати цю необьятную клоаку рф,
ні - це місце концентрованого проживання свинособак:
сф (свинособача федерація)
срф (синособача рашистська федерація)
фс (федерація свинособак)
..................
Це грязь землі, це виродки з болот!!!
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08.04.2022 13:13 Ответить
Тю, москалі та й годі! Це наймісткіший діагноз ще із часів Русі.
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08.04.2022 13:30 Ответить
Кацапи вже звинуватили у цьому ЗСУ. Черговий вкид про "самообстрел". Які ж лицемірні тварюки!
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08.04.2022 13:15 Ответить
Ну шо, все еще берем пленных?
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08.04.2022 13:20 Ответить
А не пора ли начать убивать рашистов повсюду в мире?
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08.04.2022 13:21 Ответить
та не во всем мире (то потом) а в самой параше...
по артскладам, по аэродромама, по нефтебазам - для начала...
и про нежную подругу рахи белорашку не забыть !!! возможно даже с нее и начать !
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08.04.2022 13:26 Ответить
У тебя есть чем дострелить до их аэродромов или у клоуна ,который закрыл ракетную программу Украины
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08.04.2022 13:46 Ответить
Вбити кацапа - не гріх. Навіть сповідатися не треба.
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08.04.2022 13:23 Ответить
Війна на території росеї тільки таким чином можна зупинити війну, захопити Придністров'я, не завтра а вже зараз
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08.04.2022 13:29 Ответить
За кожен злочин, з кожне відібране життя, Росія відповість перед законом"- как? Виновных расстреляют, посадят? Что сделают? А ничего....(((
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08.04.2022 13:30 Ответить
Хтось наводить. Якщо зал очікувань був тимчасовий, то це максімум за годину до обстрілу хтось дав наводку.
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08.04.2022 13:37 Ответить
Главзебилу, колбаснику Шольцу и лягушатнику Макрону это показали?
Может, еще после этого кукарекнет кто, что скотов рашистских убивать не надо?
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08.04.2022 13:43 Ответить
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше ))),,,,
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08.04.2022 13:58 Ответить
Степан Андрійович казав це 80 років тому.
Актуальності ніколи не втрачає.
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08.04.2022 14:04 Ответить
Мордор должен утонуть в крови, а затем сгореть в огне, на веки вечные! А кто из них спасется по заграницам, должны быть там убиты, все до единого, и младенцы и старики, и неродившиеся гады!
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08.04.2022 15:49 Ответить
 
 