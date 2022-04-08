Нацполиция об обстреле вокзала Краматорска: Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, среди погибших есть дети. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецкой области Россия ударила по железнодорожной станции в Краматорске. Ракета попала во временный зал ожидания, именно там находились сотни людей, ожидавших эвакуационный поезд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, это еще одно доказательство того, что Россия жестоко, варварски уничтожает мирное население Украины, с единственной целью – убить.
"Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Уже известно о погибших, среди которых есть дети. Также есть раненые. Помощь оказывается всем, кто в ней нуждается. За каждое преступление, за каждую отобранную жизнью, Россия ответит перед законом", – говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Как уже сообщалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным "Укрзализныци", в результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых. По данным пресс-секретаря главы Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, в результате обстрела вокзала Краматорска 27 человек погибли.
Пожалуйста, подождите...
А кордони до жопи. Продадуть по ринковій вартості бареля, а дорогу логістику через 5 коржонів оплатять самі продавці. І нікуди не дінуться. Бо хоч якісь гроші.
Так що, твої фантазії залиш для жінки.
пс: ніяких полонених немає бути, вже після Бучі. Це тварюки, як колорадський жук на городині - тіко палити і знищувати! А кому "руський мір" - то він недалечко, хай спробують. Тіко без права повернення! 😼
На рецепшені питають "Вас можна селити до хлопців із Західної України?" Я взагалі спочатку не впетрав про що йде мова. Але суть не в цьому, підселили мене до хлопця із Сумської області, потім до нас приєднався третій з Миколаївської області.
Хлопець із Сумської області принципово розмовляв українською, тому ми потрохи, спочатку суржиком, а потім уже більш-менш перейшли на українську і нам було по кайфу.
Познайомилися ми в перший день із дівчатами з номера поруч. Дві дівчини із Донецька, одна з Криму. Пили-гуляли більше тижня. Потім одна з Донецька питає "А ти точна із Адєси?", "А шо такоє?", "А пачєму ти на украинском язике разговаріваєшь?"
Вони до ЗСУ дістати не можуть, тому вбивають тих, кого бачать. Вважайте що місцевому базару або будинку поруч просто пощастило у цій москальській рулетці.
Вони розуміють що - військові ешелони не можуть розвантажуватись на пасажирському вокзалі . Бо пасажирські вокзали не пристосовані для цього .
И просят еще подать заправленных автобусов с продовоьствием и медикаментами в Мариуполь, а то своя логистика и снабжение нихера не работает, и нечем вывозить население Мариуполя в ростовскую область.
ні - це місце концентрованого проживання свинособак:
сф (свинособача федерація)
срф (синособача рашистська федерація)
фс (федерація свинособак)
..................
Це грязь землі, це виродки з болот!!!
по артскладам, по аэродромама, по нефтебазам - для начала...
и про нежную подругу рахи белорашку не забыть !!! возможно даже с нее и начать !
Может, еще после этого кукарекнет кто, что скотов рашистских убивать не надо?
Актуальності ніколи не втрачає.