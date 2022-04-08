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Ребенок, которого сегодня российская армия убила на вокзале Краматорска. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска есть жертвы среди детей. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.
Об этом сообщил в Фейсбуке уполномоченный Президента по правам человека Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Ребенок, которого сегодня российская армия убила на вокзале Краматорска. Это фото должен увидеть мир. Россия должна ответить за ад, устроенный в Украине", - написал он.
"Среди убитых – четверо детей. Информация обновляется", - добавил он позже.
Топ комментарии
+83 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий08.04.2022 13:32
+59 Вася Шевченко f77d76ba
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+54 Виктор Дийнега
показать весь комментарий08.04.2022 13:34
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https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
полагаю в это понятие должно входить все отродье, что поддерживает преступления своего рашэнфюрера, впрочем это 98-99% Мордора, с моей точки зрения, так что ваш диагноз находится в пределах статистической погрешности, с моей точки зрения, хотя, если более откровенно, я не уверен, что там есть 1-2% нормальных людей, это почти статистическая погрешность, так что в конце поста, я даже не знаю, зачем нужна моя поправка.
а севастополь треба зовсім знищіти
первая ссыль:
Команда Зеленского сознательно сорвала ракетную ...
https://www.5.ua › Главная › Новости
31 авг. 2020 г. - Команда Зеленского сознательно сорвала ракетную программу Украины - "СтопРеванш" ... Зеленский взялся за ликвидацию противовоздушной обороны
Обращаем внимание на источник!!!
вторая ссыль:
Украина работает над ракетной программой ...
https://www.unn.com.ua › ... › Политика
28 янв. 2022 г. - В ракетной программе Украины, которая пока находится на стадии согласования, предусмотрены ... Зеленский впервые пообщался с Нэнси Пелос
третья ссыль:
Зеленский поставил задачу создать легкую ракету-носитель
https://politics.segodnya.ua › Новости политики
29 окт. 2020 г. - По его словам, три года страна живет без какой-либо космической программы, при этом в проекте Госбюджета-2021 заложено минимальное ...
Дальше лень.
Вывод :шпарим по методичке либо от свыночолого, либо от пуйла,
Если я не прав буду благодарен за пруф.
https://www.youtube.com/watch?v=FzSI8kqMriw
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью увижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле. .. ("Вольность" (Пушкин))
Организаторов такой эвакуации тоже надо притягивать к ответсвенности.