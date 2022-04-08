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Ребенок, которого сегодня российская армия убила на вокзале Краматорска. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска есть жертвы среди детей. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Об этом сообщил в Фейсбуке уполномоченный Президента по правам человека Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Ребенок, которого сегодня российская армия убила на вокзале Краматорска. Это фото должен увидеть мир. Россия должна ответить за ад, устроенный в Украине", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первые минуты после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+

"Среди убитых – четверо детей. Информация обновляется", - добавил он позже.

Ребенок, которого сегодня российская армия убила на вокзале Краматорска 01
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Топ комментарии
+83
ТВАРИ ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТСЯ В АД.
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08.04.2022 13:32
+59
с кем договариваться? о чем можно с нелюдями договориться? хоть раз они выполнили что-то???
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08.04.2022 13:34
+54
Заморозка любых отношений с рашкой на 100 лет - вот что остановит орду.
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08.04.2022 13:34
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ТВАРИ ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТСЯ В АД.
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08.04.2022 13:32 Ответить
геноцидом на Донбасі зараз керує оцей взірцевий маніяк на прізвисько "Армагедон", місцевий виплодок
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
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08.04.2022 15:22 Ответить
Заморозка любых отношений с рашкой на 100 лет - вот что остановит орду.
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08.04.2022 13:34 Ответить
Пане Віктор, НА ЗАВЖДИ!
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08.04.2022 13:41 Ответить
Орду зупинить лише її повна утилізація, а не припинення відносин.
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08.04.2022 14:07 Ответить
Які 100 років? Видно пам"ять коротка. Рівно 100 років була ж така сама війна, яку Україна програла і 70 років була в окупації. росіяни НІКОЛИ від нас не відчепляться. тільки рів на кордоні, і автомат в кожній хаті, і щоб предмет історіяУкраїни була топ 1 в школі.
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08.04.2022 16:06 Ответить
За кожну вбиту дитинку-янгола по 1000 російських солдат треба стратити
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08.04.2022 13:34 Ответить
За одну дитину тисячу? Ні, всіх потрібно знищувати.
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08.04.2022 14:20 Ответить
с кем договариваться? о чем можно с нелюдями договориться? хоть раз они выполнили что-то???
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08.04.2022 13:34 Ответить
Я за геноцид кацапов, причем в понятие "кацапы" должны входить двуногие особи по признаку наличия паспорта с двуглавой курицей
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08.04.2022 13:35 Ответить
"в понятие "кацапы" должны входить двуногие особи по признаку наличия паспорта с двуглавой курицей" -
полагаю в это понятие должно входить все отродье, что поддерживает преступления своего рашэнфюрера, впрочем это 98-99% Мордора, с моей точки зрения, так что ваш диагноз находится в пределах статистической погрешности, с моей точки зрения, хотя, если более откровенно, я не уверен, что там есть 1-2% нормальных людей, это почти статистическая погрешность, так что в конце поста, я даже не знаю, зачем нужна моя поправка.
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08.04.2022 13:51 Ответить
коли вже обстріляють вокзали донецька луганська москви
а севастополь треба зовсім знищіти
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08.04.2022 13:37 Ответить
Чем. Ракетную программу клоун закрыл в 2019,как только президентом стал
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08.04.2022 13:42 Ответить
Диверсантов заслать
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08.04.2022 13:51 Ответить
Ни в коем случае не агитирую за зелю,НО загуглил "Зеленский закрыл ракетную программу"
первая ссыль:

Команда Зеленского сознательно сорвала ракетную ...
https://www.5.ua › Главная › Новости





31 авг. 2020 г. - Команда Зеленского сознательно сорвала ракетную программу Украины - "СтопРеванш" ... Зеленский взялся за ликвидацию противовоздушной обороны
Обращаем внимание на источник!!!

вторая ссыль:



Украина работает над ракетной программой ...
https://www.unn.com.ua › ... › Политика





28 янв. 2022 г. - В ракетной программе Украины, которая пока находится на стадии согласования, предусмотрены ... Зеленский впервые пообщался с Нэнси Пелос

третья ссыль:

Зеленский поставил задачу создать легкую ракету-носитель
https://politics.segodnya.ua › Новости политики





29 окт. 2020 г. - По его словам, три года страна живет без какой-либо космической программы, при этом в проекте Госбюджета-2021 заложено минимальное ...

Дальше лень.

Вывод :шпарим по методичке либо от свыночолого, либо от пуйла,

Если я не прав буду благодарен за пруф.

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08.04.2022 15:41 Ответить
хворі кацапські тварі.
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08.04.2022 13:37 Ответить
дай мне Бог дожить и увидеть как Китай будит пи*дячить рашек дронами и ракетами !!!!!
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08.04.2022 13:39 Ответить
Мы все доживём ещё и до того времени, когда Украина будет пи*дячить рашек дронами и ракетами. Абсолютно в этом уверена...
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08.04.2022 13:45 Ответить
****** виродки!!! в плен не брать сук кацапских!!!!!
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08.04.2022 13:44 Ответить
Самая чмырососная армия мира. Конченый народ.
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08.04.2022 13:45 Ответить
У мережі заявили про створення добробатів, які зайдуть в РФ і Білорусь для проведення "спецоперації"
https://www.youtube.com/watch?v=FzSI8kqMriw
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08.04.2022 13:46 Ответить
Украинцам надо создать интернациональный отряд специального назначения (ИОСН), который будет вершить правосудие в отношении расчеловеченных белковых организмов.
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08.04.2022 13:51 Ответить
Как по мне, так только линчевать. Правосудия эти твари не заслуживают.
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08.04.2022 14:12 Ответить
вже тільки одне почуття, навіть не ненависть, русотварі то нелюди яких треба знищувати скрізь
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08.04.2022 13:54 Ответить
И отправить этот отряд по золотому кольцу кацапстана шоб *********** там метро вокзалы и тд
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08.04.2022 13:54 Ответить
Горіть у пеклі москалі!!!!!
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08.04.2022 14:03 Ответить
А люди хотіли врятуватись, а що зробили двуногі мразі, хіба можна все це сприйняти, а Європа ще думає, що дати зі зброї, а що ні, за що страдають українці, бо слабе на голову так вирішило...
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08.04.2022 14:17 Ответить
Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью увижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле. .. ("Вольность" (Пушкин))
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08.04.2022 14:20 Ответить
Це просто теракт. Нагле вбивство. Вони думають, що їм усе можна, бо від газу не відмовиться ніхто. Путін знав на що йде і що Захід не піде на ембарго ніколи. Вихід один: зброя і повне знищення москалів. І з бомбуванням їх території , їх складів *********** та нафтобаз.
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08.04.2022 14:30 Ответить
Вони все знають!росіянє на рф знають що вони вбивають в Україні дітей і переконати їх це неробити неможливо бо вони переконані нацисти та хочуть знищувати українців та їх майбутнє.
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08.04.2022 15:13 Ответить
Долбоебы, эвакуацию по умному надо проводить, и не в последний момент!
Организаторов такой эвакуации тоже надо притягивать к ответсвенности.
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08.04.2022 15:18 Ответить
Увидел русский паспорт - убей его хозяина!
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15.07.2022 08:36 Ответить
 
 