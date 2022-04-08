Ребенок, которого сегодня российская армия убила на вокзале Краматорска. ФОТО 18+

В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска есть жертвы среди детей. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Об этом сообщил в Фейсбуке уполномоченный Президента по правам человека Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Ребенок, которого сегодня российская армия убила на вокзале Краматорска. Это фото должен увидеть мир. Россия должна ответить за ад, устроенный в Украине", - написал он.

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"Среди убитых – четверо детей. Информация обновляется", - добавил он позже.