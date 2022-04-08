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Российские оккупанты уничтожили архив Чернобыльской зоны, - председатель общественного совета при ГАЗО Сирота. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

После восстановления Украиной контроля над Чернобыльской АЭС оказалось, что россияне уничтожили архивы станции, которые накапливали десятками лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

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"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку", - написал он в Facebook.

Он также добавил, что интернет-связь на территории села близ ЧАЭС очень слабая и едва опубликовал пост в сети.

Российские оккупанты уничтожили архив Чернобыльской зоны, - председатель общественного совета при ГАЗО Сирота 01

"Надеюсь, пост пройдет цензуру Страхолисского интернета, которого скорее нет, чем есть", – написал Александр Сирота.

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Российские оккупанты уничтожили архив Чернобыльской зоны, - председатель общественного совета при ГАЗО Сирота 02
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За все буде кара Божа. З,явилася новина, що сьогодні ті ж самі воїни захерячили ще одну їх вертушку к52 з нашої Стугни. Слава українським воїнам. Слава Україні. Смерть русні.
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08.04.2022 14:02 Ответить
меня поражает тупость наших чиновников миллиарды распилили накрали на ЧАЭС а создать версии в электронных носителях версиях... архивных данных денег и ума не хватило хватить скулить оккупанты уничтожили вы первые кто виновен те кто причастен к работе всего понятия ЧАЭС архива в том числе...
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08.04.2022 14:06 Ответить
Все архивы должны быть оцифрованы чтобы сохранить историю. Но есть и такие архивные материалы которые под грифом секретно -даже историки не имели доступа к этим материалам. И те архивы которые уничтожаются там очень много собрано преступлений времен СССР- естественно Россия хочет замести следы. А мне вот интересно почему архивы времен СССР должны быть под грифом секретно?
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08.04.2022 14:24 Ответить
писали джерела, що в казахстані десантники одкб в алма-аті знищили оцифровану фільмотеку з документальним кіно по історії казахів...
не тільки розстрільні списки, а й знищені архіви, фільмотеки мають викреслити з памяті народу славне сьогодення, а й минувщину
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08.04.2022 23:41 Ответить
На дворі 2022р. В Києві років з 15 стоїть недобудоване примііщення центрального архіву. Туди було закуплено дороге обладнання для "оцифровки" документів, швидко і майже в атоматичному режимі, але... на ньому нікому( не навчені) працювати. Сумно...
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08.04.2022 14:28 Ответить
Жалко что нет копий этих документов..ведь в наше компьютерное время все документы легко дублецировать.
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08.04.2022 14:32 Ответить
а компьютером не научили пользоваться или влияние радиации?
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08.04.2022 16:42 Ответить
 
 