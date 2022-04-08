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Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские военные, занимавшиеся мародерством на временно захваченной территории Украины, начали вывозить из Беларуси в РФ угнанные авто. Они также скупают в Беларуси золото и технику, обменяв в местных банках краденые пачки гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Motolko.Help белорусского журналиста Антона Мотолько.

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"Среди тех машин с опознавательными знаками "V", которые двигаются со стороны Украины вглубь территории Беларуси (после начала отступления войск ВС России с территории Украины), есть и те, которые украдены у украинских граждан", - говорится в сообщении, иллюстрированном видеозаписью.

Также примерно в 06:00 5 апреля была зафиксирована большая колонна техники из России, которая двигалась от Гомеля по направлению к границе Беларуси с РФ. В ней кроме военной техники передвигались как легковые, так и грузовые гражданские автомобили без номеров и с опознавательным знаком "V".

При этом среди грузовых машин был автомобиль, брендированный логотипом украинской торговой марки "Гаврилівські курчата" с оторванными украинскими госномерами. Есть большая вероятность, что в таких грузовиках, а также военных КамАЗах и Уралах россиянами перевозилось награбленное у украинцев имущество.

Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто 01

Издание приводит список из 12 машин с фотографиями, которые, вероятно, украдены у украинцев и вывозятся в Россию.

Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто 02
Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто 03
Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто 04
Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто 05
Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто 06
Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто 07

Также сообщается о фактах, когда российские солдаты-мародеры продают пачки украденных украинских гривен.

"О том, что у российских солдат стало неожиданно много денег, свидетельствует и резко возросшая их активность в ТЦ "Катапульта" и "Бобровский" в Мозыре. По словам местных жителей, солдаты скупают технику в магазинах электроники и золото в ювелирных магазинах , куда они ходят за покупками группами по 6-10 человек", – говорится в сообщении.

Также публикуется видео с вечеринки российских военных в мозырском развлекательном центре "Спутник", на котором они поют песню "Родина" группы "ДДТ" Юрия Шевчука: "Родина! Еду я на родину. Пусть кричат ​​"Уродина". А она нам нравится, спящая красавица".

Напомним, 3 апреля, другой медиапроект Антона Мотолько "Белорусские Гаюн" обнародовал более 3 часов видеозаписи с камеры наблюдения в отделении службы доставки "СДЭК" в Мозыре в Белоруси, недалеко от государственной границы с Украиной. На видео отчетливо видны лица и некоторые шевроны на рукавах оккупантов. Захватчики оформляли доставку домой имущества, награбленного в Украине.
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Топ комментарии
+31
Беларусская таможня в сговоре. Нет сомнения.
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08.04.2022 15:28
+23
Невже ті потвори думають що їм піде на користь ?
Виздихають в муках всі їхні нащадки.
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08.04.2022 15:27
+23
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08.04.2022 15:28
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Невже ті потвори думають що їм піде на користь ?
Виздихають в муках всі їхні нащадки.
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08.04.2022 15:27 Ответить
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08.04.2022 15:28 Ответить
Беларусская таможня в сговоре. Нет сомнения.
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08.04.2022 15:28 Ответить
Будуть кацапським фашистам файні домовини.
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08.04.2022 15:33 Ответить
У Лондоні принесли до посольства Росії "криваві трофеї"

… пральна машина та інша побутова техніка, одяг, дитячі іграшки, прикраси та інші речі. У такий спосіб жителі Лондона звернули увагу на масові факти мародерства російськими військовими, після яких вони вивозили награбоване тоннами.
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08.04.2022 15:43 Ответить
цікаво як вони зареєструють якщо машина буде в розшуку Внтерполу а Інтерпол поки що співпрацює з **********
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08.04.2022 15:34 Ответить
на росії зараз узаконили вкрадене в іноземців,націоналізують все від медобладнання до літаків,знають що більше вони не будуть мати такої нагоди.
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08.04.2022 15:53 Ответить
Орки грабят повсюду. Пора по всему миру конфисковывать все их имущество, включая имущество туристов.
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08.04.2022 15:36 Ответить
V = Vорованноє.
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08.04.2022 15:36 Ответить
Вкрадене..
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08.04.2022 16:02 Ответить
Как детские кроссовки могут принести проклятие?

Российские солдаты с удовольствием забирают то, что принадлежит украинцам.
Деньги, украшения, одежду, аппаратуру, бытовую технику, посуду, ковры и даже детские игрушки. Награбленное продают или отсылают к себе домой, своим семьям.
Считают это трофеями. Заслуженной наградой на войне.
Ты завоевал. Тебе можно.
Без всяких последствий.

Нужно прояснить.

Вот, что написано в русской синодальной Библии.
«Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.»
‭‭Притчи Соломона‬ ‭глава 1, стих 19‬.

Чужое добро отнимает жизнь у того, кто им завладел.

Что значит «отнимает жизнь»?
- Потеря физического и психического здоровья. Болезни, депрессия, расстройство психики. Алкогольная и наркотическая зависимости.
- Потеря материального благополучия. Долги, утрата работы и дохода. Хронический недостаток денег.
- Разлад семейной жизни. Конфликты, измены, развод.
- Духовная и физическая смерть.

Это называется - проклятие.
Захваченное добро становится предметом действия проклятия.

Духовное действует через материальное.
Это закон. Установленный свыше.

Чужое добро притягивает.
Особенно, когда оно так доступно. Бери без всяких последствий.
Война все спишет.
Но есть духовные законы мироздания. Они действуют не зависимо верим мы в них или нет.
От них нельзя спрятаться или откупиться.

💸 Деньги взятые с трупа в расстрелянной гражданской машине под Харьковом и пропитые в московском ресторане могут вызвать раковую опухоль.

👟 Детские кроссовки забранные из чужой квартиры в Ирпене и подаренные дочке в Саратове принесут проклятие. От папы. Дочке.

☕️ Кофейная машина украденная из частного дома в Мариуполе и поставленная в ростовской квартире, вместе с кофе будет наливать ссоры, супружескую измену и развод.

Сегодня, вещи несущие на себе смерть распространяются по всей России и Белоруссии.
Это пострашнее чернобыльской радиации.

От проклятия можно избавиться.

Нет. Гадалки, экстрасенсы, маги и колдуны не помогут.
Знакомый поп, тоже.
Только личное покаяние перед Богом и людьми.
Перестать грабить.
Избавиться от награбленного.
Возместить причинённый ущерб.
Это называется «принести плод покаяния».
Тогда, действие смерти в жизни человека останавливается.
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08.04.2022 15:37 Ответить
Нормальні авто повибирали собі, тварі.
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08.04.2022 15:37 Ответить
А до Білорусі будуть позови, яким чином машини перетнули кордон
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08.04.2022 15:37 Ответить
А це аи у півшостого шашличника спитайте.
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08.04.2022 15:42 Ответить
це ніщо інакше як офіційно дозволене мародерство.
жодна з країн не може пропустити чи випустити через свій кордон нічого без документів і права власності
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08.04.2022 15:43 Ответить
І що ви думаєте, вини не приїдуть к нам ще раз? Де вони так ще "прибарахлятся"
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08.04.2022 15:46 Ответить
Вата до війни розказувала, як харашо в росії живуть. А життя в білорусії то була мрія кожного ватника. А там одні злидні.
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08.04.2022 15:46 Ответить
МОТИВОВАНА армія РФ
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08.04.2022 15:47 Ответить
Більшість білорусів,співучасники злочинів.
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08.04.2022 15:58 Ответить
з розпізнавальним знаком "V"

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08.04.2022 15:59 Ответить
+
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08.04.2022 16:14 Ответить
Представляете, как отцы командиры растраиваются что Киев не взяли. Если столько добра в пригороде, то в Киеве можно и внуков было бы обеспечить.
Большевики.
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08.04.2022 16:06 Ответить
хто займаеться в наш1й кра1н1 цими крад1жками,не органи,не посади,а при1звища,щоб п1сля в1йни спитати,даже доказ1в достатньо!
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08.04.2022 16:12 Ответить
викрадання автівок совєцькою армією в ГДР було поставлене вищім командуванням на потік. Автівки викрадалися, та загонялися на теріторію совєцьких військових баз, а потім вивозилося в Совок в контейнерах. Про велосипеди можгна взагалі мовчати - в німців іх ******* діти совєцьких офіцерів та прапорщиків.
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08.04.2022 16:39 Ответить
саме час там би їх і замочити в сортірі, як сказав би їх старий малий маразматік
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08.04.2022 16:53 Ответить
Ще цю падлюку треба забанити - https://www.youtube.com/channel/UCc0kA375xfpenxZGZi4przw
Репостіть на іньшіх сайтах!!!
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08.04.2022 16:55 Ответить
Ага .долго не наездятся ,машины ведь не вечные (особенно украденныеи они когда то нуждаются в ремонте..а где запчасти взять.???
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08.04.2022 17:05 Ответить
Шевчуку пора повеситься..
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08.04.2022 22:05 Ответить
 
 