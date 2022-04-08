Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские военные, занимавшиеся мародерством на временно захваченной территории Украины, начали вывозить из Беларуси в РФ угнанные авто. Они также скупают в Беларуси золото и технику, обменяв в местных банках краденые пачки гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Motolko.Help белорусского журналиста Антона Мотолько.
"Среди тех машин с опознавательными знаками "V", которые двигаются со стороны Украины вглубь территории Беларуси (после начала отступления войск ВС России с территории Украины), есть и те, которые украдены у украинских граждан", - говорится в сообщении, иллюстрированном видеозаписью.
Также примерно в 06:00 5 апреля была зафиксирована большая колонна техники из России, которая двигалась от Гомеля по направлению к границе Беларуси с РФ. В ней кроме военной техники передвигались как легковые, так и грузовые гражданские автомобили без номеров и с опознавательным знаком "V".
При этом среди грузовых машин был автомобиль, брендированный логотипом украинской торговой марки "Гаврилівські курчата" с оторванными украинскими госномерами. Есть большая вероятность, что в таких грузовиках, а также военных КамАЗах и Уралах россиянами перевозилось награбленное у украинцев имущество.
Издание приводит список из 12 машин с фотографиями, которые, вероятно, украдены у украинцев и вывозятся в Россию.
Также сообщается о фактах, когда российские солдаты-мародеры продают пачки украденных украинских гривен.
"О том, что у российских солдат стало неожиданно много денег, свидетельствует и резко возросшая их активность в ТЦ "Катапульта" и "Бобровский" в Мозыре. По словам местных жителей, солдаты скупают технику в магазинах электроники и золото в ювелирных магазинах , куда они ходят за покупками группами по 6-10 человек", – говорится в сообщении.
Также публикуется видео с вечеринки российских военных в мозырском развлекательном центре "Спутник", на котором они поют песню "Родина" группы "ДДТ" Юрия Шевчука: "Родина! Еду я на родину. Пусть кричат "Уродина". А она нам нравится, спящая красавица".
Напомним, 3 апреля, другой медиапроект Антона Мотолько "Белорусские Гаюн" обнародовал более 3 часов видеозаписи с камеры наблюдения в отделении службы доставки "СДЭК" в Мозыре в Белоруси, недалеко от государственной границы с Украиной. На видео отчетливо видны лица и некоторые шевроны на рукавах оккупантов. Захватчики оформляли доставку домой имущества, награбленного в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Виздихають в муках всі їхні нащадки.
… пральна машина та інша побутова техніка, одяг, дитячі іграшки, прикраси та інші речі. У такий спосіб жителі Лондона звернули увагу на масові факти мародерства російськими військовими, після яких вони вивозили награбоване тоннами.
Российские солдаты с удовольствием забирают то, что принадлежит украинцам.
Деньги, украшения, одежду, аппаратуру, бытовую технику, посуду, ковры и даже детские игрушки. Награбленное продают или отсылают к себе домой, своим семьям.
Считают это трофеями. Заслуженной наградой на войне.
Ты завоевал. Тебе можно.
Без всяких последствий.
Нужно прояснить.
Вот, что написано в русской синодальной Библии.
«Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.»
Притчи Соломона глава 1, стих 19.
Чужое добро отнимает жизнь у того, кто им завладел.
Что значит «отнимает жизнь»?
- Потеря физического и психического здоровья. Болезни, депрессия, расстройство психики. Алкогольная и наркотическая зависимости.
- Потеря материального благополучия. Долги, утрата работы и дохода. Хронический недостаток денег.
- Разлад семейной жизни. Конфликты, измены, развод.
- Духовная и физическая смерть.
Это называется - проклятие.
Захваченное добро становится предметом действия проклятия.
Духовное действует через материальное.
Это закон. Установленный свыше.
Чужое добро притягивает.
Особенно, когда оно так доступно. Бери без всяких последствий.
Война все спишет.
Но есть духовные законы мироздания. Они действуют не зависимо верим мы в них или нет.
От них нельзя спрятаться или откупиться.
💸 Деньги взятые с трупа в расстрелянной гражданской машине под Харьковом и пропитые в московском ресторане могут вызвать раковую опухоль.
👟 Детские кроссовки забранные из чужой квартиры в Ирпене и подаренные дочке в Саратове принесут проклятие. От папы. Дочке.
☕️ Кофейная машина украденная из частного дома в Мариуполе и поставленная в ростовской квартире, вместе с кофе будет наливать ссоры, супружескую измену и развод.
Сегодня, вещи несущие на себе смерть распространяются по всей России и Белоруссии.
Это пострашнее чернобыльской радиации.
От проклятия можно избавиться.
Нет. Гадалки, экстрасенсы, маги и колдуны не помогут.
Знакомый поп, тоже.
Только личное покаяние перед Богом и людьми.
Перестать грабить.
Избавиться от награбленного.
Возместить причинённый ущерб.
Это называется «принести плод покаяния».
Тогда, действие смерти в жизни человека останавливается.
жодна з країн не може пропустити чи випустити через свій кордон нічого без документів і права власності
Большевики.
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