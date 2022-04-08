Оккупанты в Буче застрелили отца на глазах 14-летнего сына. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
17 марта Юра Нечипоренко и его отец Руслан ехали на велосипедах в Бучанский горсовет, где раздавали гуманитарную помощь. По дороге их остановил русский солдат и выстрелил в отца.
Об этом Юра рассказал журналистам BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российский солдат остановил отца и сына на улице Тарасовской. Они сразу же подняли руки.
"Мы сказали им, что нет оружия. ... Папа повернул голову в мою сторону, и его застрелили... Ему дважды выстрелили в грудь, прямо в сердце. Потом он упал", - рассказал Юра.
Юра и Руслан Нечипоренко
Тогда, по словам подростка, солдат выстрелил ему в левую руку, и он тоже упал. Когда лежал на земле, в него снова выстрелили, на этот раз в предплечье.
"Я лежал на животе и не видел, что происходит вокруг", – вспоминает Юра. Солдат снова выстрелил, целясь ему в голову. "[Но] пуля прошла через капюшон".
Юра говорит, что в голову отца тоже еще раз выстрелили. Но Руслан уже был мертв.
Мальчик еще некоторое время лежал на земле, потом поднял голову, увидел, что никого нет, и изо всех сил побежал.
Ранения Юры Нечипоренко
Мама Юры Алла рассказала BBC, что хотела пойти к мужу после того, как сын вернулся домой и рассказал, что случилось. Она думала, что Юра ошибся, а Руслан ранен и нуждается в медицинской помощи.
"Сын умолял меня не делать этого, – вспоминает Алла. – Говорил, что и меня убьют".
Ее остановили соседи. "[Они] сказали мне не идти дальше, объяснили, что россияне убивают всех на подконтрольных им территориях".
На следующее утро Алла позвала на помощь маму. Надев белые шарфы, они направились к месту расстрела Руслана. Мама Аллы поговорила с русскими солдатами, и им удалось унести его тело.
Руслан работал адвокатом, ему было 49 лет. По словам Аллы, он был "социально активным". "Не мог просто сидеть в убежище. Волонтерил, помогал людям".
Руслан Нечипоренко был похоронен во дворе собственного дома.
"Мы не представляли угрозы для военных, мы были гражданскими и одели белые шарфы, чтобы показать это, - говорит Юра. - Это очень глупо".
Пожалуйста, подождите...
Чому це досі не зроблено?
Яка ще політична чи інша воля для цього потрібна?
Кадровий склад цієї відновленої структури є в наявності. Суддів/прокурорів призвати з запасу/резерву, перевести з цивільних судів та прокуратур. Відновити навчальний заклад військової юстиції.
Структуру замкнути безпосередньо на Верховного головкома без доступу гпу, сбу, мвс та цивільних судів.
Мы поняли:
немцырусские не люди.
Отныне слово "
немец" "русский" для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово "
немец" "русский"разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного
немцарусского, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя
немцарусского убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь
немцарусского, немецрусский убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной
ГерманииРоссии.
Если ты не можешь убить
немцарусского пулей, убей немцарусского штыком.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей
немцарусского до боя.
Если ты оставишь
немцарусского жить, немецрусский повесит русскогоукраинского человека и опозорит русскуюукраинскую женщину.
Если ты убил одного
немцарусского, убей другого - нет для нас ничего веселее немецкихрусских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою
немцеврусских.
Убей
немцарусского! - это просит старуха-мать.
Убей
немцарусского! - это молит тебя дитя.
Убей
немцарусского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
Смерть кацапам !!!