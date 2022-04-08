Оккупанты в Буче застрелили отца на глазах 14-летнего сына. ФОТО

17 марта Юра Нечипоренко и его отец Руслан ехали на велосипедах в Бучанский горсовет, где раздавали гуманитарную помощь. По дороге их остановил русский солдат и выстрелил в отца.

Об этом Юра рассказал журналистам BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российский солдат остановил отца и сына на улице Тарасовской. Они сразу же подняли руки.

"Мы сказали им, что нет оружия. ... Папа повернул голову в мою сторону, и его застрелили... Ему дважды выстрелили в грудь, прямо в сердце. Потом он упал", - рассказал Юра.

Юра и Руслан Нечипоренко

Тогда, по словам подростка, солдат выстрелил ему в левую руку, и он тоже упал. Когда лежал на земле, в него снова выстрелили, на этот раз в предплечье.

"Я лежал на животе и не видел, что происходит вокруг", – вспоминает Юра. Солдат снова выстрелил, целясь ему в голову. "[Но] пуля прошла через капюшон".

Юра говорит, что в голову отца тоже еще раз выстрелили. Но Руслан уже был мертв.

Мальчик еще некоторое время лежал на земле, потом поднял голову, увидел, что никого нет, и изо всех сил побежал.

Ранения Юры Нечипоренко

Мама Юры Алла рассказала BBC, что хотела пойти к мужу после того, как сын вернулся домой и рассказал, что случилось. Она думала, что Юра ошибся, а Руслан ранен и нуждается в медицинской помощи.

"Сын умолял меня не делать этого, – вспоминает Алла. – Говорил, что и меня убьют".

Ее остановили соседи. "[Они] сказали мне не идти дальше, объяснили, что россияне убивают всех на подконтрольных им территориях".

На следующее утро Алла позвала на помощь маму. Надев белые шарфы, они направились к месту расстрела Руслана. Мама Аллы поговорила с русскими солдатами, и им удалось унести его тело.

Руслан работал адвокатом, ему было 49 лет. По словам Аллы, он был "социально активным". "Не мог просто сидеть в убежище. Волонтерил, помогал людям".

Руслан Нечипоренко был похоронен во дворе собственного дома.

"Мы не представляли угрозы для военных, мы были гражданскими и одели белые шарфы, чтобы показать это, - говорит Юра. - Это очень глупо".