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В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Тела извлекают из большой могилы, в которой коммунальщики похоронили жертв военных преступлений. Примерно там 67 тел. У большинства – огнестрельные и осколочные ранения от взрывов. От некоторых остались только фрагменты.

Об этом пишет в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого получили, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались лишь фрагменты. Часть погибших были с документами, остальное придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК", - указала она.

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Венедиктова отметила, что впереди – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого.

"У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев" , – подчеркнула она.

В настоящее время офис генерального прокурора располагает 100 страницами данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.

"Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие", - подытожила Венедиктова.

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Автор фото и видео Олег Богчук

В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 01
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 02
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 03
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 04
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 05
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 06
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 07
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 08
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 09
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 10
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 11
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 12
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 13
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 14
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 15
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 16
В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев 17

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
"Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости" - радіоперехоплення переговорів рашистів, зроблений Федеральною розвідслужбою Німеччини.
Це ті самі вагнерівці, ЯКИХ СПАС ВІД АРЕШТУ ЗРАДНИК ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
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08.04.2022 17:13
+13
нехай полонені людей викопують
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08.04.2022 16:54
+5
и это только один из населённых пунктов...а их под окупацией было...и не факт что во всех были тупые как в Буче, кто то и припрятал свои злочины...ещё копать и копать....
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08.04.2022 16:47
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Роздайте людям респіратори, там же жах що відбувається.
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08.04.2022 16:42 Ответить
вітер і дощ...
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08.04.2022 16:56 Ответить
а что было бы если бы не аномально-холодная весна? обычно в это время деревья отцветают.
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08.04.2022 16:56 Ответить
и это только один из населённых пунктов...а их под окупацией было...и не факт что во всех были тупые как в Буче, кто то и припрятал свои злочины...ещё копать и копать....
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08.04.2022 16:47 Ответить
Там в тилах крематорії їздили...
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08.04.2022 18:25 Ответить
нехай полонені людей викопують
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08.04.2022 16:54 Ответить
в домах відбитки пальців зняти певно також треба
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08.04.2022 17:02 Ответить
Добре хоч прохолодно, а то був би армагеддон.
Зараз мабуть судово-медичні експерти вішаються. Це ж скільки розтинів треба провести, скільки звітів підготувати.
Хтось там писав за респіратори... молекули що переносять запахи не затримуються фільтрами респіраторів (та і протигазів).
Є засіб, який використовується на Заході (наприклад в США службами коронера)...
Мабуть багато хто бачив фільм "Мовчання ягнят" коли агенти ФБР наносили біля ніздрів крем для перебивання запаху гниття.
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08.04.2022 17:04 Ответить
Достатньо лише назви в/ч, де служили ці покидьки, а там вже має діяти принцип колективної відповідальності...

Ніхто спеціально не розглядав кожного есесівця, добрий він чи поганий...
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08.04.2022 17:08 Ответить
"Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости" - радіоперехоплення переговорів рашистів, зроблений Федеральною розвідслужбою Німеччини.
Це ті самі вагнерівці, ЯКИХ СПАС ВІД АРЕШТУ ЗРАДНИК ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:13 Ответить
 
 