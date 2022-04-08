Окровавленная детская игрушка с атакованного российской "Точкой" вокзала в Краматорске. ФОТО ДНЯ

В результате обстрела вокзала в Краматорске войсками РФ погибли не менее 5 детей.

Фото с места происшествия опубликовал журналист Роман Кулик, передает Цензор.НЕТ.

"Окровавленная игрушка лошадки с атакованного российской "Точкой" вокзала в Краматорске. Десятки погибших, дети. А ублюдки написали на ракете лицемерно-гадостное "за детей". Шизоиды, вопиющие и просящие смерти", - подписал он фото.

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