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Окровавленная детская игрушка с атакованного российской "Точкой" вокзала в Краматорске. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела вокзала в Краматорске войсками РФ погибли не менее 5 детей.

Фото с места происшествия опубликовал журналист Роман Кулик, передает Цензор.НЕТ.

"Окровавленная игрушка лошадки с атакованного российской "Точкой" вокзала в Краматорске. Десятки погибших, дети. А ублюдки написали на ракете лицемерно-гадостное "за детей". Шизоиды, вопиющие и просящие смерти", - подписал он фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска 50 погибших, из них пятеро – дети. Госпитализированы 98 человек, - Кириленко

Окровавленная детская игрушка с атакованного российской Точкой вокзала в Краматорске 01
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жесть !!!

R.I.P. краматорцям
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08.04.2022 17:08 Ответить
😣😰😠
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08.04.2022 19:24 Ответить
Неможливо описати словами...
Вічна пам'ять загиблим
Співчуття сім'ям
Одужання та сил пораненим
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08.04.2022 17:09 Ответить
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08.04.2022 17:10 Ответить
"за детей" - це чисто парашний слоган і прокол. є в них така манічка, дедыпадписывали, снаряди, бомби,..... . причому надпис зроблений на парашному изигу, що додатково й викриває тих, хто запустив цю ракету.
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08.04.2022 17:14 Ответить
Убивать тварей!!!! Каждый русский в ответе за это! Убивать всюду, где найдем!
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08.04.2022 17:33 Ответить
Сейчас на границе с Украиной собралось огромное количество техники и войск - они как на вокзале в Краматорске( ни о чем плохом и не думают , разве где достать боярышника. ) Почему наши правители бздят, у нас есть возможность сделать большой ,, шашлык дружбы,, Почему мы только просим оружие , но его не используем эффективно там где не ждут. Это нельзя объяснить - убивать людей в Краматорске можно а пару тысяч пустить на шаурму под Белгородом нельзя. Зеленский много и очень правильно говорит, спасибо ему - ну он , что, совсем тупой??????Кого он боится почему мы не ,, мочим,, убийц у них дома , на пороге нашего дома ?? Если будет бздеть наше военное начальство - мы потеряем тысячи дополнительны жертв и война будет дольше. Военное руководство наверное до сих пор не понимает , что это война и мы ДОЛЖНЫ их бить и в России ( на сколько это возможно- взрывать нефтеперегонные заводы нефтебазы ......
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08.04.2022 17:56 Ответить
Низзя. Переговорный процес....
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08.04.2022 18:36 Ответить
Билядь!!!!У нас переговорный процесс уже 8 лет.
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08.04.2022 18:53 Ответить
При Порохе, нам пришлось ещё и доказывать, что Крым и ОРДЛО, это не внутренний конфликт. Тем не менее, минские дали возможность выиграть время, и восстановить армию и оборонку. Сейчас, при незавуалированой агрессии кацапов, на переговоры побежал зебанат.
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08.04.2022 19:26 Ответить
Царство Небесне вбитим...

Хто причетний до всього зла в Україні, хай горить в пеклі вічно...
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08.04.2022 18:42 Ответить
 
 