Уничтоженная оккупантами "Мрія". ФОТОрепортаж из Гостомеля

Гостомель после оккупации рашистами превратился в город-призрак. В аэропорту стоит сожженный оккупантами самый большой в мире самолет "Мрия".

В Гостомеле побывал корреспондент "Цензор.НЕТ".

Аэропорт "Гостомель" практически разрушен. 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Автор фото – Олег Богачук



































