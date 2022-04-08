Уничтоженная оккупантами "Мрія". ФОТОрепортаж из Гостомеля
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Гостомель после оккупации рашистами превратился в город-призрак. В аэропорту стоит сожженный оккупантами самый большой в мире самолет "Мрия".
В Гостомеле побывал корреспондент "Цензор.НЕТ".
Аэропорт "Гостомель" практически разрушен. 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".
Автор фото – Олег Богачук
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Аеропорт Гостомель. Тут був "рускій мір". - https://www.youtube.com/watch?v=AuQGvi_R8zg&ab_channel=DmytroAntonov
але є технології і є фахівці - все буде відбудовано після кацапського зажмуру в Україні.