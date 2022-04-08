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Уничтоженная оккупантами "Мрія". ФОТОрепортаж из Гостомеля

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Гостомель после оккупации рашистами превратился в город-призрак. В аэропорту стоит сожженный оккупантами самый большой в мире самолет "Мрия".

В Гостомеле побывал корреспондент "Цензор.НЕТ".

Аэропорт "Гостомель" практически разрушен. 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Автор фото – Олег Богачук

Уничтоженная оккупантами Мрія 01
Уничтоженная оккупантами Мрія 02
Уничтоженная оккупантами Мрія 03
Уничтоженная оккупантами Мрія 04
Уничтоженная оккупантами Мрія 05
Уничтоженная оккупантами Мрія 06
Уничтоженная оккупантами Мрія 07
Уничтоженная оккупантами Мрія 08
Уничтоженная оккупантами Мрія 09
Уничтоженная оккупантами Мрія 10
Уничтоженная оккупантами Мрія 11
Уничтоженная оккупантами Мрія 12
Уничтоженная оккупантами Мрія 13
Уничтоженная оккупантами Мрія 14
Уничтоженная оккупантами Мрія 15
Уничтоженная оккупантами Мрія 16
Уничтоженная оккупантами Мрія 17
Уничтоженная оккупантами Мрія 18
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Топ комментарии
+31
Наш Легендарний Батальйон "Азов" Визнано Найбоєздатнішим Бойовим Підрозділом У Світі
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08.04.2022 17:16
+21
Якщо вірити Арестовичу, то влада знала про напад Росії. Чому ж цей літак і сотні інших не можна було перебазувати на закордонні аеродроми. Мрія зараз би в цей час могла б заробляти так необхідну валюту для України.
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08.04.2022 17:15
+14
Декілька днів до того, зелена жаба закликала їсти шашлички, а не евакуйовувати людей та літаки, хоча зі всіх сторін лунали попередження. Хто винен? Зате тепер "5-й", "Прямий", "Еспресо" вирубає. Під час війни виводять наглядові ради, щоб Бєні приват24 передати!
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08.04.2022 17:22
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Правила форума Совет форумчан
Якщо вірити Арестовичу, то влада знала про напад Росії. Чому ж цей літак і сотні інших не можна було перебазувати на закордонні аеродроми. Мрія зараз би в цей час могла б заробляти так необхідну валюту для України.
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08.04.2022 17:15 Ответить
Потому что руководство Антонова сбежало за рубеж бросив всё на произвол судьбы.
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08.04.2022 17:22 Ответить
зі слів керівництва Антонова, еотре втікло заздалегідб, Мрія була в ремонті. якось так
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08.04.2022 17:23 Ответить
Ну, допомогли нам з "ремонтом"
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08.04.2022 17:29 Ответить
О 22 годині, перед атакою московиті, ремонт було завершено, але керівництва Антонова в країні вже не було. Про це розповів пілот Мрії Д.Антонов.
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08.04.2022 17:49 Ответить


Аеропорт Гостомель. Тут був "рускій мір". - https://www.youtube.com/watch?v=AuQGvi_R8zg&ab_channel=DmytroAntonov
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08.04.2022 18:05 Ответить
Арестовичу вірити? Бугага.
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08.04.2022 17:24 Ответить
А чому не вірити цій дєвочкє-канхфєткє? Він же сам усе це розповів. Хоча я думаю, що правда в іншому: вони настільки не впевнені в українському народі, що боялися озвучити дійсний стан речей перед війною, побоюючись, що народ просто дремене з країни, і боронити її (та і їх) буде просто нікому. І ось це мене дуже непокоїть - з ким вони насправді
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08.04.2022 17:25 Ответить
Девачкэ-подполковнику!))) Попрошу!)))
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08.04.2022 17:57 Ответить
уже багато раз казали що Мрія буда на ремонті та не змогла вилетіти. Ани-124 вилетіли до Німеччини
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08.04.2022 17:37 Ответить
Не будьте наївними,Люська і Зе-потвори зараз будуть брехати особливо багато,бо після їхнього мародерства і знищення економіки і армії України перед війною їхнє місце біля пуйла на скам'ї підсудних.
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08.04.2022 17:44 Ответить
в тому ангарі звичайно стояла друга, недобудована Мрія - куди вона ділася? І куди подівся єдиний Ан-70, що стояв коло Мрії?
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08.04.2022 18:01 Ответить
Наш Легендарний Батальйон "Азов" Визнано Найбоєздатнішим Бойовим Підрозділом У Світі
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08.04.2022 17:16 Ответить
Його визволити для початку треба
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08.04.2022 19:11 Ответить
Дякуем Арестовину. Головне щоб не было паніки та були шашликі.
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08.04.2022 17:22 Ответить
шашлики?
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08.04.2022 18:30 Ответить
Декілька днів до того, зелена жаба закликала їсти шашлички, а не евакуйовувати людей та літаки, хоча зі всіх сторін лунали попередження. Хто винен? Зате тепер "5-й", "Прямий", "Еспресо" вирубає. Під час війни виводять наглядові ради, щоб Бєні приват24 передати!
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08.04.2022 17:22 Ответить
І що, знаючи про напад Росії за кілька місяців до того, "Мрію" не можна було врятувати? Хто відповість за цей злочин меганедбалості? Я впевнений, що своє майно горе-керівники вивезли...
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08.04.2022 17:24 Ответить
Мрию можно было спасти, союзники предлагали ее перегнать за границу и предлагали место для ее размещения, руководство Антонов, которое сбежало, ничего не ответило на это предложение, видимо, им было не до этого или похрен...
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08.04.2022 17:43 Ответить
там керівництво (вже колишнє) - риги ватяні, готували все кацападлам на здачу...
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08.04.2022 18:09 Ответить
Наша мрія це -дохлий кацап
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08.04.2022 17:25 Ответить
Ну, шановні чоловіки, що робити будемо з росіянами? Чи так все й забудемо після мирного договору, який укладе наша влада? Які будуть пропозиції...
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08.04.2022 17:27 Ответить
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08.04.2022 17:55 Ответить
А що там з керівництвом "Антонова"? Була інформація, що того прокацапського дірєктара відсторонили чи арештували. Де те падло?
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08.04.2022 17:27 Ответить
Д. Антонов КАР'ЄРА ПІЛОТА: Що буде далі? - https://www.youtube.com/watch?v=QNwbdY8rzRA&ab_channel=DmytroAntonov
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08.04.2022 18:11 Ответить
які керманичі, такі й наслідки.
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08.04.2022 17:32 Ответить
Відбудуємо нову, ще більшу самі! То й непіzдитимуть кацапи про савецкийсаюз. А інтересно що там зі страхуванням?
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08.04.2022 17:47 Ответить
ясна річ,- виних в трагедії нема як тепер відоси ліпити на фоні літака, а 3млрд долярів цінв не підйомна для країни
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08.04.2022 17:48 Ответить
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08.04.2022 17:49 Ответить
Охорона. На його рахунку вже пара фашистів.
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08.04.2022 19:41 Ответить
свой вертолет уничтожили?
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08.04.2022 17:57 Ответить
поврежденный не смог взлететь
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08.04.2022 18:23 Ответить
унікальний літак, там де не могли всі інші була "Мрія"...
але є технології і є фахівці - все буде відбудовано після кацапського зажмуру в Україні.
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08.04.2022 18:02 Ответить
Працівник Гостомельського аеропорту про 16 днів в полоні війни = https://www.youtube.com/watch?v=3JldrN-GAag&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D1%89%D1%96
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08.04.2022 18:14 Ответить
Задрали вже цією "мрією"! Цей совковий символ так само стримував розвиток України, як ніімєющієаналагав "технології", родінамать та савєкціє фільми і свята.
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08.04.2022 20:37 Ответить
 
 