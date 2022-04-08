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Разрушенный оккупантами мост через Ирпень. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Как сейчас выглядит мост через реку Ирпень, который взорвали оккупанты.
В Ирпене побывал корреспондент Цензор.НЕТ.
Автор фото – Олег Богачук.
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Під Києвом підірвали мости, щоб зупинити ворога
ІРИНА БАЛАЧУК - П'ЯТНИЦЯ, 25 ЛЮТОГО 2022, 07:20
На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.
Джерело: джерело Української правди у Генштабі, Сухопутні війська ЗСУ
Деталі: Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.