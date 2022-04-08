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Новости Фото Война в Украине
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Ирпень (359) Киевская область (3540) Богачук Олег (1426)

Разрушенный оккупантами мост через Ирпень. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Как сейчас выглядит мост через реку Ирпень, который взорвали оккупанты.

В Ирпене побывал корреспондент Цензор.НЕТ.

Автор фото – Олег Богачук.

Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 01
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 02
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 03
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 04
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 05
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 06
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 07
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 08
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 09
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 10
Разрушенный оккупантами мост через Ирпень 11
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Жах. Я тут не одну сотню разів проїхав до війни.
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08.04.2022 17:37 Ответить
Я, звичайно, дико вибачаюсь:

Під Києвом підірвали мости, щоб зупинити ворога
ІРИНА БАЛАЧУК - П'ЯТНИЦЯ, 25 ЛЮТОГО 2022, 07:20
На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.

Джерело: джерело Української правди у Генштабі, Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через р. Ірпінь.
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08.04.2022 19:30 Ответить
Арестович, такой Арестович.....
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08.04.2022 19:43 Ответить
 
 