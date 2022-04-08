Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Хегер посетили Бучу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем посетили город Буча.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.
"Посетили Бучу. Показал Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и Премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами.
Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора", – написал украинский премьер.
Топ комментарии
+66 Павло ШОвте
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Выходит это Зе приказал спецам разминировать дорогу из Крыма
Тільки от незадача - Залужний і ЗСУ були проти.
Сьогодні дюська привселюдно образив Залужного, заявивши, що всіма операціями керує Зе.
Він висловлює позицію Президента - така в нього посада.
А Шольц - уже практически в пике .
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап убьет украинца и опозорит украинку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
А ту його не було. Отже, і Єрмак не треба.