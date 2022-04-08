Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе. ФОТОрепортаж (18+)
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Бойцы полка Азов опубликовали фотографии, в том числе и архивные, на которых зафиксированы преступления российских оккупантов в осажденном Мариуполе. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.
Как сообщает Цензор.НЕТ кадры опубликованы в телеграм-канале Азов-Мариуполь.
"Эти архивные фотографии должен видеть весь мир, не отводя глаз. Потому что это прямые доказательства преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в Мариуполе. В настоящее время город - сплошная рана на теле Украины, которую враги пытаются скрыть, уничтожив всех свидетелей устроенной ими трагедии", - отметил в сообщении.
Топ комментарии
+25 Люся під полковником
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+21 botoks
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+20 Nov
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вам смішно ?
Хоч би мову опанували.
Ваня...кацап.
Знаєш що говорять поляки- той хто проживає в Україні три роки поспіль і не вивчив мови - тупа курва.
каждое голосование за кандидата от вкп(б) приближало вторжение.
Понятно что если бы дошли и меня словили то вальнули бы. Понятно что если бы хотел свалить, то свалил бы еще 24.
А где логика остаться просто так ? Ведь пулю в затылок получишь даже если ты и не валишь русню, бо кто там разбираться будет? Как можно было в тупую остаться и "ждать" пока изнасилуют или убьют ???
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Люди идут в магазин или за водой и думают что стреляют далеко и они прикрыты высотками от пуль и снарядов.И в итоге погибают от шальной мины
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап убьет украинца и опозорит украинку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
Так посмотрите что местные "граждане" рассказывают-не все конечно,но некоторые конкретно гонят на ВСУ и Украину.
Гляньте видео про волноваху-прозреете
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw