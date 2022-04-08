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Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе. ФОТОрепортаж (18+)

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Бойцы полка Азов опубликовали фотографии, в том числе и архивные, на которых зафиксированы преступления российских оккупантов в осажденном Мариуполе. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ кадры опубликованы в телеграм-канале Азов-Мариуполь.

"Эти архивные фотографии должен видеть весь мир, не отводя глаз. Потому что это прямые доказательства преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в Мариуполе. В настоящее время город - сплошная рана на теле Украины, которую враги пытаются скрыть, уничтожив всех свидетелей устроенной ими трагедии", - отметил в сообщении.

Также смотрите: Россия применяет кассетные боеприпасы, бомбя гражданские объекты в Мариуполе, - WSJ. ВИДЕО

Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 01
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 02
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 03
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 04
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 05
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 06
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 07
Азов опубликовал архивные фото преступлений российских оккупантов в Мариуполе 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Не забудемо, не пробачимо!!
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08.04.2022 19:29
+21
к сожалению жизнь, бог и судьба устроены так, что те кто голосовал за петушария, опзж, зека, ходил на референдум... тот уже на западе... а расплачиваются другие... Знакомые знакомых ватноориентированые - свалили в европу при первом же выстреле
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08.04.2022 19:34
+20
от рашистов тошнит, всему цивилизованному миру надо перестать с ними общаться, а то схватит их ребенка при благоприятной возможности и изнасилует, а потом свяжет руки и убьет выстрелом в голову
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08.04.2022 19:29
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Правила форума Совет форумчан
голосуйте и дальше за петушария))
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08.04.2022 19:26 Ответить
негарно так писати.
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08.04.2022 19:28 Ответить
башкой нужно думать. умные люди давно предупреждали о неизбежности этого сценария
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08.04.2022 19:42 Ответить
ви могли би написати, але без радісних дужок.
вам смішно ?
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08.04.2022 19:44 Ответить
почему мои налоги должны идти на обеспечение даунов, которые раз за разом бьются в одну и ту же стену?
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08.04.2022 19:48 Ответить
А ви не бьєтесь ?
Хоч би мову опанували.
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08.04.2022 19:49 Ответить
Так ти провокатор ?
Ваня...кацап.
Знаєш що говорять поляки- той хто проживає в Україні три роки поспіль і не вивчив мови - тупа курва.
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08.04.2022 20:03 Ответить
НАРАССЕЯ СВАБОДНАЯ СРАНА ???
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08.04.2022 20:17 Ответить
Какого сценария? Война в Мариуполе или все же по всей Украине? Люди Сумской, Харьковской, Черниговской и тд, тоже расплачиваются за какие-то там голосования в Мариуполе? А вообще насмехаться с такого горя может только нелюдь и москаль. Оно все возвращается.
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08.04.2022 19:53 Ответить
они за какого то другого кандидата в 2019м проголосовали?
каждое голосование за кандидата от вкп(б) приближало вторжение.
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08.04.2022 19:58 Ответить
к сожалению жизнь, бог и судьба устроены так, что те кто голосовал за петушария, опзж, зека, ходил на референдум... тот уже на западе... а расплачиваются другие... Знакомые знакомых ватноориентированые - свалили в европу при первом же выстреле
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08.04.2022 19:34 Ответить
вы так тупо палитесь, рашики)) "на Западе" говорят рашисты. в Украине говорят "в Европе"
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08.04.2022 19:43 Ответить
Це жах.. Дивитися на мертвих цивільних...
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08.04.2022 19:27 Ответить
от рашистов тошнит, всему цивилизованному миру надо перестать с ними общаться, а то схватит их ребенка при благоприятной возможности и изнасилует, а потом свяжет руки и убьет выстрелом в голову
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08.04.2022 19:29 Ответить
Не забудемо, не пробачимо!!
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08.04.2022 19:29 Ответить
Я не понимаю, чего они остались? Ну ладно, допустим что то сверхестественное случилось и выехать пораньше не получилось. Зачем как ни в чем ни бывало расхаживать по улицам? Ждать пока убьют?
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08.04.2022 19:33 Ответить
14 тысячная группировка штурмует Марик, после падения эта орда двинет на Одессу
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08.04.2022 19:37 Ответить
к т.н. "кобзону" она,в основном,двинет..
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08.04.2022 19:40 Ответить
не раскрывай секреты)
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08.04.2022 19:43 Ответить
Уже порт заняли.
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08.04.2022 20:31 Ответить
свинопес, ты откуда?
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08.04.2022 19:47 Ответить
С Киева. Остался сознательно, что бы русню пострелять. Ну я на южной борщаге, до меня не дошли. Севернее было сафари в Буче, Ирпене и т.д.

Понятно что если бы дошли и меня словили то вальнули бы. Понятно что если бы хотел свалить, то свалил бы еще 24.

А где логика остаться просто так ? Ведь пулю в затылок получишь даже если ты и не валишь русню, бо кто там разбираться будет? Как можно было в тупую остаться и "ждать" пока изнасилуют или убьют ???
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08.04.2022 19:55 Ответить
это же регион где много ваты(к сожалению). они могли ждать "своих", не бояться и думать, что "свои" их только обнимать будут...
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08.04.2022 20:24 Ответить
Они наверное тоже до последнего не верили , что рашистыпо мирным людям будут стрелять .
Инстинкт самосохранения не включился ….
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08.04.2022 21:38 Ответить
В основном внезапно погибают от минометных мин-летят они сверху по крутой траектории,дают много осколков по низу.
Люди идут в магазин или за водой и думают что стреляют далеко и они прикрыты высотками от пуль и снарядов.И в итоге погибают от шальной мины
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08.04.2022 21:51 Ответить
вообще все, кто может, прессуйте рашистов зарубежем, пусть в Сев. Корее живут и путешествуют
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08.04.2022 19:38 Ответить
Воистину ,ещё пострашнее чем в Буче..и это только «капля»того кровавого «моря
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08.04.2022 19:55 Ответить
Если в условной Буче жертвы исчисляются тысячей другой, то в Марике десятками тысяч......это казалось бы невозможное великое горе в современном мире, но свинособаки смогли вернутся во времена дикарей.
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08.04.2022 19:58 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап убьет украинца и опозорит украинку.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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08.04.2022 20:18 Ответить
Кацапи звичайно скажуть що це азовці їх і вбили....
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08.04.2022 20:35 Ответить
Нажаль в Маріку дуже багато вати, яка чекала на "своїх" , а прийшли кацапські виродки, кадирівці,буряти,даги. Найсумніше, що вата буде і далі вважати винною у цьому терорі Україну. Дивився відоси на мордорських ресурсах із біженцями з Маріуполя, всі в один голос звинувачують Азов і ВСУ в руйнуванні міста, їм потрібно було здати його без бою. І стає просто страшно, коли вата починає виправдовувати обстріл і руйнування міста, вони погоджуються на таку страшну ціну заради звільнення від нацистів та бандерівців.
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08.04.2022 20:48 Ответить
Видосики о распятых мальчиках из Славянска не смотрел? На мордорских ресурсах они в том же репертуаре.
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08.04.2022 20:52 Ответить
Зайдите в Ютубе на крупнокалиберный переполох-канал хоть и кацапский,но фактически нейтральный.Он развозит от своего канала гуманитарку и снимает видео.Все в основном видео первые с Мариуполя с его канала все брали.
Так посмотрите что местные "граждане" рассказывают-не все конечно,но некоторые конкретно гонят на ВСУ и Украину.
Гляньте видео про волноваху-прозреете
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08.04.2022 21:56 Ответить
мы же не знаем хронометраж этих опросов, возможно, они ответы с обвинениями рашистов просто вырезают и не публикуют...
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17.04.2022 13:25 Ответить
и потом... рассеянский канал не может быть нейтральным и объективным по определению, только если он не оппозиционный, закрытый на паРаше и вещает только из-за границы эрэфии.
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17.04.2022 13:28 Ответить
Нейтральньіх каналов , не пропагандистких, в на россии нет. Бьіли условно какие то немного "не такие" "Дождь" и "Брехо Масквьі" и те закрьіли. РЕЙХ ДОЛЖЕН БЬІТЬ КРИСТАЛЬНЬІМ.точка.
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17.04.2022 13:58 Ответить
Если тебя с семьей не дай Бог насильно депортнут в свинособакию, то ты и не такое запоешь, будешь говорить что Марик разрушают инопланетяне во главе с воскресшим Бандерой и над ними веет флаг амнриканцев, если те ****** смертью пригрозят, особенно если близким. Не будь столь наивен, их никто неспрашивает что они думают, им говорят что говорить, что бы местное стадо дегенератов непотеряло веру в царя *****.
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08.04.2022 21:00 Ответить
Ну так зайдіть і подивіться ці відео, з якою ненавистю ці особи розповідають про звірства нацистів і Азову, як Україна заважає їм жити в руськім мірє, як довго вони чекають на звільнення. І це не постановка або примус , вони щиро вірять в сказане. В 2014 в наше містечко приїхали біженці з Макіївки, люди надали їм житло,приносили харчі та одяг, а вони через кілька днів вивісили на балконі прапор ДНР.А коли їх попросили зняти його, влаштували скандал і звинуватили у своїх бідах бендерівців, які напали і окупували на Донбас.
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08.04.2022 21:25 Ответить
це часом не в Ромнах?
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09.04.2022 21:10 Ответить
Есть и идейные русскомирные,многие рассказывают без принуждения.
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08.04.2022 21:59 Ответить
Кацапи, вас не буде на землі!
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08.04.2022 21:28 Ответить
Інстинкт самозбереження ніхто ніякими гаслами не може відмінити. Вата,чи патріоти-всі хочуть жити.Всі хочуть зберегти своїх дітей,жінок,дружин ,братів і сестер.А особливо в тих місцях,де йдуть бої.Далеко не треба і ходити.В себе на балконі повісив побажання і направлення куди йти для *****.І от коли впали перші ракети на аеродром нашого міста-прийшли і нач.ОСББ і мужики з усіх поверхів і жінки,сказали зняти...Страшно,хоча боїв в моєму місті нема і,надіюсь не буде. А ми говорим про Маріуполь. Не піднімається рука кинути камінь в людей,що вимушені давати інтервю про злих бандерівців,ЗСУ і "Азов"...
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09.04.2022 18:28 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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10.04.2022 00:32 Ответить
 
 