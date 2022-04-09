На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу, - ОП. ФОТОрепортаж

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как обустраивают временную переправу на подъезде к Ирпеню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время".

По сообщению Тимошенко, на трассе Киев-Чоп производится ямочный ремонт.

Также он информирует, что из-за боевых действий в Черниговской области повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушены 16 мостов и путепроводов.

"В настоящее время ведется активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов", – отметил Тимошенко.

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