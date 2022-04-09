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На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Экономика Общество

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как обустраивают временную переправу на подъезде к Ирпеню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время".

По сообщению Тимошенко, на трассе Киев-Чоп производится ямочный ремонт.

Также он информирует, что из-за боевых действий в Черниговской области повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушены 16 мостов и путепроводов.

"В настоящее время ведется активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов", – отметил Тимошенко.

Также смотрите: Разбитую российскими ракетами трассу Киев – Чоп начали ремонтировать. ВИДЕО

На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу, - ОП 01
На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу, - ОП 02
На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу, - ОП 03
На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу, - ОП 04

Автор: Анастасія Потіха
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09.04.2022 01:35 Ответить
Пошёл пиар)
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09.04.2022 06:09 Ответить
Ну написали, шо на подъезде к Ирпеню. Ну ладно. Положительные новости очень нужны. Но накуа номер трассы писать????
Это тот дебил Тимошенко, что во время карантина в кафешке фестивалил????
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09.04.2022 10:11 Ответить
а що це таке "кирило тимошенко" що це за фрукт, та ще й гнилий? Віно що, одне замість усього Кабінету Міністрів України? якесь неясне одоробало з неясної контори підміняє конституційний орган... дожились. а ви всі мовчки це ковтаєте. навіть не коментуєте.
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09.04.2022 11:40 Ответить
Як на мене, Вашого коменту цілком досить, щоб мати уявлення. Не про міст, звичайно, а про Ваших соратників.
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09.04.2022 12:59 Ответить
 
 