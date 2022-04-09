На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Экономика Общество
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как обустраивают временную переправу на подъезде к Ирпеню.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он подчеркнул: "На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время".
По сообщению Тимошенко, на трассе Киев-Чоп производится ямочный ремонт.
Также он информирует, что из-за боевых действий в Черниговской области повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушены 16 мостов и путепроводов.
"В настоящее время ведется активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов", – отметил Тимошенко.
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Это тот дебил Тимошенко, что во время карантина в кафешке фестивалил????