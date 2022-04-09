Посольство России в Болгарии облили красной краской. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидеры болгарской оппозиционной партии "Мы идем" облили стену посольства России в столице Болгарии Софии красной краской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание BNR.
Это сделали Арман Бабикян и Николай Хаджигенов. Поначалу их задержала полиция.
"То, что мы с Арманом делали сегодня, происходит во всем мире. Здесь задержали только людей, которые выражали свое мнение против войны и против Путина. За час до этого на станции Краматорск взорвали сотни мирных жителей", - сказал Николай Хаджигенов после задержания, когда объяснял их поступок.
Впрочем, задержание вызвало только протесты под зданием региональной администрации. Вскоре в прокуратуре, которая сначала возбудила дело по статье "хулиганство", заявили, что не нашли оснований для задержания и привлечения политиков к ответственности.
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ЦЕ НЕ СКЛАДНО ЗРОБИТИ ПО ВСІХ СТОЛИЦЯХ СВІТУ.
Посольство России в Берлине «возмущено»
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