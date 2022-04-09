РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12888 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 387 6
Болгария (621) посольство РФ (439)

Посольство России в Болгарии облили красной краской. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Лидеры болгарской оппозиционной партии "Мы идем" облили стену посольства России в столице Болгарии Софии красной краской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание BNR.

Это сделали Арман Бабикян и Николай Хаджигенов. Поначалу их задержала полиция.

"То, что мы с Арманом делали сегодня, происходит во всем мире. Здесь задержали только людей, которые выражали свое мнение против войны и против Путина. За час до этого на станции Краматорск взорвали сотни мирных жителей", - сказал Николай Хаджигенов после задержания, когда объяснял их поступок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Запада выслали из-за войны Путина 445 российских дипломатов, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Впрочем, задержание вызвало только протесты под зданием региональной администрации. Вскоре в прокуратуре, которая сначала возбудила дело по статье "хулиганство", заявили, что не нашли оснований для задержания и привлечения политиков к ответственности.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.04.2022 02:56 Ответить
Всі руZZкіє повинні стати хорошими руZZкімі і настане мир у світі.
показать весь комментарий
09.04.2022 03:12 Ответить
ГАРНА ІДЕЯ!
ЦЕ НЕ СКЛАДНО ЗРОБИТИ ПО ВСІХ СТОЛИЦЯХ СВІТУ.
показать весь комментарий
09.04.2022 07:13 Ответить
В Берлине осквернили советский мемориал
Посольство России в Берлине «возмущено»
Граффити также было отсылкой к резне в Буче.
На мемориале также были обнаружены буква «Z» Вооруженных Сил России и свастики.
показать весь комментарий
09.04.2022 09:43 Ответить
мародеров и насильников ждут колья по ходу...
показать весь комментарий
09.04.2022 09:47 Ответить
красавы!
показать весь комментарий
09.04.2022 14:39 Ответить
 
 