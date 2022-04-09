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В Мариуполе погиб ветеран АТО, соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В боях с российскими захватчиками погиб один из основателей киевской сети пиццерий Pizza Veterano, ветеран АТО Рафаэль Агаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил его друг, соучредитель Pizza Veterano Леонид Остальцев.

"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по другому не мог. Когда ты вернулся - мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы как готовить пиццу после возвращения с фронта, и очень удивились, когда "не забыли".

Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил… Ты был. Был ах##нным. Но р@сня тебя убила. Не просто русские солдаты, а именно р@сня. Вся эта недострана со всем своим "недонаселением".

Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнование родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя, и мы обязательно встретимся", - написал Остальцев.

Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской пехоты Украины.

В Мариуполе погиб ветеран АТО, соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев 01

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Топ комментарии
+56
Недорусня вбила тисячі супер українців.
Горіти їм всім у пеклі.

Низький уклін Воїнові.
Вічна СЛАВА !
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09.04.2022 08:50
+36
Слава герою! Слава морській піхоті! Слава ЗСУ
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09.04.2022 08:53
+33
Ще одна болюча втрата. Нам болить за кожного полеглого Захисника України.
Світла пам'ять.
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09.04.2022 08:55
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Недорусня вбила тисячі супер українців.
Горіти їм всім у пеклі.

Низький уклін Воїнові.
Вічна СЛАВА !
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09.04.2022 08:50 Ответить
оно то так, совки совками, но за пекло ты погорячился - у них капище специальное есть, посвященное Яхве(божку, который, как ты веришь, должен "вечно гореть русню" и "вечно жарить")
то есть ты заведомо подпитываэшь эгрегор этого мыслеформатированного ссущества.
а теперь выдохни и не пиши чуши - никто не в пекле! даже Сралин.
жестко? да, но правда.
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09.04.2022 09:33 Ответить
Поки урюцькій ізік не вилікуємо в поголів'я, ЯКІ Б НАМІРИ Й МРІЇ воно не мало,- Україна буде деградувати й ГИНУТИ, як відбувається. Бо це - латентний сифіліс розумовий, рак честі й совісті, ЗАНЕСЕНИЙ в тіло України з паРашного болота... 30 років Незалежності України й тільки безнадійний опариш не хоче виблювати сміття, яким Золота Орда макітри рабам набивала!

"Языкъ" - перекладається "скорбота", "жаль", "жалоба".
А розносить цю херню "дуракъ" - "стойбище", "стоянка", "зупинка".
Тюркські Тілі(Мови) - ті самі, якими напихала Золота Орда урус хынзыр киши.
"Хынзыр" - свинюка, хряк, порося...
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09.04.2022 10:40 Ответить
до речі, Ілон Маск сказав шо типу "мір іскуствєн".
то якраз Яхве тупо впивається кров.ю та стражданнями, сміється з криків "божепамагі".... ну типу як, скажімо "чекатило", образно - йому прикольно шо його просять про пощаду
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09.04.2022 11:39 Ответить
Сам задаю собі питання але відповіді знаю... після 1240 року ця ×уйня засіла там, перша жертва була Київ та кияни, все заради гаваха. Нажаль до тих пір поки людство не знищить Моксель (москва) мокшанців нічого не зміниться й через тисячу років. Саентологи дещо знають "місія нездійсненна 4"
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09.04.2022 10:40 Ответить
Слава герою! Слава морській піхоті! Слава ЗСУ
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09.04.2022 08:53 Ответить
Ще одна болюча втрата. Нам болить за кожного полеглого Захисника України.
Світла пам'ять.
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09.04.2022 08:55 Ответить
😰
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09.04.2022 10:50 Ответить
СВІТЛА ТОБІ ПАМ'ЯТЬ ДРУЖЕ!!! Дякуємо за все ! щирі співчуття рідним та близьким!
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09.04.2022 08:56 Ответить
Тільки жорстка і невідворотня помста московським нелюдям за кожного вбитого Українця здатна зупинити інвазію московитів.
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09.04.2022 08:56 Ответить
Ті, що жруть ягель завжди вбиватимуть тих, хто варить борщ і готує піццу. Саме тому, що не хочуть і не можуть жити так, як Творці. Це і є одна з фундаментальних різниць між Добром і Злом - вміння творити і жага руйнувати. Творці настільки нестерпні для руйнівників, що руйнівники завжди люто знищуватимуть не лише їх витвори, а і їх самих. Тому Добро і вміє захищатися так само гано, як і творити мирні речі. Ось чому існують Воїни Добра. Ось чому українські військові є цими Воїнами. Герої не вмирають! Вмирають вороги! Спи спокійно Соолдате з великим добрим Серцем. 🙏
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09.04.2022 09:06 Ответить
дякую,любий во1не,молюсь,плачу,пишаюся...Лиш той живе,хто живе не для себе,а для других виборюе життя,здаеться писав В.Симоненко.Геро1 не умирають.Слава Укра1н1!!!
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09.04.2022 09:08 Ответить
Дуже тяжко на серці, коли гинуть наші герої , хоча і за тони кацапського смердючого м'яса
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09.04.2022 09:21 Ответить
Вірю у вічність душі. Біль втрат має заглушити надія,що вони поряд з нами. Навічно… Слава Герою!!!🇺🇦🙏
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09.04.2022 09:23 Ответить
нам на тому світі все буде 4.5.0.
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09.04.2022 09:54 Ответить
Вічна пам'ять
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09.04.2022 09:56 Ответить
Судя по фамилии, азербайджанец. Земля пухом...
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09.04.2022 10:01 Ответить
***... Він ВІДОМИЙ ВОЇН з ПЕРШИХ днів Війни! Й далеко не з 24.02.22!!! Уруцькій ізік виблюй, не псуй повітря!
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09.04.2022 10:37 Ответить
Низький уклін тобі Герою, Захиснику України!!
Смерть московітам ***** невідворотня!!
Слава Україні !!
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09.04.2022 10:14 Ответить
Відпочивай з Богом, БРАТЕ...

Слава Нації!

СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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09.04.2022 10:36 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2022 11:25 Ответить
Frieden in Ruhe ...
Geroi ne vmirayut' !
Slava Nacii !
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09.04.2022 11:41 Ответить
 
 