В Мариуполе погиб ветеран АТО, соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев. ФОТО

В боях с российскими захватчиками погиб один из основателей киевской сети пиццерий Pizza Veterano, ветеран АТО Рафаэль Агаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил его друг, соучредитель Pizza Veterano Леонид Остальцев.

"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по другому не мог. Когда ты вернулся - мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы как готовить пиццу после возвращения с фронта, и очень удивились, когда "не забыли".

Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил… Ты был. Был ах##нным. Но р@сня тебя убила. Не просто русские солдаты, а именно р@сня. Вся эта недострана со всем своим "недонаселением".

Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнование родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя, и мы обязательно встретимся", - написал Остальцев.

Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской пехоты Украины.

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