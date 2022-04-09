В Мариуполе погиб ветеран АТО, соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В боях с российскими захватчиками погиб один из основателей киевской сети пиццерий Pizza Veterano, ветеран АТО Рафаэль Агаев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил его друг, соучредитель Pizza Veterano Леонид Остальцев.
"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по другому не мог. Когда ты вернулся - мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы как готовить пиццу после возвращения с фронта, и очень удивились, когда "не забыли".
Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил… Ты был. Был ах##нным. Но р@сня тебя убила. Не просто русские солдаты, а именно р@сня. Вся эта недострана со всем своим "недонаселением".
Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнование родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя, и мы обязательно встретимся", - написал Остальцев.
Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской пехоты Украины.
Пожалуйста, подождите...
Горіти їм всім у пеклі.
Низький уклін Воїнові.
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то есть ты заведомо подпитываэшь эгрегор этого мыслеформатированного ссущества.
а теперь выдохни и не пиши чуши - никто не в пекле! даже Сралин.
жестко? да, но правда.
"Языкъ" - перекладається "скорбота", "жаль", "жалоба".
А розносить цю херню "дуракъ" - "стойбище", "стоянка", "зупинка".
Тюркські Тілі(Мови) - ті самі, якими напихала Золота Орда урус хынзыр киши.
"Хынзыр" - свинюка, хряк, порося...
то якраз Яхве тупо впивається кров.ю та стражданнями, сміється з криків "божепамагі".... ну типу як, скажімо "чекатило", образно - йому прикольно шо його просять про пощаду
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