Ночью в Тернополе исчез памятник Пушкину: "Преступления россиян против украинского народа перечеркнули всю культуру русского народа", - мэр Надал. ФОТО

Этой ночью в Тернополе исчез памятник русскому поэту Александру Пушкину, который общественные активисты потребовали демонтировать годами. Однако в Тернополе находилось и много поклонников размещения этого сооружения в центре города.

"Основное, что своевременно хотят решить столь жизненно важный и актуальный во время кровопролития вопрос", – иронически писали пользователи под нашим постом о том, нужно ли сносить памятник российскому поэту, пишет terminovo.te.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Пушкин был против царской тирании в Российской империи. Я не стала бы его называть каким-то "писакой". Ну и к войне в Украине он не имеет никакого отношения. Недавно снова облили тот памятник краской, еще когда-то написали матерные слова. Ну реально подумайте, что-то от того изменилось к лучшему?", – пишет пользовательница соцсетей.

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Однако большинство выступало за демонтаж памятника как можно быстрее. Вероятно, избегая дискуссий и, возможно, даже скандалов, мэр Тернополя Сергей Надал приказал демонтировать памятник под покровом ночи.

"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю", – вот такое сообщение появилось утром на странице главы города.