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Ночью в Тернополе исчез памятник Пушкину: "Преступления россиян против украинского народа перечеркнули всю культуру русского народа", - мэр Надал. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Этой ночью в Тернополе исчез памятник русскому поэту Александру Пушкину, который общественные активисты потребовали демонтировать годами. Однако в Тернополе находилось и много поклонников размещения этого сооружения в центре города.

"Основное, что своевременно хотят решить столь жизненно важный и актуальный во время кровопролития вопрос", – иронически писали пользователи под нашим постом о том, нужно ли сносить памятник российскому поэту, пишет terminovo.te.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Пушкин был против царской тирании в Российской империи. Я не стала бы его называть каким-то "писакой". Ну и к войне в Украине он не имеет никакого отношения. Недавно снова облили тот памятник краской, еще когда-то написали матерные слова. Ну реально подумайте, что-то от того изменилось к лучшему?", – пишет пользовательница соцсетей.

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Однако большинство выступало за демонтаж памятника как можно быстрее. Вероятно, избегая дискуссий и, возможно, даже скандалов, мэр Тернополя Сергей Надал приказал демонтировать памятник под покровом ночи.

"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю", – вот такое сообщение появилось утром на странице главы города.

Ночью в Тернополе исчез памятник Пушкину: Преступления россиян против украинского народа перечеркнули всю культуру русского народа, - мэр Надал 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Пушкін такий же руський як і Шойгу
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09.04.2022 10:36
+36
А постамент на блокпост отправить. Все расийска-саветское должно исчезнуть. ***** перевернул страницу истории, в новой истории Украины всего этого быть не должно.
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09.04.2022 10:36
+30
Пушкін-українець? Писав на українській мові? Ні? Тоді до побачення. Бо з таким успіхом в Україні повинні бути пам'ятники Г.Х. Андерсену чи Джані Родарі.
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09.04.2022 10:42
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Правильно зробили! Я майже все своє життя була "пушкіністкою", знала практично назубок його твори, цитувала їх, але тепер, після 2014-го року вся так звана расєйська "культура" викликає лише блювоту! Тим більше, усі розповіді про те, що Пушкін був, нібі, проти царизму і таке інше, - це чергова сАвєцька пропагандиська брехня! Я це стверджую точно, бо вивчила і знаю про нього все! А ще, до того ж він був відвертим імперцем і підтримував усі дії московії щодо Польші! Яким би він не був поетом, якби він жив сьогодні, він стовідсотково підтримував би путлера!
Ми маємо викинути з нашої голови мокшанську так звану "культуру" і остаточно затямити, що усі вони - вороги України!
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09.04.2022 14:27 Ответить
все эти пушкины,лермонтовы,толстые были ярыми Украинофобами!поэтому пусть ******** себе их забирает!у УКРАИНЫ есть масса своих гениев!
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09.04.2022 14:33 Ответить
Кацапськп культура то є фейк. Всю літературу і вивчення кпцапійського язика необхідно заборонити в школах України.
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09.04.2022 14:57 Ответить
Російська література нічого іншого, окрім постійних страждань й скиглення, зазвичай, не вчить. То духовна отрута в чистому вигляді.
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09.04.2022 18:04 Ответить
ясно. Орки Пушкина начитались и пошли убивать-грабить.
О вспомнил:
Входит Пушкин в Летний сад…
Там скинхеды. Он назад…
Неуютно смуглолицым.
В нашей северной столице.
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10.04.2022 00:12 Ответить
После ужасов Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя и других наших городов, ничего русского не должно остаться. Ни памятников, ни названий улиц. Нам незачем изучать русскую культуру, всю широту "русской души" мы уже видели в Буче.
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11.04.2022 04:54 Ответить
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