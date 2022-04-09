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Украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орион", - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники сбили новейший российский ударный беспилотник "Орион".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook Генштаб ЗСУ.

"Сбит новейший ударный российский БПЛА. Получено подтверждение боевой работы украинских воинов, проведенной седьмого апреля", - говорится в сообщении.

Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 01

Отмечается, что это средневысотный БПЛА большой длительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуального, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе. Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет воздух-земля.

Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 02
Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 03

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Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 04
Украинские военные сбили новейший российский беспилотник Орион, - Генштаб ВСУ 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Этот аналоговнетный летун из фанеры что-ли слеплен? Какие-то новые технологии "космических войск" раиси?
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09.04.2022 10:54
+11
Только вчера кацапоиды грозили етим Орионом уничтожать наши конвои из Европы
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09.04.2022 10:58
+10
Там на другому фото штучний інтелект... Він виглядає всіляко розумніше за кацапа...))
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09.04.2022 11:03
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Этот аналоговнетный летун из фанеры что-ли слеплен? Какие-то новые технологии "космических войск" раиси?
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09.04.2022 10:54 Ответить
то не фанера, хоч і схоже
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09.04.2022 10:57 Ответить
Вуглепластик.
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09.04.2022 11:31 Ответить
Фанера м картон - дешево и радиопрозачно.
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09.04.2022 12:15 Ответить
Це не ванера: вуглеволокно+епоксидна смола.
А гарна новина в тому, що це вже трейтій, або навіть четвертий оріон, який було знищено!
А всього їх у кацапії, було 12 штук!
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09.04.2022 12:33 Ответить
Закрадається думка, що все таки така ***** має бути з пілотом.
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09.04.2022 10:57 Ответить
Там на другому фото штучний інтелект... Він виглядає всіляко розумніше за кацапа...))
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09.04.2022 11:03 Ответить
ИИ на транзисторах КТ-315
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09.04.2022 16:34 Ответить
За рулем гном, которого отпустила Белоснежка
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09.04.2022 16:33 Ответить
Виглядає як ДСП...
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09.04.2022 10:57 Ответить
ДСП ламинированное.
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09.04.2022 11:03 Ответить
гипсокартон
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09.04.2022 11:14 Ответить
Только вчера кацапоиды грозили етим Орионом уничтожать наши конвои из Европы
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09.04.2022 10:58 Ответить
Ну це він власне і робив: як капітан Гастелло, спробував взяти конвой на таран!
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09.04.2022 12:35 Ответить
ПЗРК достало!
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09.04.2022 11:00 Ответить
Ні , не ПЗРК , за характером пошкоджень схоже , що збили Буком.
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09.04.2022 11:22 Ответить
Або з автомату/кулемету.
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09.04.2022 11:53 Ответить
Что сбили то хорошо. Но как видим кацапоиды усвоили урок и все бросили на производство беспилотников. Так что нам тоже не нужно расслабляться. Дальше война пойдет интереснее
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09.04.2022 11:01 Ответить
Без Израиля/Китая врядли они что-то могут.
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09.04.2022 11:54 Ответить
Упала звёздочка с неба.
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09.04.2022 11:02 Ответить
cудя по виду ошмётков, синей изоленты больше у параши нет.
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09.04.2022 11:06 Ответить
Его с дробовика сбили?
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09.04.2022 11:22 Ответить
На першому фото - балка дерев'яна???
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09.04.2022 11:22 Ответить
Кусок віконної рами.
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09.04.2022 11:26 Ответить
Титан *****... пропили и шваброй заменили.
Краску перерасходовали - НЕ БРАТЬсЯ, писали бы уже почесноку без С.
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09.04.2022 11:33 Ответить
Очень интересно производства каких стран детали там найдут.
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09.04.2022 12:24 Ответить
Написів на івриті не знайшли?
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09.04.2022 12:35 Ответить
 
 