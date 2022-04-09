Украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орион", - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Украинские защитники сбили новейший российский ударный беспилотник "Орион".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook Генштаб ЗСУ.

"Сбит новейший ударный российский БПЛА. Получено подтверждение боевой работы украинских воинов, проведенной седьмого апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это средневысотный БПЛА большой длительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуального, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе. Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет воздух-земля.





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