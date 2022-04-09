Штурман украинского Ми-8 Денис Бадика погиб под Мариуполем 31 марта при попытке эвакуировать тяжелораненых воинов. ФОТО

31 марта 2022 года врагом был сбит украинский вертолет Ми-8, в котором, среди прочих, погиб летчик-штурман, лейтенант Денис Бадика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные о потерях украинских силовых структур.

"Виннитчанин Денис Бадика. 24 года. Штурман Ми-8. Погиб под Мариуполем 31 марта при попытке эвакуировать тяжелораненых украинских воинов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдоглава Мариуполя Иващенко уведомлен о подозрении в госизмене