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Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские Силы спецопераций захватили несколько российских БТР и гаубицу МСТА-Б с боекомплектом.

Об этом заявило командование ССО в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о гаубице МСТА-Б и нескольких БТР. Захваченая гаубица вместе с боекомплектом будет прекрасно справляться с задачей по уничтожению российских оккупантов. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в сообщении.

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Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 01


Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 02


Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 03

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Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 04


Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО 05

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Топ комментарии
+32
5 хлопців з маленького села на Волині на сході в одному підрозділі,
в одного не є броніка - громада піднялася скинулася і купила тей бронік як і харчі і ще багато чого і передала волонтерам з наказом - бронік - Васі.
бронік не дійшов... - десь загубився по дорозі.
громада скинулася знову, знову бронік Василю і дядька якийсь з села
який мае маленького бусика, сказав - до сраці всіх - все в мій бусик сам їм повезу....
громада скинулася на бензин дядьку - бронік Васі!
непереможні!!!!
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09.04.2022 11:15
+20
здох!
Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
Прикопали вже в Волгограді.
Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

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09.04.2022 11:35
+17
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09.04.2022 11:15
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Забавно, но страной которая поставляет в Украину тяжелую бронетехнику в промышленных масштабах (уже больше 1000 единиц) стала как раз РФ.
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09.04.2022 11:11 Ответить
демилитаризация.. просто со знаком минус.
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09.04.2022 12:52 Ответить
Военторг открыл филиал в Украине. Оплата производится отметками касапского скота.
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09.04.2022 11:12 Ответить
Ошметками твою мать.
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09.04.2022 11:18 Ответить
5 хлопців з маленького села на Волині на сході в одному підрозділі,
в одного не є броніка - громада піднялася скинулася і купила тей бронік як і харчі і ще багато чого і передала волонтерам з наказом - бронік - Васі.
бронік не дійшов... - десь загубився по дорозі.
громада скинулася знову, знову бронік Василю і дядька якийсь з села
який мае маленького бусика, сказав - до сраці всіх - все в мій бусик сам їм повезу....
громада скинулася на бензин дядьку - бронік Васі!
непереможні!!!!
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09.04.2022 11:15 Ответить
Історія героїчності Української нації та страшного позору української влади
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09.04.2022 11:36 Ответить
один з тих 5oх мій брат.....
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09.04.2022 13:09 Ответить
ССО лучшие! Спасибо вам, что охраняете Донбасс от орд орков с востока!
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09.04.2022 11:15 Ответить
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09.04.2022 11:15 Ответить
здох!
Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
Прикопали вже в Волгограді.
Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

показать весь комментарий
09.04.2022 11:35 Ответить
 
 