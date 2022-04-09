Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские Силы спецопераций захватили несколько российских БТР и гаубицу МСТА-Б с боекомплектом.
Об этом заявило командование ССО в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о гаубице МСТА-Б и нескольких БТР. Захваченая гаубица вместе с боекомплектом будет прекрасно справляться с задачей по уничтожению российских оккупантов. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в сообщении.
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+17 Sophia-Maria Duglass
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Пожалуйста, подождите...
в одного не є броніка - громада піднялася скинулася і купила тей бронік як і харчі і ще багато чого і передала волонтерам з наказом - бронік - Васі.
бронік не дійшов... - десь загубився по дорозі.
громада скинулася знову, знову бронік Василю і дядька якийсь з села
який мае маленького бусика, сказав - до сраці всіх - все в мій бусик сам їм повезу....
громада скинулася на бензин дядьку - бронік Васі!
непереможні!!!!
Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
Прикопали вже в Волгограді.
Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.