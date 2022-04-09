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Загрузка уничтоженных российских солдат в Мариуполе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В сети показали кадры с ликвидированными в Мариуполе российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Загрузка уничтоженных российских солдат в Мариуполе 01

Также смотрите: Новые подвиги полка Азов в Мариуполе: Уничтожены российкие солдаты и взрыв российского танка. ВИДЕО

Загрузка уничтоженных российских солдат в Мариуполе 02
Загрузка уничтоженных российских солдат в Мариуполе 03
Загрузка уничтоженных российских солдат в Мариуполе 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+83
Ця алкашня і є армія?
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09.04.2022 12:04
+63
Слава Нації!
Смерть ворогам!
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09.04.2022 12:06
+56
Це диряві з лнрднр
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09.04.2022 12:10
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Ця алкашня і є армія?
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09.04.2022 12:04 Ответить
Це диряві з лнрднр
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09.04.2022 12:10 Ответить
Это и есть рабссейская армия. Так выглядят рашоорки.
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09.04.2022 12:22 Ответить
А так выглядит рабсейский ритуал, разведка бутылкой одичалых орков
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09.04.2022 12:32 Ответить
Это что! Скабеева такой трюк с трехлитровой банкой проделывала. Вот фотодоказательство. Из этических соображений детям до 60 лет видеть полную фотографию строго запрещено.
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09.04.2022 13:20 Ответить
Какая мерзкая морда лица 🤮 Тут и рыло это противопоказано лишний раз показывать, в связи с риском временной импотенции
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09.04.2022 14:03 Ответить
дырляндия
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09.04.2022 13:23 Ответить
Скоріше за все це з Донбаса ватні недобитки
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09.04.2022 12:11 Ответить
Это не армия. Это пушечное мясо. Ну так токо кацапы воевать умеют. Да и зачем они ***** в будущем? Чем больше лугандонцев помрет, тем лучше как для нас так и для *****. Просто ***** не знает, что победа будет за нами. Так что пусть утилизируют чем больше - тем лутьше
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09.04.2022 12:17 Ответить
Тараканья панихида😊. "Дай бог им здоровья"🎃
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09.04.2022 12:05 Ответить
ВСЕХ ********** тварюк кацапских к ****** !!!
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09.04.2022 12:06 Ответить
Слава Нації!
Смерть ворогам!
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09.04.2022 12:06 Ответить
Шось приунилі орки.
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09.04.2022 12:06 Ответить
Патерь нет. Какие ваши даказательства
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09.04.2022 12:06 Ответить
Так потерь нет?
Земля стекловатой
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09.04.2022 12:07 Ответить
днр похоже
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09.04.2022 12:07 Ответить
Ето очєнь хорошиє руцкіє
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09.04.2022 12:08 Ответить
Когда кацапоиды хатели павтарить как диды, они забыли что их диды пачками подыхали. Немцы только боялись что у них патроны закончатся или ствол пулемета расплавится
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09.04.2022 12:09 Ответить
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09.04.2022 12:09 Ответить
Носить вам не переносить!
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09.04.2022 12:09 Ответить
как бомжи одетые
возможно коллабаранты с "армии дыныры"
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09.04.2022 12:10 Ответить
Грузить вам не перегрузить, твари кацапские.
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09.04.2022 12:11 Ответить
завантаження хороших руцьке до аналоговнєтних пєпєлацов
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09.04.2022 12:11 Ответить
на другому фото сімпатяга без голови..
Приїдуть кітаьози до фуйлостану
втішать вдов..
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09.04.2022 12:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fJrHg3JJMoc
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09.04.2022 12:13 Ответить
здохли "за дітей Фуйла"
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09.04.2022 12:15 Ответить
Карта мародёров
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09.04.2022 12:17 Ответить
Карта мародеров. Куда отправились посылки российских военных из Мозыря

Роман Шрайк:
Три дня назад я постил видео, как российские военные отправляют награбленное в Украине из Беларуси в РФ. Кстати, тогда у этого видео было 2 тысячи просмотров, а сейчас уже 1.2 млн.

Журналисты и блогеры провели расследование и нашли список отправителей.

"Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск - этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России.

Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление - почти полтонны."

Причем заметьте - это только одно отделение курьерской службы. Пересылка велась и из других мест
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09.04.2022 12:18 Ответить
НЕПЛОХО БЫ ХАКЕРАМ ВСЕ ПОЧТОВВЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВДОЛЬ ГРАНИЦЫ В БЕЛАРУСИ И РАШИ ТРЯХНУТЬ
ЦІКАВА АНАЛІТИКА БУДЕ
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09.04.2022 12:19 Ответить
Российская (!) служба доставки СДЭК больше не будет пересылать товары без кассовых чеков
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09.04.2022 12:27 Ответить
Для русни это ещё мало. В 1945 из Германи в РФССР тасщили мебель и утварь целыми вагонами.
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09.04.2022 16:32 Ответить
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09.04.2022 12:17 Ответить
Ну і очікувано: "Єду с Донбаса"
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09.04.2022 15:31 Ответить
Тупоголове живе мясо: одягли як жаб, без броників, без амуніціїї... та й без мозгів.
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09.04.2022 12:18 Ответить
На вигляд якісь попандопули.
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09.04.2022 12:18 Ответить
Носить - не переносить!
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09.04.2022 12:19 Ответить
ідбили Київщину та Чернігівщину, отже повернемо собі Донбас та Крим. Орки, ми вже йдемо по ваші душі. Приготуйтеся горіти в пеклі.
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09.04.2022 12:19 Ответить
далі буде...
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09.04.2022 12:19 Ответить
Судьба ордловцев-днр-лнр чётко показывает всем сторонникам прогнуться под РФ, что их ждёт.
Участь пушечного мяса. И не более.
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09.04.2022 12:19 Ответить
Таскать вам, людиноподібні істоти, не перетаскать
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09.04.2022 12:19 Ответить
Пока это сброд из Лугандона.
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09.04.2022 12:19 Ответить
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09.04.2022 12:20 Ответить
‼️‼️‼️

Рашисти вкрали зерно у людей, коли відступали
Вони порізали мішки та розсипали, щоб нікому не дісталося.
Повернулися нащадки тих, хто влаштував Голодомор в Україні.. - це мабуть їх онуки. Діти диявола.
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09.04.2022 12:22 Ответить
Они , эти потомки не вернулись, они всегда там были. расейцы не нация, расейцы это гангрена на теле планеты.
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09.04.2022 12:34 Ответить
Мабуть вже і праонуки. Тільки в них саміх вже нащадків не буде.
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09.04.2022 12:34 Ответить
ничего зерно соберем, прочистим, все будет ОК
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09.04.2022 17:20 Ответить
Задумчивые. Печаль в глазах
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09.04.2022 12:20 Ответить
То вони трупи на драбинах носять?
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09.04.2022 12:22 Ответить
шо за бомжари? это и есть рюзьге армия?)))) будущие трупы несут нынешних))))
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09.04.2022 12:23 Ответить
Де ви бачите війська РФ?
Це ж ЛуганДонівська бидлота!
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09.04.2022 12:28 Ответить
Видно, что нехватка военной амуниции, ни броников, ни касок, ни разгрузок. Вырядили во что попало и на убой как мясо. Сдохните там твари все за путлера.
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09.04.2022 12:29 Ответить
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09.04.2022 13:18 Ответить
Так это ПВ. Похоронные Войска.
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09.04.2022 13:47 Ответить
Борис Райтшустер

немецкий журналист

"Немецкое правительство теперь частично виновато в массовых убийствах в Буче и Мариуполе".

Новая статья в газете "Welt":

"Украина: оружейная ложь правительства Германии.

Смена курса Олафа Шольца 27 февраля была вызвана страхом, а не смелостью. Украине лгали, а за кулисами сохранялась близость к России. Это была одна из причин, по которой стала возможной резня в Буче....

Поставки оружия - это больше чем деталь этой войны: они являются показателем того, произошел ли "переломный момент" в политике с Россией. Вывод на данный момент: нет. До войны Германия была ближе к Кремлю, чем ее западные союзники - и до сих пор остается таковой, несмотря на все преступления в Украине....

Через день после речи о "переломе времен" правительство Германии обратилось к оружейной промышленности с просьбой предоставить обзор вооружений, которые они могли бы поставить Украине. Однако полученный список предложений правительство Германии скрывало от Украины более четырех недель. Список был передан всего несколько дней назад. С тех пор мы знаем, что все тяжелое оружие, необходимое Украине для предотвращения массовых убийств, подобных тому, что произошло в Буче, отсутствует в списке - хотя оно и предлагалось оружейными компаниями."

Спасибо, коллеги!

А почему почти все другие большие немецкие СМИ молчат про эту двойную игру?
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09.04.2022 12:29 Ответить
Спочатку вони вантажать..потім їх вантажать..потім вантажать тих,хто їх вантажив. Кругообіг кацапні в природі.)
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09.04.2022 12:31 Ответить
Форма не камуфльована,це вата з дИрів.
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09.04.2022 12:33 Ответить
Бий маскаля, складайте трупи.
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09.04.2022 12:36 Ответить
Я вот реально не понимаю за шо воюют лугандонские идиоты
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09.04.2022 12:36 Ответить
за то, чтоб не посадили сразу же как изменника дьірьі
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09.04.2022 14:01 Ответить
Не зрозуміло, сміттєві баки поруч з під'їздом, а таскають кудись в інший бік.
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09.04.2022 12:38 Ответить
Да какая разница, это даунбаский биомусор или русофашня... Главное, что дохлые.
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09.04.2022 12:39 Ответить
Грузити трупи - то найкраще застосування цих шаромижників.
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09.04.2022 12:44 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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09.04.2022 13:01 Ответить
3,14дарасы роSSийские даже трупы своих свинособак накрывают НАМАРОДЁРЕННЫМИ у мирных людей простынями!
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09.04.2022 13:23 Ответить
"с лестницей или на лестнице" ))) вместо "со щитом или на щите" )))
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09.04.2022 13:29 Ответить
пузяки такие отъели за 8 лет бомбежек дАНбаса, что ни один броник неналазит.
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09.04.2022 13:44 Ответить
Носити вам, суки, не переносити.
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09.04.2022 13:50 Ответить
Це гарматне м'ясо з Лугандону їх кадировці пускають на передсебе по суті раби.
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09.04.2022 14:03 Ответить
А шо так мало? А из посадок кто гнилой фарш будет выгребать?
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09.04.2022 14:04 Ответить
Это - настоящий праздник

Казни, казни, казни, казни!

Все на свете серо кроме,

русской крови крови крови!!!!
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09.04.2022 14:23 Ответить
ПРИЯТНО глазу…Посмотрите на этих УРОДОВ и сравните их с украинскими военными…Это же путино-фашистское дикое ЗВЕРЬЁ!!!???
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09.04.2022 15:49 Ответить
По виду - лугандонцы, те что орали " Путин - введи!", ввёл, но что-то пошло не так. Таскать вам не перетаскать!
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09.04.2022 16:03 Ответить
 
 