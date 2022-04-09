Загрузка уничтоженных российских солдат в Мариуполе. ФОТОрепортаж

В сети показали кадры с ликвидированными в Мариуполе российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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