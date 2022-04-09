Запорожскому военному госпиталю негде размещать раненых. Требуются стройматериалы для ремонта заброшенного помещения. ФОТО

Запорожскому военному госпиталю негде размещать раненых. Есть острая необходимость отремонтировать заброшенное помещение на его территории.

Об этом сообщил в фейсбуке житель города Максим Терещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожскому военному госпиталю нужна наша помощь. Много раненых и размещать их негде. Есть возможность отремонтировать заброшенное помещение на территории, но денег на это у государства нет", - отмечает он.

Поэтому он обращается к предпринимателям и желающим помочь: "Если у вас есть строительные материалы – звоните по этому телефону 050-722-23-50"





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