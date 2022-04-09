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Запорожскому военному госпиталю негде размещать раненых. Требуются стройматериалы для ремонта заброшенного помещения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Запорожскому военному госпиталю негде размещать раненых. Есть острая необходимость отремонтировать заброшенное помещение на его территории.
Об этом сообщил в фейсбуке житель города Максим Терещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожскому военному госпиталю нужна наша помощь. Много раненых и размещать их негде. Есть возможность отремонтировать заброшенное помещение на территории, но денег на это у государства нет", - отмечает он.
Поэтому он обращается к предпринимателям и желающим помочь: "Если у вас есть строительные материалы – звоните по этому телефону 050-722-23-50"
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+35 Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.04.2022 13:32
+31 Ratibor Swet
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+16 Дмитрий Иванов 933bda32
показать весь комментарий09.04.2022 13:27
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тоже подумал что не надо. но это перепечатка уже.
И не ремонта и не денег не останется .
Хотелось бы, что бы были банковские реквизиты в Германии, например. В немецком банке.
Тогда денег будет много. Тут многие хотят помочь Украине.
Это должно сделать Государство.
А так... -- ...всё через таможню идёт, где грабят, стращают и не пускают.
ботяра ти.
Все плановые операции поотменять ,и мест хватит