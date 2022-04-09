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Запорожскому военному госпиталю негде размещать раненых. Требуются стройматериалы для ремонта заброшенного помещения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Запорожскому военному госпиталю негде размещать раненых. Есть острая необходимость отремонтировать заброшенное помещение на его территории.

Об этом сообщил в фейсбуке житель города Максим Терещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожскому военному госпиталю нужна наша помощь. Много раненых и размещать их негде. Есть возможность отремонтировать заброшенное помещение на территории, но денег на это у государства нет", - отмечает он.

Поэтому он обращается к предпринимателям и желающим помочь: "Если у вас есть строительные материалы – звоните по этому телефону 050-722-23-50"

Запорожскому военному госпиталю негде размещать раненых. Требуются стройматериалы для ремонта заброшенного помещения 01
Запорожскому военному госпиталю негде размещать раненых. Требуются стройматериалы для ремонта заброшенного помещения 02

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Топ комментарии
+35
Если ремонтировать шпитали то не хватит денег на асфальт...
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09.04.2022 13:32
+31
Ничего цензурного сказать по этому, нечего.
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09.04.2022 13:24
+16
Ну а руководоство такого "маленького" города о чём думает, видосики записывает и родственников десантирует в Европу? Или волонтёры и народ через донатики будут ещё и военные госпитали восстанавливать? У нас и так Запорожская область честно говоря обосралась в плане обороне, так может уже в самом городе порядок начать наводить, а не ждать с моря погоды? Или местное руководство уже "новой реальности" поджидает, как в Мелитополе?...
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09.04.2022 13:27
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Ничего цензурного сказать по этому, нечего.
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09.04.2022 13:24 Ответить
Если ремонтировать шпитали то не хватит денег на асфальт...
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09.04.2022 13:32 Ответить
Про це повідомив у фейсбуці мешканець міста Максим Терещенко Джерело: https://censor.net/ua/p3332717\\\\\\\\\\

тоже подумал что не надо. но это перепечатка уже.
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09.04.2022 13:29 Ответить
Ну а руководоство такого "маленького" города о чём думает, видосики записывает и родственников десантирует в Европу? Или волонтёры и народ через донатики будут ещё и военные госпитали восстанавливать? У нас и так Запорожская область честно говоря обосралась в плане обороне, так может уже в самом городе порядок начать наводить, а не ждать с моря погоды? Или местное руководство уже "новой реальности" поджидает, как в Мелитополе?...
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09.04.2022 13:27 Ответить
Сам ты обосрался.На кого работаешь, козлиная морда?
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09.04.2022 14:09 Ответить
а руководство города реально только то и делает, что пиарится, что принимает беженцев(((
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09.04.2022 17:42 Ответить
старайтесь не палит координаты! враг не дремлет!
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09.04.2022 13:29 Ответить
Дебилизм не победить .
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09.04.2022 13:32 Ответить
А не проще развернуть мобильный полевой госпиталь?
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09.04.2022 13:42 Ответить
Действительно, проще полевой госпиталь поставить , а то деньги вбухают в ремонт , через день не дай Бог бомба прилетит …
И не ремонта и не денег не останется .
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09.04.2022 14:02 Ответить
Так самое главное, его потом можно переместить туда, где он нужнее. А ремонтировать тот хлев, шо на фотке...
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09.04.2022 14:06 Ответить
Военный госпиталь, уже некуда класть раненных ... Может это просто наводка от Максима Терещенко?
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09.04.2022 14:30 Ответить
А смысл? Координаты и так известны, ну а оперативную обстановку ***** доложат или Ермак, или Татаров...
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09.04.2022 14:34 Ответить
Преводить деньги на волонтёрские счета в Украину -- долго, дорого и затруднительно.
Хотелось бы, что бы были банковские реквизиты в Германии, например. В немецком банке.
Тогда денег будет много. Тут многие хотят помочь Украине.
Это должно сделать Государство.
А так... -- ...всё через таможню идёт, где грабят, стращают и не пускают.
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09.04.2022 13:42 Ответить
Ці фото і є лице тих зелених "реформ".За таке потрібно розстрілювати,бо грати то дуже м'яке поарання для Зе-мародерів
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09.04.2022 13:42 Ответить
Не кажіть про поранених це ж зашквар, тепер обов'язково ж прилетить.
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09.04.2022 13:44 Ответить
А знаєте що саме смішне, держава брала кредити, й в борг (який нам ще довго віддавати) будувала ДОРОГИ.
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09.04.2022 13:46 Ответить
И это здорово! Хоть немножко по хорошему асфальту поездили...
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09.04.2022 14:09 Ответить
Да. танки быстро заехали...
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09.04.2022 14:13 Ответить
та ти шо. он люди, які на захід України тікали, розказували, що хрєнові дороги були.
ботяра ти.
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09.04.2022 14:45 Ответить
Альо Епицентр! Потрібні будматеріали.
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09.04.2022 14:06 Ответить
33м2, Эпицентр, оптовые базы. Все забито стройматериалами.
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09.04.2022 14:07 Ответить
Поранених на дороги кладіть, зе падло ...
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09.04.2022 14:09 Ответить
зато дороги строили и к шашлыкам готовились, спасибо нелоху
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09.04.2022 14:12 Ответить
Бабки хотят ********! ***** у нас в городе больниц как грязи. Нет ,**** надо заняться ремонтом. Горбатых могила исправит. Уроды
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09.04.2022 14:14 Ответить
Волонтеры хотят ********? Думай, что говоришь!
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09.04.2022 14:25 Ответить
В глубь территории раненных надо эвакуировать-кропивницкий, Черкассы-области почти не повреждена инфраструктура,больниц и специалистов много.
Все плановые операции поотменять ,и мест хватит
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09.04.2022 14:22 Ответить
Пжлст, модераторы, уберите название госпиталя!
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09.04.2022 14:23 Ответить
Це сарай а не госпіталь.Таке враження що під шумок хтось хоче зробити свої справи.Актуально мобільний госпіталь.А цей сарай нема ніякого сенсу ремонтувати та й часу на це немає.Там всьому хана нема там чого ремонтувати.
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09.04.2022 14:46 Ответить
+1, на пять человек? Средний частный дом...
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09.04.2022 15:48 Ответить
 
 