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Фото Война в Украине
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армия РФ (8272) война (11698) Ирпень (262) спорт (2144) Беленюк Жан (53)

"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно", - Беленюк предлагает борцам из РФ и Беларуси приехать на сборы в разрушенный зал в Ирпене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк показал последствия разрушения солдатами РФ бойцовского зала в Ирпене.

Соответствующее видео он разместил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно. Борцам из России и Беларуси - пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть, ваши подготовили", - сказал Беленюк.

Все, чего касается русский мир, превращается в говно, - Беленюк предлагает борцам из РФ и Беларуси приехать на сборы в разрушенный зал в Ирпене 01
Все, чего касается русский мир, превращается в говно, - Беленюк предлагает борцам из РФ и Беларуси приехать на сборы в разрушенный зал в Ирпене 02
Все, чего касается русский мир, превращается в говно, - Беленюк предлагает борцам из РФ и Беларуси приехать на сборы в разрушенный зал в Ирпене 03
Все, чего касается русский мир, превращается в говно, - Беленюк предлагает борцам из РФ и Беларуси приехать на сборы в разрушенный зал в Ирпене 04
Все, чего касается русский мир, превращается в говно, - Беленюк предлагает борцам из РФ и Беларуси приехать на сборы в разрушенный зал в Ирпене 05

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Топ комментарии
+26
Не потрібно шукати в гімні малини, а серед москалів людини.
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09.04.2022 15:58
+20
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 15:54
+18
Странно, как ещё гантели, блины и гири не утащили в свои Урюпински?.. Видимо за стиралками, унитазами и собачьими будками места не хватило. А насчёт росборцов, то до них что-то со временем начнёт доходить только тогда, когда полностью закроются для них ВСЕ международные соревнования и бабло соответственно
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09.04.2022 15:54
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Странно, как ещё гантели, блины и гири не утащили в свои Урюпински?.. Видимо за стиралками, унитазами и собачьими будками места не хватило. А насчёт росборцов, то до них что-то со временем начнёт доходить только тогда, когда полностью закроются для них ВСЕ международные соревнования и бабло соответственно
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09.04.2022 15:54 Ответить
хе-хе, по-моєму, уже всі міжнародні змагання для кацапні закрилися)
будуть між собою там боротися по підворотням, чи стєнка на стєнку, поки не випи*дять один одного до останку. чи чеченці їх на нуль не помножать.
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09.04.2022 16:10 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 15:54 Ответить
Так вони тільки "поїхали" після волшебного пендаля. Знову дрюжьба зачесалась?
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09.04.2022 15:56 Ответить
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С 29 августа 2019 года - Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа»[7].

Беленюк, иди нардепом работать. Слишком дохрена вас зеленых разбегаются из Рады от ответственности. Ну если ты только вручную рабсейский танк победишь в одиночном бою в перчатках боксерских.
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09.04.2022 15:58 Ответить
Не потрібно шукати в гімні малини, а серед москалів людини.
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09.04.2022 15:58 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
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09.04.2022 16:08 Ответить
Беленюк, я не вижу тебя на фото с сгоревшим танком рабссеи. Еще одна рабссейская консерва оь блока Жули? Почему вертолетка Савченко еще не в войсках?
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09.04.2022 16:10 Ответить
видно мимо пролетела...)
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09.04.2022 16:15 Ответить
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:13 Ответить
Ватник Беленюк (а только таких набрали в свое время в "слкгу народа") ты лучше вспомни что ты городил еще совсем недавно про войну на Донбасе смотреть с 00:35 https://www.youtube.com/watch?v=8zmtsxcvNLw
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09.04.2022 16:23 Ответить
112 помийка втиирала про "громадянську війну", йому пох і ще й несе хрінь про "накази стріляти"...( Краще взагалі було мовчати
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09.04.2022 17:18 Ответить

рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. всю свою iсторiю та до цих пiр...

https://youtu.be/2_fZSLalxYo
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09.04.2022 16:24 Ответить
до 2019 року "руський мір" палко обіймав зе та 95кв.
Ще одне підтвердження тези Беленюка!
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09.04.2022 16:25 Ответить
Якраз шапіто-95 були цими рупорами, бо обсирали Україну і її громадян регулярно, а особливо в Мордорі.
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09.04.2022 17:20 Ответить
так а я про що! все зе вже давно перетворилося на лайно, ще задовго до 2019
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09.04.2022 17:37 Ответить
А казали вам з кацапами не обійматись..
А ви все повторювали спорт поза політикою ....
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09.04.2022 16:26 Ответить
Это его "националисты" постановочно побили или обматюкали в Киеве?
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09.04.2022 16:40 Ответить
Дивно що кацапи гирі не покрали
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09.04.2022 16:42 Ответить
Зачем они алкашам? К тому же пересылка гири почтой в Мухосранск за 5 тысяч км может обойтись дороже стоимости гири.
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09.04.2022 16:50 Ответить
Москалики, навіть не уявляють в яке лайно вляпались. Напасти на саму святу Русь, відроджену як Фенікс крізь століття - треба бути повним ідіотом.
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09.04.2022 16:44 Ответить
Этих тварей не должно быть даже в таком зале. Пусть соревнуются с КНДР в своих Мухосрансках. Нужно сделать все, чтобы ни в каких международных соревнованиях спортсмены параши участия не принимали. Ни под флагом своей страны, ни без флага.
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09.04.2022 16:48 Ответить
21 століття й ...
13 століття !

Орки це чухонськи монголо-татари !
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09.04.2022 17:25 Ответить
золотая орда это разрушители

европейцы это созидатели
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09.04.2022 17:30 Ответить
 
 