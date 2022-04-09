"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно", - Беленюк предлагает борцам из РФ и Беларуси приехать на сборы в разрушенный зал в Ирпене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк показал последствия разрушения солдатами РФ бойцовского зала в Ирпене.

Соответствующее видео он разместил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно. Борцам из России и Беларуси - пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть, ваши подготовили", - сказал Беленюк.











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