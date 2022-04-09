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"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно", - Беленюк предлагает борцам из РФ и Беларуси приехать на сборы в разрушенный зал в Ирпене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк показал последствия разрушения солдатами РФ бойцовского зала в Ирпене.
Соответствующее видео он разместил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Все, чего касается "русский мир", превращается в говно. Борцам из России и Беларуси - пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть, ваши подготовили", - сказал Беленюк.
Топ комментарии
+26 Анатолий Воробей 96773614
показать весь комментарий09.04.2022 15:58
+20 Vasyl A_Vinn
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+18 Дмитрий Иванов 933bda32
показать весь комментарий09.04.2022 15:54
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будуть між собою там боротися по підворотням, чи стєнка на стєнку, поки не випи*дять один одного до останку. чи чеченці їх на нуль не помножать.
Беленюк, иди нардепом работать. Слишком дохрена вас зеленых разбегаются из Рады от ответственности. Ну если ты только вручную рабсейский танк победишь в одиночном бою в перчатках боксерских.
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. всю свою iсторiю та до цих пiр...
https://youtu.be/2_fZSLalxYo
Ще одне підтвердження тези Беленюка!
А ви все повторювали спорт поза політикою ....
13 століття !
Орки це чухонськи монголо-татари !
европейцы это созидатели