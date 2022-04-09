РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
32425 посетителей онлайн
Фото Война в Украине
21 655 15
армия РФ (8272) война (11698) техника (783) 93 отдельная механизированная бригада (151)

Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 93 ОМБр Холодный Яр уничтожили очередную партию техники врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Российская армия не сильная. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но кончится ее военная мощь здесь, в Украине", - говорится в сообщении.

Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная 01
Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная 02
Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная 03
Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная 04
Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трофейный российский БТР-82А воюет в составе ВСУ. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+33
Никогда не думал что так рад буду видеть кучу металлолома.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:01
+21
Довга. Так.
Те саме монголотатарське іго.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:02
+21
Я цю кучу ,а також цифри трупаків колегам показую. Україна дійсно крута таке переживати день в день,вмирати з Краматорськом, Бучею і знову відроджуватись новими Героями. Бережіть себе і Україну
показать весь комментарий
09.04.2022 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никогда не думал что так рад буду видеть кучу металлолома.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:01 Ответить
Я цю кучу ,а також цифри трупаків колегам показую. Україна дійсно крута таке переживати день в день,вмирати з Краматорськом, Бучею і знову відроджуватись новими Героями. Бережіть себе і Україну
показать весь комментарий
09.04.2022 17:06 Ответить
Никогда не думал что с детским трепетом буду рассматривать фотки трупаков с вывернутыми кишками зная что это моксели.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:59 Ответить
Довга. Так.
Те саме монголотатарське іго.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:02 Ответить
Є така бувальщина - згадалась якраз. Напишу на російській - як запам'ятав:

"кабинет Наполеона. Входит гвардеец охраны и видит, как Наполеон тщетно пытается достать книгу с верхней полки шкафа.
- разрешите, екселенц, Вам помочь -я выше;
И достает книгу. Наполеон взял книгу, поблагодарил и сказал:
- запомните юноша, Вы не можете быть "выше" - Вы можете быть только "длиннее"

Як і ця колона.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:22 Ответить
"Длинне на голову. Но эту разницу можна легко устранить" - у цій історії насправді таке закінчення згадують.
показать весь комментарий
09.04.2022 18:12 Ответить
Монголы попытались ввести в покорённых территориях того, что стало московией, нормальную, подушную систему налогообложения. Привезли специалистов-администраторов из самого Китая. Не прижилось. Вот когда тебя суой чиоткий пасанчек-князь обдирает как липку, и потом монголам посылает - уот эта намана, эта - паруске! А если берут меньше, по закону и справедливости, но не свои - это страшное, непосильное иго.

Не принижайте орду. Не могу сказать, были ли среди моих кочевых предков монголы, но унизительного сравнения с московией не заслужили.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:25 Ответить
смерть деградантам,мародерам,**** рашистким,позор,презрение,проклятье навеска!Слава непобедимому народу Украины!Слава воинам свободной Украины!
показать весь комментарий
09.04.2022 17:07 Ответить
Я бы вам сказав, що не тільки россійська армія довга.
Сама Россія по суті просто довга.
Вона завше претендуе на епітет "великая", Великая Россия.
(на русській "великая" та "большая" це речі зовсім не однакові).
Але це не так. Iнколи ця Iмперія бувала "великая", перебільше "большая", аде зараз вона просто ""длинная".
Тож маемо надію, що Китай ій цю довжину рано чи пізніше вкоротить.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:09 Ответить
русский не воин. русские это рабский народ. из раба не может получиться хороший воин.
показать весь комментарий
09.04.2022 17:28 Ответить
Досить писати маячню: не знищено, а демілітаризовано!
показать весь комментарий
09.04.2022 17:29 Ответить
А то що на другому фото?
показать весь комментарий
09.04.2022 17:31 Ответить
Велосипедист
показать весь комментарий
09.04.2022 17:32 Ответить
Заряжающая машина для рсзо
показать весь комментарий
09.04.2022 17:58 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
09.04.2022 18:13 Ответить
 
 