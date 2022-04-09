Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная. ФОТОрепортаж

Воины 93 ОМБр Холодный Яр уничтожили очередную партию техники врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Российская армия не сильная. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но кончится ее военная мощь здесь, в Украине", - говорится в сообщении.











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