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Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 93 ОМБр Холодный Яр уничтожили очередную партию техники врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Российская армия не сильная. Она просто длинная. Россия вела много войн с разными странами, но кончится ее военная мощь здесь, в Украине", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+33 Саша Пончик
показать весь комментарий09.04.2022 17:01
+21 Ksenia VB
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+21 Валентина Саюн
показать весь комментарий09.04.2022 17:06
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Те саме монголотатарське іго.
"кабинет Наполеона. Входит гвардеец охраны и видит, как Наполеон тщетно пытается достать книгу с верхней полки шкафа.
- разрешите, екселенц, Вам помочь -я выше;
И достает книгу. Наполеон взял книгу, поблагодарил и сказал:
- запомните юноша, Вы не можете быть "выше" - Вы можете быть только "длиннее"
Як і ця колона.
Не принижайте орду. Не могу сказать, были ли среди моих кочевых предков монголы, но унизительного сравнения с московией не заслужили.
Сама Россія по суті просто довга.
Вона завше претендуе на епітет "великая", Великая Россия.
(на русській "великая" та "большая" це речі зовсім не однакові).
Але це не так. Iнколи ця Iмперія бувала "великая", перебільше "большая", аде зараз вона просто ""длинная".
Тож маемо надію, що Китай ій цю довжину рано чи пізніше вкоротить.