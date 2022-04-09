Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине. ФОТОрепортаж 21+

Украинские защитники уничтожили российских оккупантов в Мощуне Киевской области. Тела рашистов объели собаки. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В марте, во время боев в селе Мощун (Бучанский район, Киевской области), украинские защитники успешно уничтожили вражеские подразделения и вытеснили оккупантов за пределы населенного пункта.

ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

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