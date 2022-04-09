37 836 103
Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине. ФОТОрепортаж 21+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Украинские защитники уничтожили российских оккупантов в Мощуне Киевской области. Тела рашистов объели собаки. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В марте, во время боев в селе Мощун (Бучанский район, Киевской области), украинские защитники успешно уничтожили вражеские подразделения и вытеснили оккупантов за пределы населенного пункта.
ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!
Топ комментарии
+102 Дмитрий Чечикаай
показать весь комментарий09.04.2022 17:22
+70 Катюша Золото
показать весь комментарий09.04.2022 17:23
+49 Саша Пончик
показать весь комментарий09.04.2022 17:24
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Leonidas 4503 5b487af2
показать весь комментарий09.04.2022 19:05 Ответить Мне нравится 1
Игорь Швец be3a4c5e
показать весь комментарий09.04.2022 19:06 Ответить Мне нравится 4
Неопознанный объект
показать весь комментарий09.04.2022 19:31 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...