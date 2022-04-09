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война (11698) Киевская область (2849) 72 отдельная механизированная бригада (141)

Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине. ФОТОрепортаж 21+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Украинские защитники уничтожили российских оккупантов в Мощуне Киевской области. Тела рашистов объели собаки. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В марте, во время боев в селе Мощун (Бучанский район, Киевской области), украинские защитники успешно уничтожили вражеские подразделения и вытеснили оккупантов за пределы населенного пункта.

ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

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Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине 01
Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине 02
Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине 03
Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине 04
Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине 05
Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине 06
Объеденные собаками российские оккупанты, которых уничтожили воины 72-й бригады в боях за Мощун на Киевщине 07

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Топ комментарии
+102
Бесславное ублюдочное войско!
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09.04.2022 17:22
+70
Красівоє )))))
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09.04.2022 17:23
+49
Это не только пушечное мясо но и собачий корм.
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09.04.2022 17:24
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Я так понял, обгоревшая кацапятина пользуется большим успехом у собачек?!
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09.04.2022 19:05 Ответить
Ну хоч собаки задоволені. Кацапські свиноматки ні, ніяких виплат не буде.
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09.04.2022 19:06 Ответить
Собачки довольны
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09.04.2022 19:31 Ответить
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