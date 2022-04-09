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Андреевка после российской оккупации: "Полная жесть с кучей боеприпасов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В селе Андреевка Киевской области, где некоторое время находились российские оккупанты, масштабные разрушения и много мин и боеприпасов.
Об этом сообщил в фейсбуке волонтер Вячеслав Доброта, посетивший этот населенный пункт, передает Цензор.НЕТ.
"Андреевка – полная жесть с кучей заминированных и нетронутых боеприпасов кацапов...", - пишет он.
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