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Фото Война в Украине
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Андреевка после российской оккупации: "Полная жесть с кучей боеприпасов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В селе Андреевка Киевской области, где некоторое время находились российские оккупанты, масштабные разрушения и много мин и боеприпасов.

Об этом сообщил в фейсбуке волонтер Вячеслав Доброта, посетивший этот населенный пункт, передает Цензор.НЕТ.

"Андреевка – полная жесть с кучей заминированных и нетронутых боеприпасов кацапов...", - пишет он.

Андреевка после российской оккупации: Полная жесть с кучей боеприпасов 01
Андреевка после российской оккупации: Полная жесть с кучей боеприпасов 02
Андреевка после российской оккупации: Полная жесть с кучей боеприпасов 03
Андреевка после российской оккупации: Полная жесть с кучей боеприпасов 04
Андреевка после российской оккупации: Полная жесть с кучей боеприпасов 05

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Скільки кабачків...
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09.04.2022 17:23 Ответить
Ті **********, котрі придатні для стрільби, слід направити нашим воїнам. Представляю карму, коли якась рашистська *****, що їх виготовила, отримає ответку по її ********.
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09.04.2022 17:24 Ответить
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09.04.2022 17:30 Ответить
Ну сейчас полно трофейной техники. Вот и боесприпасы к ним оставил враг.
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09.04.2022 17:35 Ответить
152е дифицитнный боеприпас, там мста-с пригорюнилась
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09.04.2022 18:06 Ответить
Сміттєва армія.
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09.04.2022 17:41 Ответить
https://twitter.com/i/status/1512807156579454976
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09.04.2022 18:15 Ответить
Как они в Андреевке могли оказаться если дальше Барышевки не дошли? Может залетные какие-то? Странно.
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09.04.2022 18:25 Ответить
На Киевщине пять Андреевок...
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09.04.2022 18:56 Ответить
 
 