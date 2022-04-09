В Бородянке четвертый день разбирают завалы, обнаружено тело погибшего человека. ВИДЕО+ФОТО

В Бородянке в Киевской области четвертый день разбирают завалы. Сегодня под завалами обнаружено тело погибшего человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Бородянка. День 4. Подразделения ГСЧС продолжают поисковые работы и разбирать завалы. На месте работают 237 спасателей и 35 единиц техники. Спасателям помогают 70 добровольцев. Во время разбора завалов обнаружено тело погибшего человека. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.









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