РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
32425 посетителей онлайн
Фото Война в Украине
3 468 1
армия РФ (8272) война (11698) ГСЧС (3856) Бородянка (20)

В Бородянке четвертый день разбирают завалы, обнаружено тело погибшего человека. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Бородянке в Киевской области четвертый день разбирают завалы. Сегодня под завалами обнаружено тело погибшего человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Бородянка. День 4. Подразделения ГСЧС продолжают поисковые работы и разбирать завалы. На месте работают 237 спасателей и 35 единиц техники. Спасателям помогают 70 добровольцев. Во время разбора завалов обнаружено тело погибшего человека. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В Бородянке четвертый день разбирают завалы, обнаружено тело погибшего человека 01
В Бородянке четвертый день разбирают завалы, обнаружено тело погибшего человека 02
В Бородянке четвертый день разбирают завалы, обнаружено тело погибшего человека 03
В Бородянке четвертый день разбирают завалы, обнаружено тело погибшего человека 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.04.2022 17:46 Ответить
 
 