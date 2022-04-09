Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 апреля, враг нанес очередной ракетный удар по одному из жилых массивов города Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Вследствие обстрела подверглась серьезным разрушениям жилая 5-этажка. К месту происшествия было направлено 4 отделения службы спасения на автоцистернах и автолестницах в составе 20 спасателей. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении.











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