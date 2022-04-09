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Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 9 апреля, враг нанес очередной ракетный удар по одному из жилых массивов города Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Вследствие обстрела подверглась серьезным разрушениям жилая 5-этажка. К месту происшествия было направлено 4 отделения службы спасения на автоцистернах и автолестницах в составе 20 спасателей. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении.
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Виталий Зогианец 84de8a82
показать весь комментарий09.04.2022 18:39 Ответить Мне нравится 4
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показать весь комментарий09.04.2022 19:20 Ответить Мне нравится 2
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