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Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 9 апреля, враг нанес очередной ракетный удар по одному из жилых массивов города Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Вследствие обстрела подверглась серьезным разрушениям жилая 5-этажка. К месту происшествия было направлено 4 отделения службы спасения на автоцистернах и автолестницах в составе 20 спасателей. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении.

Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС 01

Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС 03
Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС 04
Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС 05
Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому массиву Харькова, - ГСЧС 06

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Сейчас войска Раши готовятся к наступлению- больше убивать , больше жечь, больше грабить - стоят в пределах досягаемости наших сил. Наши военные , которые управляются Зе хоть раз додумаются нанести упреждающий удар , который спасёт тысячи жизней , а может( если буде очень сильным ) решит судьбу наступления. Ещё раз ( для не совсем умных) это ВОЙНА - Украина должна взрывать нефтепереработку , нефтебазы, аэродромы, делать Чернобаевку в России. Пока не поздно. Не бздите. Помните о Буче и Краматорске.
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09.04.2022 18:39 Ответить
Надеюсь - наши войска управляются не "Зе и Ко", а профессионалами.
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09.04.2022 19:20 Ответить
 
 