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Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидер санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Украины. Приветствую в Киеве, друг!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон прибыл в Киев и проводит встречу с Зеленским, - ОП

Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, - Зеленский 01
Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, - Зеленский 02
Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, - Зеленский 03

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Топ комментарии
+54
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09.04.2022 18:18
+43
ТАК ВІН ЖЕ НАГНІТАВ!
НІ?
НЕ ПАМ'ЯТАЕШ, ЗЕЛЯ, ЯК ДРУГ БОРІС НАГНІТАВ?
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09.04.2022 18:19
+31
Буданов казав, що ГУР знала про майбутнє вторгнення ще в листопаді. Якщо зе-тварюки знали, що буде війна, то чому вони нічого не робили? Де мінні поля на кордонах? Де евакуація мешканців з прикордонних областей? зе-гнида має сидіти за пособництво рашистам!
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09.04.2022 18:22
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09.04.2022 18:18 Ответить
ммм, другехрюске. Будет на последних страницах в списках украинского моссада.
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09.04.2022 18:27 Ответить
Невзоров це виключення. Він один з небагатьох "рускоговорящих", хто дійсно заслуговує на повагу.
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09.04.2022 18:38 Ответить
Він не є тією людиною, який заслуговує на повагу. Так, він піщов проти влади, й так, він висловлювався і до цього проти влади. Але, він є військовим злочинцем, він навіть не приховує це, якщо є час, пошукайте його відверті висловлювання. Він навіть і зараз у своїх виступах наголошує, що він "погана людині". Не окутуйте себе мрійми, людина й сама каже, що він, ненайкращимй приклад для людини, як ви гадаєте, чому він так про себе каже? Так, оратор, ведуций, але він не хороша людина. Я його теж дивлюсь, але не забуваю, що це злочинець.
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09.04.2022 18:59 Ответить
Але він покаявся. І з того часу зробив дуже багато того, що його реабілітує.
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09.04.2022 19:30 Ответить
Скоріше на розуміння.(перегляньте його історію25-30 річної давнини)
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09.04.2022 19:01 Ответить
ТАК ВІН ЖЕ НАГНІТАВ!
НІ?
НЕ ПАМ'ЯТАЕШ, ЗЕЛЯ, ЯК ДРУГ БОРІС НАГНІТАВ?
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09.04.2022 18:19 Ответить
"Проста перестать стрелять" і "прекратить вайну в галаве"
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09.04.2022 18:25 Ответить
Каждый имеет право сменить точку зрения
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09.04.2022 18:40 Ответить
і країну проживання
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09.04.2022 19:19 Ответить
чьо? зовсім уже показилися там. що за непрофесіоналізм? із зекоманди приклад берете?
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09.04.2022 18:20 Ответить
Фінляндія зі Швецією дрейфують до НАТО. Йде підготовка заяв і документів. Чи подала вже наша влада заявку на ПДЧ в НАТО? Якщо ні, чого чекаємо? російські чоботи на Хрещатику? Альянсу буде важко відмовити нам в ПДЧ, якщо одночасно будуть розглядати і заяви цих скандинавських країн

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09.04.2022 18:21 Ответить
Ніззя - у нас перемовини з голубами миру.....
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09.04.2022 18:27 Ответить
Нам вже відмовили.
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09.04.2022 18:36 Ответить
Це олірхачна маячня, яку транслює Єрмак.
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09.04.2022 18:40 Ответить
Тобто з анексований парашою кримом і двома областями нас візьмуть?
А далі що? Ви вірите в це?
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09.04.2022 18:52 Ответить
Так, а ви колись чули від них таку заяку (тільки не плутайте з виправданнями наших олигархів). Грецію, з анексованой територієй Кіпру хіба не прийняли?
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09.04.2022 19:14 Ответить
Ніхто не відмовляв але декому ліньки було навіть саміт відвідати та призначити представника при НАТО - про якісь інші дії взагалі не чув. Столтенберг, навпаки, завжди казав, що "двері НАТО відкриті" просто для цього потрібно щось робити, а не тільки верещати "Прийміть". Люську переслухали чи може не в курсі, що для того, щоб кудись вступити потрібно відповідати певним вимогам і хоча б подати заявку?
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09.04.2022 18:51 Ответить
То тобі твоя шлюха(жона) відмовила.
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09.04.2022 19:04 Ответить
Вас попросили в хате прибраться!Или чоботы о скребок почистить от коломойского лайна
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09.04.2022 19:08 Ответить
Люська сказав,що ми не йдемо до НАТО,тому що НАТО нас не бере. В подавання заявки для люськи судячи з усього зайве.
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09.04.2022 18:40 Ответить
Фінляндія зі Швецією дрейфують до НАТО
______________________________________________________________________________

То показник!
Фінляндія не воювала 80 років, а Швеція не воювала 300 років.
Вони були нейтральні при Леніні і Сталіні, при Хрущові і Брежневі.
А зараз терпець урвався.
Можливо вірити словам і обіцянкам самого жорстокого диктатора, але неможливо вірити обіцянкам людини з психологіею вуличноі сявки.
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09.04.2022 18:52 Ответить
О чём Вы? Он Арахам с Подлякой договаривается с рашкой о нашем внеблоковом статусе, а ЗЕчмо анонсировал рехверендум о нейтральном статусе. Так шо мы пролетаем с НАТО. Мир, жвачка, потешное войско и рашка в виде гаранта нашей безопасности
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09.04.2022 19:02 Ответить
Буданов казав, що ГУР знала про майбутнє вторгнення ще в листопаді. Якщо зе-тварюки знали, що буде війна, то чому вони нічого не робили? Де мінні поля на кордонах? Де евакуація мешканців з прикордонних областей? зе-гнида має сидіти за пособництво рашистам!
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09.04.2022 18:22 Ответить
Військові готувались, це видно з перших дней війни, але питання до всіх інших
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09.04.2022 18:29 Ответить
Морально були готові до війни, адже багато чому навчились в бойових діях на Донбасі.
І звісно готувались до атаки з тими засобами, які були в їхньому розпорядженні.
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09.04.2022 18:32 Ответить
так готувалися, що орки маршем до Херсону дійшли..... після завершення війни, багато цікавого випливе і про зейлюка і про дєрмака
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09.04.2022 18:33 Ответить
Одне іншому не заважає. Після війни дізнаємось (сподіваюсь) хто був зрадником.
Але не можна заперечувати що як мінімум і авіацію і ППО вивели з-під ракетного удару.
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09.04.2022 18:36 Ответить
Так.Вивели ВСУ.
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09.04.2022 19:09 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до диванних експертів:
"Хочу звернутися до людей, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на кшталт противник нібито без проблем узяв те чи інше місто або що нібито готується зрада країни, ви ображаєте наших воїнів.
Сили оборони героїчно протистоять ворогові, якого називали другою армією у світі, зупинили супротивника на всіх напрямках і завдали йому таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити, про це знають усі українці, весь світ.
Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Не заважайте нам».

Чи ви/ваші діти якраз на першій лінії оборони? Якщо так, то вибачаюсь.
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09.04.2022 18:47 Ответить
Ну, Люська, Затрахамія і Подоляк також не з першої лінії оборони експертні оцінки дають, чи не так? Чи в нас пішов поділ на громадян першого і другого сорту?
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09.04.2022 18:54 Ответить
Люську, Затрахамію і Подоляка це теж стосується. А диванні «експертні оцінки» і поділ на сорти ніяк не співвідносяться. Каже ж людина: «кожен має займатися своєю справою». Якщо ви добре займаєтеся своєю справою, це вже вклад в нашу перемогу, без поділу на сорти.
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09.04.2022 19:07 Ответить
я, жодним чином, не звинувачую в чомусь Залужного.... а от деякі *********, які, на попередження американської і британської розвідок, верещали, що їм розлякують інвесторів і , взагалі, на майскіє вони на шашликі собіраются, заслуговують на статтю КК України
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09.04.2022 19:07 Ответить
Від Залужного прохання утримуватися від подібних звинувачень і розгону зрад. Це зараз не допомагає.
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09.04.2022 19:09 Ответить
Але не защитою в три лінії Маріуполя. Значить хтось аідзначив це за не головне. ЗСУ, на відміну зеофісу,зустріли війну чим змогли і довели,що вони і без зе сильні. Тільки якою ціною
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09.04.2022 18:40 Ответить
До ЗСУ питань немає. ЗСУ - наша єдина надія, наші герої, наша слава.
Питання до Дєрьмака, Буданова, Баканова...
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09.04.2022 18:58 Ответить
Таке враження що це один великий договорняк. москалям коридор в Крим.
А нам мир ще на декілька років... До наступного нападу
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09.04.2022 18:38 Ответить
Значит в Киеве в ближайшее время все будет ок, раж уж политик такой величины приехал.
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09.04.2022 18:22 Ответить
Ещё бы месяцок пожил в Киеве.
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09.04.2022 18:30 Ответить
Багато політиків вже відвідали Київ.
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09.04.2022 18:33 Ответить
Та сподіваюся, розвідка більше б щось прояснила на цю тему. Не наша розвідка.
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09.04.2022 18:38 Ответить
Зе уже про договори вещаєт. Так і не зрозумів, що така людина даремно не прилітає. Погано,що президент невіглас
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09.04.2022 18:54 Ответить
God save the queen
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09.04.2022 18:23 Ответить
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:24 Ответить
Їх родичі думають про бабло за покійничків. Але не обломиться.))
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09.04.2022 18:41 Ответить
Джонсон то так. А ось ти це ще велике питання.
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09.04.2022 18:24 Ответить
На першому фото прямо картина - "не дзюрчи Захїд вам допоможе!"
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09.04.2022 18:24 Ответить
А на другому : Ти *** зрозумів, ніякого ерьмака
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09.04.2022 18:43 Ответить
Самый сильный друг Украины!
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09.04.2022 18:24 Ответить
Боря не дає Вовану заглянути в очі саурону, каже не дивитсь у той палантір, Дивись мені, не дивись!
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09.04.2022 18:25 Ответить
Джонсон красавчик не побоялся приехать. Наверное теперь дела пойдут как то по другому.
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09.04.2022 18:25 Ответить
И бубочка красавчик, не побоялся из бункера выйти.
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09.04.2022 18:36 Ответить
Молодці англічани, вчасно зробили брексіт і ніхто їм не грає мозок, ні в оон ні евро парламенті. Можуть речі своїми іменами називати.
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09.04.2022 18:25 Ответить
А скільки їх тут за це клювали і казали, що то проплачено москалями.
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09.04.2022 18:42 Ответить
тепер розумію, що схоже все навпаки)
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09.04.2022 19:15 Ответить
Один из самых сильных друзей Украины..
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09.04.2022 18:27 Ответить
Головний, після Порошенка і Байдена, ворог зе.
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09.04.2022 18:28 Ответить
А мі6 знає про єрмака , арохіміа і інших ?
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09.04.2022 18:28 Ответить
І про Зеленського знає...
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09.04.2022 18:33 Ответить
От пощастило нам з Борисом.
ДУЖЕ
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09.04.2022 18:29 Ответить
Слава Британській короні!
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09.04.2022 18:30 Ответить
Борис Джонсон та Зелений Плющ.
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09.04.2022 18:38 Ответить
Надіюсь Борис привіз чарівний пендаль.
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09.04.2022 18:38 Ответить
привiз, привiз

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09.04.2022 18:50 Ответить
Дабы предотвратить. В Киев прибыл Боря Джонсон. Назовем это наладить логистику. Чтобы не было сюрпризов.
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09.04.2022 18:42 Ответить
Джонсон настаивает на прекращении переговоров с хуълом
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09.04.2022 18:42 Ответить
Джонсон не задумується, не стурбовується, не вагається: ДІЄ!
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09.04.2022 18:44 Ответить
От нічого не хочу сказати, але в часи коли я працював у крупній бізнес-компанії з іноземним капіталом, таке аби іноземний партнер прилітав без попередження і жадав розмови з нашим керівником сам на сам, ставалося у двох випадках. Або іноземний партнер мав геніальну ідею якою хотів негайно поділится. Або (і це було 95% випадків) коли наші починали щось чудити таке, що слава долітала до їхніх країв, і тому іноземний партнер хотів негайно і особисто почути відповідь на питання: "WTF???" З обов'язковим подальшим розбором польотів і роздачею слонів.
Позаяк у нас зараз "не на часі", пропоную всім вірити що у Джонсона раптом і несподівано виникла якась геніальна ідея. Якою ну от конче треба поділитися з Зеленським. Може бути?

/ Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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09.04.2022 18:44 Ответить
Обидва варіанта чудові але, на жаль, другий справді правдоподібніший... Слухаючи риторику Джонсона часто здається, що саме він Президент України, а не дехто інший.
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09.04.2022 18:58 Ответить
Борюсік, аби ж ти ще оттавському боягузу в шкарпетках виписав наганяй.
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09.04.2022 18:45 Ответить
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09.04.2022 18:48 Ответить
Джонсон Борисобандерiвець!
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09.04.2022 18:52 Ответить
Наверное будут выписывать ордер на арест *****.
Так что Зе придется расстаться со своими инфантильными мечтами заглянуть пуйлу в очко
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09.04.2022 18:56 Ответить
Пан Джонсон, надеюсь Вы выписали Зеленскому чудодейственных звиздюлей и объяснили нэдолугому, шо с террористами договариваться нельзя
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09.04.2022 19:10 Ответить
Спасибо Борис Джонсон. Спасибо Британия.
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09.04.2022 19:15 Ответить
Речь фюрера в Лужниках войде в историю Третьего Рейха Москвы.

https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
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09.04.2022 19:27 Ответить
"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
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09.04.2022 19:27 Ответить
"Промова фюрера була дивовижною, він пообіцяв нам, росіянам, український lebensraum і назвав нас Herrenrasse світу."
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09.04.2022 19:28 Ответить
 
 