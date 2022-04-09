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Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.
Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидер санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Украины. Приветствую в Киеве, друг!" – говорится в сообщении.
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+54 Перехватчик
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+31 Super Gut
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НІ?
НЕ ПАМ'ЯТАЕШ, ЗЕЛЯ, ЯК ДРУГ БОРІС НАГНІТАВ?
А далі що? Ви вірите в це?
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То показник!
Фінляндія не воювала 80 років, а Швеція не воювала 300 років.
Вони були нейтральні при Леніні і Сталіні, при Хрущові і Брежневі.
А зараз терпець урвався.
Можливо вірити словам і обіцянкам самого жорстокого диктатора, але неможливо вірити обіцянкам людини з психологіею вуличноі сявки.
І звісно готувались до атаки з тими засобами, які були в їхньому розпорядженні.
Але не можна заперечувати що як мінімум і авіацію і ППО вивели з-під ракетного удару.
"Хочу звернутися до людей, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на кшталт противник нібито без проблем узяв те чи інше місто або що нібито готується зрада країни, ви ображаєте наших воїнів.
Сили оборони героїчно протистоять ворогові, якого називали другою армією у світі, зупинили супротивника на всіх напрямках і завдали йому таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити, про це знають усі українці, весь світ.
Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Не заважайте нам».
Чи ви/ваші діти якраз на першій лінії оборони? Якщо так, то вибачаюсь.
Питання до Дєрьмака, Буданова, Баканова...
А нам мир ще на декілька років... До наступного нападу
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA
ДУЖЕ
Позаяк у нас зараз "не на часі", пропоную всім вірити що у Джонсона раптом і несподівано виникла якась геніальна ідея. Якою ну от конче треба поділитися з Зеленським. Може бути?
/ Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Так что Зе придется расстаться со своими инфантильными мечтами заглянуть пуйлу в очко
https://twitter.com/thedukeoriginal/status/1504992609160372224?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA