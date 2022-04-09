Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидер санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Украины. Приветствую в Киеве, друг!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон прибыл в Киев и проводит встречу с Зеленским, - ОП





