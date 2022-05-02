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В Мелитополе российские оккупанты похитили главного хранителя фондов краеведческого музея Кучер: у нее дома осталась лежачая мать. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Мелитополе захватчики похитили 60-летнюю работницу краеведческого музея Галину Кучер, у нее дома осталась лежачая мать.

Об этом сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"30 апреля ночью оккупанты похитили 60-летнюю сотрудницу краеведческого музея Мелитополя Кучер Галину Андреевну. У женщины дома осталась больная, лежачая мать", - рассказал он.

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По словам Бариева, местонахождение Галины Кучер, которая работала главным хранителем фондов Мелитопольского краеведческого музея, неизвестно.

В Мелитополе российские оккупанты похитили главного хранителя фондов краеведческого музея Кучер: у нее дома осталась лежачая мать 01
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Кацапня поцупила скіфське золото.
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02.05.2022 13:21 Ответить
так мелитополь ватное гетто и был те кто остались им пох атб или днрский магазин с казаками...они приспособленцы....просто вопрос в том что б спасти север отдали юг...теперь они в шиколаде а мы у дупе.....нефиг два года было строить будивныцтво шоб за месяц все разрушили...порох конечно не такой эксцентричный но он предупреждал...хоть с наружи не рыба не мясо...и евреи не дали купол они просто ж...массоны(
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02.05.2022 13:51 Ответить
мародери блдські,
в криму все пограбули і далі лізуть,
треба буде якось повертати, навіть неофіційно
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02.05.2022 15:24 Ответить
 
 