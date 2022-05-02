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В Мелитополе российские оккупанты похитили главного хранителя фондов краеведческого музея Кучер: у нее дома осталась лежачая мать. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В Мелитополе захватчики похитили 60-летнюю работницу краеведческого музея Галину Кучер, у нее дома осталась лежачая мать.
Об этом сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"30 апреля ночью оккупанты похитили 60-летнюю сотрудницу краеведческого музея Мелитополя Кучер Галину Андреевну. У женщины дома осталась больная, лежачая мать", - рассказал он.
По словам Бариева, местонахождение Галины Кучер, которая работала главным хранителем фондов Мелитопольского краеведческого музея, неизвестно.
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в криму все пограбули і далі лізуть,
треба буде якось повертати, навіть неофіційно